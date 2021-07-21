東京奧運持續更新｜中國「仙氣蝶后」衝金差一步　不敵何詩蓓校友

東京奧運第3日賽事，此文持續更新奧運資訊，報道中外選手戰況。

中國游泳隊今早衝金，惜功虧一簣！女子100米蝶泳決賽大熱門張雨霏，不敵港將何詩蓓大學校友，加拿大世界冠軍麥尼爾，得銀牌。

跳水「夢之隊」繼續衝金，今日到男子雙人10米高台，曹緣夥拍陳艾森衝金。晚上就有體操男團決賽上演。



7月26日更新：

【10:20】英國「蛙王」比迪（Adam Peaty）輕鬆衛冕！決賽由頭帶到尾，以57.37秒奪金，奪得英國本屆第一金。中國泳手閆子貝排第6。

英國蛙王比迪未逢敵手，為英國摘下本屆首金。（Getty Images）

【09:35】「仙氣蝶后」為中國泳隊衝金，僅差一步。張雨霏以首名晉級決賽，決賽爭持激烈，游出55.64秒得銀牌，以0.05秒之差不敵第7線加拿大的麥尼爾（Margaret MACNEIL）。麥尼爾為19年世界賽同項目冠軍。

華裔血統的麥尼爾（右）為同項世界冠軍。（路透社）

【22:00】有「夢幻隊」之稱的美國男子籃球隊，延續熱身賽不濟表現，今晚出戰第一場分組賽，以83：76不敵法國隊。美國隊開賽早段一度領先甚多，但半場過後表現漸漸走下坡，最終被法國反勝，吞下今屆首敗。了解更多：美國首仗不敵法國 科尼亞關鍵三分奠勝

杜蘭特最終五犯離場，狀甚失落。（Getty Images）

【20:48】在挺舉，諶利軍第一次試舉175公斤成功，總成績320公斤，升上第3位，但之後莫斯基拉舉起175公斤，總成績以326公斤重返首位，諶利軍跌回第4位，其後更跌落第5。莫斯基拉第二次試舉180公斤失敗，但他在第三次試舉成功，將總成績優勢拉開到331公斤，領先第5位的諶利軍11公斤。第二次試舉，諶利軍成功舉起187公斤，後來居上，驚險地以332公斤贏得冠軍，以1公斤之差力壓莫斯基拉。了解更多：諶利軍峰迴路轉贏中國第6金 挺舉187公斤大逆轉封王

【19:46】男子舉重67公斤級，中國的諶利軍出戰。他在抓舉第一次試舉145公斤成功領先。不過，諶利軍第二次試舉150公斤但失敗，暫時被其他選手超越。他在第3次試舉151公斤，亦都失敗。完成3輪抓舉後，諶利軍以145公斤暫排第4位。來自哥倫比亞的莫斯基拉（Luis Javier Mosquera）暫時以151公斤領先。

【16:50】中國女排的衛冕之路遇上障礙，分組賽首戰爆冷不敵土耳其。中國隊表現令人失望之餘，不得不提土耳其陣中一雙十分吸睛的長人攔網手99號球員卡拉吉（Ebrar Karakurt）和樣子標緻的古妮絲（Zehra Güneş）。

中國女排2016年奧運在教練郎平帶領下贏得金牌，今屆續以大槌手朱婷為主力，力爭衛冕。可是土耳其今仗明顯有備而來，尤其對朱婷作出針對部署，令這位中國隊主將無從發揮強大攻擊力。了解更多：中國女排首戰爆冷輸波 土耳其長人美女團勁吸睛

土耳其女排美貌與實力兼備。（Getty Images）

【16:44】在挺舉，李發彬首次試舉166公斤成功，總成績以307公斤領先。伊拉萬在挺舉首次試舉165公斤成功，以302公斤排在李發彬之後。李發彬在第二次試舉，舉起172公斤，而伊拉萬第二次試舉177公斤失敗。經過兩次挺舉試舉，李發彬以313公斤領先302公斤的伊拉萬。伊拉萬在最後一次試舉177公斤再失敗，無力挑戰李發彬，獲得銀牌。李發彬雖然最後試舉178公斤失敗，無法打破世界紀錄，但仍然以總成績313公斤贏得冠軍。

