【逃犯條例．持續更新】正式宣布暫緩！林鄭：徵詢意見不設時限

立法會原訂於周三 （12日）就修訂逃犯條例恢復二讀，惹起大批市民包圍立法會，最終爆發警民衝突，立法會何時恢復大會審議修訂《逃犯條例》仍未有定案。《星島日報》今日（15日）頭版報道稱，專責香港事務的中央港澳協調小組組長韓正近日南下深圳，並曾與特首林鄭月娥商討修例，林鄭擬決定暫緩修例，重新諮詢。 林鄭見記者，交代修例進展，《香港01》全場直播。她在記者會上正式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限。 對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容示威者不是和平表達意見，也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。

林鄭式宣布暫緩修例，指徵詢意見不設時限。（梁鵬威攝）

【1542】BBC記者問林鄭是否香港市民誤解她的意願，又指出很多市民認為，她不代表香港市民，而是代表中央。林鄭回應指她沒有提到「誤解（understanding）」的字眼。她承認星期三的聲明也說過這件事有內地的因素，但無論是恐懼和憂慮，還是其他，她們有信心可以做到，正如高鐵一地兩檢的爭議，政府都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議。

至於特首的角色，林鄭解釋我的憲制角色是中央人民政府任命，《基本法》規定她是對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責，如果有人讓我做不《基本法》的事情，她是不能做的。

【1538】商台記者問做決定前有無與中央領導人溝通，中央如何評價，林鄭重申修例是特區政府主動、自發去做，中央是理解香港情況與內地很不同，理解香港「好事辦好都唔容易」。

她又指出，中央信任特區政府和她本人，因為她們在最前線，才看到現時發生何事，總結中央在過程中「理解、信任、支持」。

【1530】明報記者指民陣和民主派不接受暫緩，問暫緩能否平息民憤，以及會否下台。林鄭堅持修例初心正確，社會上亦有不少市民和半數立法會議員支持，但政府工作不足，她認為應該給她自己和社會一個機會，讓她們持更開放態度溝通、解釋和聽意見。

對於會否調查警方在金鐘衝突的行為，林鄭形容星期三金鐘一帶的事件，大部分市民都從新聞中看到，不是和平表達意見。也有用殺傷力武器襲擊警務人員，所以警員天經地義去執法。

【1520】林鄭宣布，特區政府決定暫緩修例工作，做更多解說，聽更多意見。保安局局長李家超會致函立法會主席梁君彥，收回條例草案恢復二讀辯論的預告，立法會修例的工作會暫停。她補充不設立時限，徵詢意見後才會繼續下一步工作。

她又指，修例初心是出自我和管治團隊對香港的熱愛和港人的關心，但由於他們的工作不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會再次出現好大的矛盾和紛爭，令好多市民痛心，她本人感到難過，她指她們會與最有誠意的態度接受批評，繼續與市民同行。

【1515】林鄭表示，盡快找方法處理，一方面處理台灣殺人案，彰顯公義，給死者父母一個交代，亦盡力完善香港法制，這是特區政府修訂逃犯條例等的兩個初心。

林鄭指，她和香港官員已就修例盡最大努力，但必須承認在解說和溝通工作有所不足，又指出社會上有極為分歧的意見，有支持和反對，立場鮮明，他們曾努力縮窄分歧。

【1512】記者會正式開始。

【1500】林鄭乘坐座駕離開禮賓府，前往政總見記者。

【1300】新聞處發新聞稿，指林鄭下午三時在政總會見傳媒，沒交代是否與修例有關。

【1240】據了解，林鄭三點見記者，預料公布重大消息。

【1200】議會陣線毛孟靜、范國威和陳志全駕車嘗試進入禮賓府但不果，警方警告指他們影響公共秩序，要求退到行人路示威，雙方爭論，三人指林鄭不應只會見建制派，認為建制派不能代表民意，因此要求入禮賓府會見林鄭。

民主派議員嘗試進入禮賓府，要求與林鄭見面。（梁鵬威攝）

【1145】林鄭中午在禮賓府見全體建制派，工聯會何啟明和麥美娟、民建聯蔣麗芸、新民黨容海恩和實政圓桌田北辰等已先後抵達，除了立法會議員，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超亦抵埗。

鍾國斌表示，暫未收到與林鄭見面的通知。（資料圖片／吳煒豪攝）

【0900】田北辰和鍾國斌在港台節目《星期六問責》上均表示，暫未收到與林鄭見面的通知。田北辰評估，若暫緩修例，政府日後將方案原封不動重新提出的機會好渺茫，他同意要再就修例重新諮詢，檢視所有選擇。鍾國斌預料，暫緩是最基本可平息大眾憤怒的方法，而暫緩將是「永久暫緩」，與撤回沒分別，僅字眼不同。民主黨涂謹申則不同意暫緩，僅「把刀架係市民嘅頸」，他認為應收回草案，重新諮詢，反倒可促成為市民帶來信心的諮詢，否則不能和平討論。