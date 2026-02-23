冬奧獎牌榜挪威再次稱霸　越野滑雪Johannes Klæbo獨取6金創歷史

冬季奧運2026完滿閉幕，冬季運動大國挪威豪取18金12銀11銅，再次揚威獎牌榜，當中29歲越野滑雪名將卡保（Johannes Høsflot Klæbo）單屆個人獨取6面金牌，寫下冬奧紀錄。



冬季奧運2026獎牌榜（只列前15位）

1. 挪威 18金12銀11銅／共41面

2. 美國 12金12銀 9銅／共33面

3. 荷蘭 10金 7銀 3銅／共20面

4. 意大利 10金 6銀14銅／共30面

5. 德國 8金 10銀 8銅／共26面

6. 法國 8金 9銀 6銅／共23面

7. 瑞典 8金 6銀 4銅／共18面

8. 瑞士 6金 9銀 8銅／共23面

9. 奧地利 5金 8銀 5銅／共18面

10. 日本 5金 7銀 12銅／共24面

11. 加拿大 5金 7銀 9銅／共21面

12. 中國 5金 4銀 6銅／共15面

13. 韓國 3金 4銀 3銅／共10面

14. 澳洲 3金 2銀 1銅／共6面

15. 英國 3金 1銀 1銅／共5面



挪威第11次稱霸冬奧獎牌榜 Johannes Klæbo獨取6金創歷史

米蘭．科爾蒂納為第25屆冬季奧運會，今屆已是挪威第11次在獎牌榜排第一位。這個人口只得560萬的國家，單是越野滑雪已取得7金2銀5銅，當中越野滑雪名將卡保（Johannes Høsflot Klæbo）個人獨取6金，不單創下冬奧單屆個人最多獎牌紀錄，連同2018平昌冬奧的3金，2022北京冬奧的2金，卡保以11面金牌成為冬奧歷來獲得最多金牌的選手。他在北京冬奧另獲1銀1銅，生涯累積13面冬奧獎牌。

美國男、女子冰上曲棍球齊奪金 荷蘭靠速度滑冰入三甲

美國在各項目表現平均，當中每屆冬奧都是焦點的冰上曲棍球，男、女子均在決賽擊敗宿敵加拿大，贏得金牌，今屆以12金12銀 9銅在獎牌榜高佔第二位。

荷蘭集中火力在速度滑冰及短道速滑項目，兩個分項各得5金，高效地以10金7銀3銅，殺入獎牌榜三甲。東道主意大利寫下他們在冬奧歷來最佳成績，共收穫10金6銀14銅，首次在單屆冬奧金牌突破雙位數，共獲30面獎牌亦創下他們在冬奧新紀錄。

冬季奧運2026閉幕禮。（Getty Images）

中國5金4銀6銅獎牌榜排第12位 境外冬奧新紀錄

有別於夏季奧運會，冬奧獎牌榜各國獎牌數目平均得多，而且瑞典、瑞士和奧地利這3個擅長冬季運動的歐洲國家均能位列前10名之內。

日本靠單板滑雪的4金加上「璃來龍」組合的雙人花式溜冰金牌，以5金7銀12銅排第10位。谷愛凌閉幕日在U型場地技巧賽奪金為中國「埋齋」，以5金4銀6銅，在獎牌榜排第12位，獎牌總數15面與上屆主辦北京冬奧時相同，金牌雖由9面下跌至5面，但仍是境外冬季奧運的新紀錄。