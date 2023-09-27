杭州亞運9月27日總結｜港隊獎牌榜排第6　女子重劍團體添一銀

杭州亞運2023第4天（9月27日），香港隊增添3銀3銅共6面獎牌。其中晚上女子重劍團體決賽，香港隊與韓國展開連場激戰。進入最後一節，落後下的江旻憓連環追分，惜最終港隊力戰之下，僅34：36不敵韓國隊獲銀牌，但這面銀牌亦創下女子重劍在亞運會的最佳成績。

另外帆船、滑浪風帆、單車均有斬獲，總結全日，港隊總成績達5金8銀14銅共27面獎牌，於獎牌榜暫列第6位。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

香港女子重劍隊在杭州亞運獲得一面銀牌，創下最佳成績。（林靄怡攝）

劍擊男隊方面，今屆亞運男子花劍個人賽金牌得主張家朗和銅牌得主蔡俊彥，今早（27日）夥拍楊子加和崔浩然出戰男花團體賽。4強戰對上韓國，正是上屆金牌戰戲碼，港隊最終以37：45落敗摘下銅牌，但花劍4子未見垂頭喪氣，反而接受今天他們一同上了重要一課。（了解更多：男子花劍團體賽四強負韓國 蔡俊彥：下年一定贏返）

【杭州直擊】男花團體：張家朗、楊子加、崔浩然和蔡俊彥。（林靄怡攝）

場地單車方面，今日上演男、女子團體追逐賽銅牌戰及女子競輪賽，其中李思穎、楊倩玉及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀組成的團體追逐組合，在銅牌戰踩出4分28.888秒，力壓4分30.158秒的韓國隊，奪得銅牌。（了解更多：女子團體追逐賽摘銅 「小女車神」李思穎再爭獎牌）男隊則命運迥異，在銅牌戰不敵韓國，與獎牌只差一步。

梁寶儀（左起）、梁穎儀、楊倩玉及李思穎勇奪銅牌。（港協暨奧委會提供）

原定今日上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，由於風速截至指定時間仍未達到賽會要求，是日獎牌賽未能上演，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，馬君正於iQFOiL女子組排在次席，為香港滑浪風帆隊增添一面銀牌，於男子組排在第3位的鄭清然取得銅牌。

鄭清然。（袁志浩攝）

另外，洛雅怡在亞運女子ILCA 6單人帆船賽奪得銀牌。

馬君正。（袁志浩攝）

足球方面，港足於16強面對巴勒斯坦，憑安永佳47分鐘一箭定江山，以1：0小勝，晉級8強，平65年來港足亞運最佳戰績，下圈將對伊朗。（了解更多：港足闖8強追平史上最佳成績 安永佳一箭定江山）

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

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獎牌榜中韓日穩踞三甲

獎牌榜形勢方面，中國隊總數已增至76金43銀21銅共140面獎牌在榜首領放。韓國以19金18銀33銅總數共70面獎牌列第二位，日本則取得15金27銀24銅排第三位。

港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲27面獎牌）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

8銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

14銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

