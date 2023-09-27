杭州亞運9月27日總結｜港隊獎牌榜排第6　女子重劍團體添一銀

撰文：陳智深
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杭州亞運2023第4天（9月27日），香港隊增添3銀3銅共6面獎牌。其中晚上女子重劍團體決賽，香港隊與韓國展開連場激戰。進入最後一節，落後下的江旻憓連環追分，惜最終港隊力戰之下，僅34：36不敵韓國隊獲銀牌，但這面銀牌亦創下女子重劍在亞運會的最佳成績。
另外帆船、滑浪風帆、單車均有斬獲，總結全日，港隊總成績達5金8銀14銅共27面獎牌，於獎牌榜暫列第6位。

杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單　張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播　香港隊比賽日期及時間

香港女子重劍隊在杭州亞運獲得一面銀牌，創下最佳成績。（林靄怡攝）

劍擊男隊方面，今屆亞運男子花劍個人賽金牌得主張家朗和銅牌得主蔡俊彥，今早（27日）夥拍楊子加和崔浩然出戰男花團體賽。4強戰對上韓國，正是上屆金牌戰戲碼，港隊最終以37：45落敗摘下銅牌，但花劍4子未見垂頭喪氣，反而接受今天他們一同上了重要一課。（了解更多：男子花劍團體賽四強負韓國　蔡俊彥：下年一定贏返

【杭州直擊】男花團體：張家朗、楊子加、崔浩然和蔡俊彥。（林靄怡攝）

場地單車方面，今日上演男、女子團體追逐賽銅牌戰及女子競輪賽，其中李思穎、楊倩玉及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀組成的團體追逐組合，在銅牌戰踩出4分28.888秒，力壓4分30.158秒的韓國隊，奪得銅牌。（了解更多：女子團體追逐賽摘銅　「小女車神」李思穎再爭獎牌）男隊則命運迥異，在銅牌戰不敵韓國，與獎牌只差一步。

梁寶儀（左起）、梁穎儀、楊倩玉及李思穎勇奪銅牌。（港協暨奧委會提供）

原定今日上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，由於風速截至指定時間仍未達到賽會要求，是日獎牌賽未能上演，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，馬君正於iQFOiL女子組排在次席，為香港滑浪風帆隊增添一面銀牌，於男子組排在第3位的鄭清然取得銅牌。

鄭清然。（袁志浩攝）

另外，洛雅怡在亞運女子ILCA 6單人帆船賽奪得銀牌。

馬君正。（袁志浩攝）

足球方面，港足於16強面對巴勒斯坦，憑安永佳47分鐘一箭定江山，以1：0小勝，晉級8強，平65年來港足亞運最佳戰績，下圈將對伊朗。（了解更多：港足闖8強追平史上最佳成績　安永佳一箭定江山

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）
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獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊總數已增至76金43銀21銅共140面獎牌在榜首領放。韓國以19金18銀33銅總數共70面獎牌列第二位，日本則取得15金27銀24銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲27面獎牌）
5金
賽艇　林新棟/王瑋駿　男子雙人單槳無舵艇　金
劍擊　張家朗　男子花劍個人　金
游泳　何詩蓓　女子200米自由泳　金
游泳　何詩蓓　女子100米自由泳　金
七人欖球　香港隊　男子組　金
8銀
武術　劉徐徐　女子長拳　銀
武術　許得恩　男子太極拳太極劍全能　銀
賽艇　梁瓊允/張海琳　女子雙人單槳無舵艇　銀
游泳　何甄陶　男子50米背泳　銀
滑浪風帆　魏瑋恩　女子RS:X　銀
滑浪風帆　馬君正　女子iQFOiL　銀
帆船　洛雅怡　ILCA 6單人帆船　銀
劍擊　江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望　女子重劍團體　銀
14銅
劍擊　蔡俊彥　男子花劍個人　銅
劍擊　江旻憓　女子重劍個人賽　銅
劍擊　陳諾思　女子花劍個人　銅
劍擊　何瑋桁　男子重劍個人　銅
劍擊　張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然　男子花劍團體　銅
游泳　何詩蓓　女子50米蛙泳　銅
游泳　何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳　女子4X100米自由泳接力　銅
武術　陳穗津　女子太極拳太極劍全能　銅
賽艇　趙顯臻　男子單人雙槳艇　銅
七人欖球　香港隊　女子組　銅
馬術　陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩　盛裝舞步團體賽　銅
帆船　Akira Sakai、Russell Aylsworth　男子49人級　銅
滑浪風帆　鄭清然　男子iQFOiL　銅
單車　李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀　女子團體追逐賽　銅

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李思穎（香港單車手）