【15:41】男子舉重61公斤級，李發彬抓舉第一次試舉137公斤失敗，第二次再試舉137公斤成功，第三次試舉更重的141公斤成功。印尼的伊拉萬（Eko Yuli Irawan）首次抓舉試舉137公斤成功，第二次試舉141公斤失敗，第三次再試舉141公斤又失敗。李發彬在抓舉以141公斤領先。

【15:15】男子10米氣步槍決賽，中國隊雙將盛李豪及楊皓然分別奪得銀、銅牌，不敵以奧運紀錄奪金的美國射手桑拿（William SHANER ）。

【14:50】奧運跳水項目展開，女子雙人3米板項目，中國隊組合施廷懋／王涵以超班姿態大勝對手，以326.40分為中國摘下本屆第4金。了解更多：跳水夢之隊出場即見金 女子雙人3米彈板奪中國第四金

「夢之隊」輕鬆打響頭炮。（Getty Images）

【12:30】奧運史上首次舉行滑板項目，首面金牌成為主辦國囊中物。男子街式賽，22歲日本選手堀米雄斗以37.18分，主場封王。（了解更多：滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金 世界第一連番失手落敗）

堀米雄斗主場出擊，摘下日本第3金。（Getty Images）

【11:30】奧運游泳產生世界紀錄，女子4X100自由泳接力，澳洲以3分29.69秒奪金，打破同國保持的世界紀錄0.36秒。男子400米自由泳則爆出大冷門，突尼斯18歲小將哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）在準決賽第8名晉級，決賽爆冷奪金。

了解更多：18歲突尼斯神奇小子 大外一氣爆冷奪金

澳洲隊締造本屆奧運第一個游泳世界紀錄。（路透社）

【10:50】女子10米氣手槍，中國隊姜冉馨以平資格賽世界紀錄的晉級，決賽打出218環獲銅牌。俄羅斯射手巴絲拉絲堅娜（Vitalina Batsarashkina）以破奧運紀錄成績奪金。

女子10米氣手槍世界紀錄保持者，塞爾維亞的阿倫奴域，未能晉級決賽。（美聯社）

【10:25】東道主日本奪得第2金。大橋悠依在女子400米混合泳決賽，以4分32.08秒力克兩名美國泳手掄元。世界紀錄保持者賀素（Katinka Hosszu）僅得第5。美國則於男子400米混合泳開齋，上屆項目銀牌選手卡利斯（Chase Kalisz），今屆坐正。

大橋悠依由頭帶到尾，摘得個人首金。（Getty Images）

7月24日總結：

【22:39】東京奧運在7月24日誕生11面金牌，中國成為大贏家，奪得3金1銅，排獎牌榜首。東道主日本靠兩個柔道項目獲得1金1銀，與意大利並列次席。意大利分別在跆拳道及劍擊獲得1金1銀。

【20:04】女子個人重劍決賽，中國的孫一文面對羅馬尼亞的安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu），爭奪金牌。兩人在常規時間打成10：10。在「決一劍」的階段，孫一文單燈得分，以11：10贏得金牌。（了解更多：孫一文一劍封喉絕殺奪金 擊敗世界一姐全靠一個字）

【15:15】龐偉男子10米氣手槍，過去3屆奪得1金1銅的中國選手龐偉，獲得銅牌。伊朗選手科路基（Javad FOROUGHI）以244.8環破奧運紀錄奪金，以近7環擊敗塞爾維亞的米格（Damir MIKEC）。（了解更多：伊朗男護士射贏中國奪金 為訓練改上夜班譜寫勵志故事）

