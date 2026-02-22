冬奧︱17歲中井亞美志在參與開心奪銅　睇片迷妹12年後看齊偶像

冬季奧運2026女子花式溜冰賽事場內場外皆有大量動人故事，短曲（short program）初賽領先的17歲小將中井亞美，長曲（free skate）決賽壓軸出場，賽後總成績由第一名跌至第三，當世人聚焦她「失落金牌」，小亞美得悉獲得銅牌時先是震驚，繼而流露真摰笑容，因為她是打從心底裏的「志在參與」，根本無想過初戰奧運便能夠獲得獎牌。
這個熱愛溜冰的少女，開開心心地在冰上表演，追逐偶像淺田真央的身影，想不到一夜之間達成生涯夢想：出戰奧運並贏得獎牌，她真情流露的燦爛笑容，是打從心底裏的快樂。

冬季奧運2026女子花式溜冰︱日本17歲小將中井亞美初戰冬奧便贏得銅牌。（路透社）

中井亞美：「如果我只想着獎牌，便不能專注自己的表現」

2025/26賽季才剛升上成人組作賽，中井亞美初戰冬奧，就算在短曲初賽表現出色，以78.71分暫列第一， 較日本隊「大師姐」坂本花織的77.23分，劉美賢的76.59分更高，她依然未想過踏上頒獎台：「參加今屆奧運，我的目標不是取得好成績，我很期待能盡量享受它，直至最後一刻。」

她在初賽後的記者會談到，「這是我第一次奧運，沒什麼可輸，這種心態亦在我的成績中反映出來。」小妮子聲言，在三屆世界冠軍、師姐坂本花織面前根本「無可能贏」，當時尚未進行長曲決賽，一番看似沒有志氣的話，其實充滿智慧。她在獲得銅牌後再次受訪，重提此事，「如果我只想着獎牌，便不能專注在自己的表現上。因此我將獎牌的想法放在一旁，集中做好我的阿克塞爾三周跳（triple axel），盡情享受比賽。」

5歲睇片迷上淺田真央　立志在奧運做到阿克塞爾三周跳

中井亞美5歲的時候，從影片中看到日本名將淺日真央在2010年溫哥華冬奧的演出，自始為之着迷，「我一直仰慕真央前輩，阿克塞爾三周跳對女選手來說太困難了。」淺日真央是頭一批做到阿克塞爾三周跳的女將之一，她在溫哥華冬奧成功達成獲得一面銀牌，小亞美當年許下宏願，「首次做到時我很開心，我跟自己說：『我要把它成為我的標誌跳躍動作。』」

來到意大利米蘭，首次踏上奧運賽場，「我的主要目標就是要做到阿克塞爾三周跳，成功達成真是讓我很高興。贏得獎牌，達成一生的夢想，讓我充滿快樂。」圓夢一刻，她感到難以置信，直播鏡頭前的小亞美雙手掩面一臉驚訝，繼而笑得雙眼咪成直線，她憶述：「看到我得到第三名非常震驚，就如做夢一樣。能夠在奧運這個華麗舞台表演，已是妙不可言，但同時能贏得獎牌？感覺就是夢想成真。」

出成績一刻由驚轉喜真情流露　「我感到震驚，甚至懷疑那是否真的」

她剖白，「老實說，我從未想過能夠參加奧運，現在站在這裏頸上有個獎牌，讓我很開心。它讓我感到曾經歷的所有傷患和困難時刻都是值得的，努力並沒有白費。」小亞美續稱，「最初看到我的名字旁邊有個『3』字，我還在想：『嗯，我還是未能做到』，然後當我發現那個3字代表我已贏得銅牌，我完全感到震驚，甚至懷疑那是否真的。」

「一開始的時候，我從未想過能夠出戰奧運，更別說是拿到獎牌。這完全是驚喜。」自豪地跳上頒獎台，小亞美事後回想，「那真是我參加過的所有比賽以來，最漂亮的視野。」昔日那個看着淺日真央冬奧英姿影片的小朋友，12年後與偶像一樣踏上冬奧頒獎台。隨着日本花式溜冰女王坂本花織在今屆冬奧後退役，希望再出戰多一、兩屆奧運的中井亞美，勢成日本隊的新一代領軍人物，向着更宏大的目標邁進。

日本花式溜冰女王坂本花織在今屆冬奧後退役，中井亞美勢成接班人。（路透社）

日本歷年在冬奧共贏得4面花式溜冰金牌，荒川静香2006冬奧在女子個人賽首奪金牌之後，「冰王子」羽生結弦2014、2018連續兩屆在男子個人賽奪金。今屆三浦璃來、木原龍一在雙人賽摘金，三屆世界冠軍坂本花織再次與金牌擦身而過，連續兩屆收穫銀牌。

坂本花織、中井亞美開心慶祝。（路透社）
坂本花織對中井亞美呵護備至。（路透社）
經過今屆冬奧，大家都會記得中井亞美的笑臉。（路透社）
