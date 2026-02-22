冬奧熱話︱木原龍一「運送」拍檔三浦璃來成熱話　原因窩心又搞笑

日本花式溜冰組合三浦璃來與木原龍一的「璃來龍」（Rikuryu）組合熱爆網絡，一舉一動都受盡注目。感動過後，不少人留意到木原龍一抱拍檔三浦璃來上頒獎台，禮成後直接把璃來攔腰抱離冰場。他的溫柔舉動再成熱話，獲網民戲稱為「木原運送」，龍一接受電視台訪問時解釋這樣做的原因。



冬奧︱冬奧雙人賽頒獎禮，木原龍一將拍檔三浦璃來高高托上頒獎台。（Getty Images）

木原龍一托三浦璃來上頒獎台 禮成直接攔腰抱走

冬季奧運2026花式溜冰雙人賽，「璃來龍」組合從短曲（short program）落後6.9分，到長曲（free skate）創下新世界紀錄158.13分，總成績後上奪冠，贏得日本歷來首面冬奧雙人賽金牌，賽後二人的淚之擁抱感動世人，賽後這對拍檔的互動再成焦點。

1.75米的龍一在男選手之中不算高大，可是在只得1.46米的璃來身邊猶如巨人。當日在冬奧雙人賽頒獎禮，龍一將拍檔高高托上頒獎台。禮成大合照過後，璃來留在台上攤開雙手，率先落台的龍一，自然地攔腰抱起璃來。他沒有放下拍檔，而是直接抱着對方在鋪上地氈的冰場行了幾步，然後走到冰面滑出賽場。

冬奧︱木原龍一在頒獎禮後，攔腰抱走拍檔三浦璃來。（Getty Images）

龍一：「因為璃來經常在奇怪的地方跌倒」

當二人身邊的亞軍格魯克亞組合Anastasiia Metelkina／Luka Berulava、季軍德國組合Minerva Fabienne Hase／Nikita Volodin，均是手拖手步出賽場，更令「璃來龍」的離場方式顯得非比尋常，再次成為網上熱話。

日本媒體當然不會放過這個細節，日本電視台在節目上問起龍一時，他解釋：「因為璃來經常在奇怪的地方跌倒，一開始是不想她受傷，才抱着她移動，之後璃來好像也喜歡上這樣的方式，已經變成等着我抱她移動的感覺。」身旁的璃來聽罷笑咪咪回應：「不用自己移動真的很輕鬆」。

璃來：「連落樓梯龍一也像捉貓那樣揪着我後頸」

當被問起是否非常在意拍檔的安全，龍一正色地說：「是的，絕對不希望她受傷的念頭，真的常放在我心上。因為我們是一起溜冰的，所以即使在頒獎禮上，亦希望能盡量放低風險。」事實上，三浦璃來生涯屢受傷患威脅，2022年7月肩膀脫骹，養傷兩個月。去年12月日本錦標賽期間，璃來熱身期間觸傷肩膀舊患，一度令人憂慮會影響他們出戰今屆奧運，龍一對拍檔的細心呵護，實在有其必要。

璃來坦言感受到拍檔的溫柔，「就算是小小的台楷也會稍為拉着我」，她親自示範，龍一連落樓梯時也會像捉貓那樣，用手揪着她後頸位置，「感覺對待我的方式有點像對小孩。」龍一接口說，「是的，因為不小心的話，璃來很容易跌倒。為了不讓她受傷，我在場外也會守護她。」

日本花式溜冰選手三浦璃來與木原龍一，決賽後哭着緊緊擁抱，成為今屆冬奧感人一幕。（路透社）

三浦璃來與木原龍一贏得冬奧雙人賽金牌。（路透社）