【14:30】女子舉重49公斤級，中國隊世界紀錄保持者侯志慧，在抓舉已94公斤，連同挺舉造出116公斤，總計210公斤，破奧運紀錄，為中國奪得第2金。（了解更多：中國金牌好事成雙 侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金）

侯志慧為同項目世界紀錄保持者，可謂大熱掄元。（Getty Images）

【13:52】男子體操資格賽展開，奪金熱門中國獲得總分262.061分，暫時排第一，領先俄羅斯不足一分。日本名將內村航平爭取出線單槓決賽，惜完成高難度飛行動作後跌在地面，遺憾出局。（了解更多：內村航平單槓失手落地無緣決賽 全能王遺憾退役）

日本名將內村航平料是最後一屆奧運，含恨收場。（美聯社）

【10:18】奧運首場決賽，女子10米氣步槍決賽。中國隊楊倩完成首10發後，排第1。進入淘汰賽，她與俄羅斯選手嘉拉舒娜（Anastasiia Galashina）鬥到最後一槍時仍落後0.2環。嘉拉舒娜此時發揮失準，而楊倩發揮穩定，頂住壓力一槍反超前，以251.8環，破奧運紀錄後上奪金。中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。她在決賽中與俄羅斯女將嘉拉舒娜，合演一場驚心動魄的決賽，楊倩賽後直言，打完最後一槍之後以為自己已經輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿冠軍。」



了解更多：本屆第一金誕生！中國運動員楊倩響頭炮10米氣步槍封后

楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」

中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外

楊倩在壓力中發揮高水準，為中國奪得東奧首金，（Getty Images）

【08:53】奧運正式展開首天賽事，中國隊楊倩有力爭奪本屆首金。她在女子10米氣步槍資格賽以第6名晉身決賽。

中國隊楊倩以第6名躋身決賽。（Getty Images）

7月23日更新：

至於開幕禮盛况，可以按此處：東京奧運開幕禮一文盡覽｜大坂直美負責點燃聖火 奧運正式展開

開幕禮入場音樂有玄機 Final Fantasy超音鼠暗藏其中

哈薩克「仙女姐姐」大有來頭 最美衣著匠心獨運

奧運開幕禮今晚舉行，賽艇、射箭等賽事舉行初賽。射箭強國韓國隊女子射箭排名賽展現實力，不僅包辦頭3名，3名箭手均打破奧運紀錄。了解更多：東京奧運｜女子射箭變韓國隊內賽 20歲可愛射手破塵封逾廿載紀錄

韓國女選手包辦奧運射箭排名賽的前三位。（Getty Images）

日本網球代表大坂直美走上聖火台，點燃聖火，宣布東京奧運正式開幕。（Getty Images）

7月22日更新消息：

東京奧運明晚（23日）香港時間6時開幕，各國隊伍都會由持旗手帶領進場，其中美國隊今日（22日）公布女子持旗手由「五朝元老」的女籃代表Sue Bird擔任。「G.O.A.T」（Greatest Of All Time）、三個年代贏得4次WNBA總冠軍、4屆FIBA世界盃冠軍、4屆奧運女籃金牌，準備參加第五次奧運，這個女人有多強？了解更多：美國4金元老任持旗手 籃足傳奇的奧運愛情史

2020東京奧運在疫情下舉行，各國運動員入境，面對多重限制與各種要求。曾奪得兩面奧運獎牌的31歲西班牙韻律泳隊隊長卡波妮爾（Ona Carbonell），日前就在社交網站指摘當局設下諸多限制，令她被逼放棄帶1歲兒子隨行，未能親自餵哺母乳。了解更多：西班牙靚媽帶兒赴日餵母乳被阻 家人與奧運夢二選一

被視為英國女子雙向飛碟射擊金牌希望的安芭希爾（Amber Hill），對新冠肺炎測試呈陽性，未能赴日參加東京奧運。安芭希爾是世界排名第1，本身是金牌大熱。中國選手魏萌亦會參加這個項目，有力爭奪金牌。了解更多：英國射擊美女染疫退賽 世界排名第一奪金大熱

東京奧運男子足球正式開鑼，由頂頭大熱門西班牙打頭陣，與埃及上演首場分組賽，「小狂牛」派出夫添出戰，賽前不被看好的埃及，今仗防務做到足，令西班牙眾將吃盡苦頭，全場久攻不下，最終爆冷以0：0賽和對手，首仗未能旗開得勝。了解更多：西班牙強陣撼埃及 小狂牛損兵折將再失分

中國舉重選手李雯雯的體重高達150公斤，網民都很擔心她會壓爛東京奧運選手村的紙板床而受傷。她在房間內拍片，為網民解惑，她表示自己及紙板床都十分安全，因為她根本沒有睡在床上！了解更多：選手村紙板床掂唔掂？150公斤中國舉重女力士咁樣答

東京奧運開幕明晚（23日）正式揭幕，將於國立競技場舉行開幕禮。不過，負責開幕禮的表演團隊，再有人被撤換。負責開幕禮創作概念的導演小林賢太郎，因為多年前表演搞笑短劇時，以二戰猶太人大屠殺為揶揄題材，近日被翻舊帳。東奧組委在本月14日宣布委任後，今午宣布解除其職務。了解更多：開幕禮導演被炒或大改流程 陳年演出嘲弄猶太慘劇

7月21日更新消息：

說起巴西女子足球，第一個浮現腦海的名字是瑪達，這名35歲的巴西隊長寶刀未老，在奧運女足分組賽梅開二度，領軍5球大勝中國，旗開得勝。了解更多：巴西5球大炒中國 43歲森巴老將見證一個無奈

美國女足在首場大敗，吞瑞典3蛋。了解更多：美國女足慘敗氣勢不再 韋冰露獨力難支帥氣依然

首日壘球分組循環賽完成，今屆東京奧運首場比賽，東道主日本以8：1擊敗澳洲。之後，美國以2：0擊敗意大利。是日最後一場，加拿大以4：0擊敗墨西哥。了解更多：壘球場賽前有亞洲黑熊出沒 無礙東道主日本首戰挫澳洲

智利跆拳道選手艾姬莉（Fernanda Aguirre）及荷蘭滑板選手積及絲（Candy Jacobs）因確診新冠肺炎，成為首批因染疫而未能參加東京奧運的運動員。之前有兩名南非足球員成員確診，兩人要接受隔離，不能參加周四對日本的分組賽。

2032年奧運將會於澳洲布里斯班舉行，這會是第3座主辦奧運的澳洲城市，之前分別有1956年的墨爾本及2000年的悉尼。了解更多：國際奧委會決定布里斯班主辦2032年奧運 澳洲將第3度辦奧運

美國傳媒報道，美國女子體操隊教練蘭迪（Cecile Landi）周日宣布，不會入住選手村，全隊入住酒店。蘭迪解釋，這是全隊的共同決定，入住酒店會較安全。了解更多：美國體操天后比拉絲與隊友拒入住選手村 住酒店較安全

東京奧組委事務總長武藤敏郎（Toshiro Muto）於7月20日在記者會上被問到，奧運是否仍有可能取消時，他沒有排除這個可能，表示會密切留意奧運相關人士的確診人數，有需要時會跟各持份者商討。了解更多：不排除最後一刻取消奧運 奧組委：密切留意疫情發展

星光黯淡的美國男子籃球隊，力爭四連霸的路途再傳壞消息。12人名單中本已有3人仍在出戰NBA總決賽尚未歸隊，球隊在7月20日再公布拿芬因觸發健康及安全協議，未能如期出發，美國隨時只得8人出戰首場分組賽。了解更多：美國隊僅得8人前往日本 拿芬觸發防疫令未能如期出發

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【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

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【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：