【三餸一湯】青醬翠玉瓜麵+焗牛油果杯+牛油果Brownie+意式雜菜湯

牛油果是健康的水果而非蔬菜，有別於一般水果多汁爽甜的質感，牛油果的質感細腻柔滑，喜歡的人形容它為大自然中的蛋黃醬，懂得利用這塊天然「牛油」做百變菜式，例如悄悄地融入醬汁或甜品中，你會驚訝於牛油果豈止水果般簡單。三道牛油果菜式推介，壓軸以意大利雜菜湯清清味蕾，平衡牛油果的香膩。

牛油果，又名鱷梨或酪梨。香港買到的品種多是來自墨西哥，也有來自澳洲及智利等。有些人拒選呈深啡色、摸上手軟腍腍的牛油果，認為是熟到爛及不新鮮。然而，選購牛油果時不妨先考慮兩件事︰（１）何時吃？（２）如何吃？不一定是綠皮挺拔的牛油果才適合你，有些時候需要按情況而定，你更可輕鬆不費力將牛油果完整地脫皮、去果核，並真正品嚐到各種牛油果菜餚應有的精髓。

請按圖參考選購牛油果的3大建議︰

+ 5 + 4 + 3

假如想盡快食用，而買到的都是又青又硬的牛油果，可以利用人工方法催熟牛油果，將未熟的牛油果跟蘋果、香蕉或番茄放在一起，用紙袋或膠袋密封起來，3日後於蘋果旁邊的牛油果熟得最快。假如將蘋果切開，催熟的效果亦會更快。全因蘋果、香蕉、番茄會釋放乙烯（Ethylene），一種氣態的植物激素，有些水果在採收後，自身仍會釋放乙稀繼續自我催熟，當乙稀氣體愈多，催熟速度愈快，放在旁邊的蔬果亦受影響。

3日後放於蘋果旁邊的牛油果熟得最快。（01製圖）

亦有人提議用「焗爐催熟法」，將未熟的牛油果用錫紙完全包裹，放入焗爐用200‎°C加熱10分鐘來催熟。不過，此方法不適用於如石頭般堅硬的牛油果，或者用1小時可以將牛油果焗熟，但味道已失真。「焗爐催熟法」也不會加強牛油果中的乙烯，產生自我催熟的作用，如果只用10-15分鐘便能使牛油果焗至柔軟的話，大可能只適用於幾乎成熟的牛油果。說過挑選牛油果及催熟法之後，以下搜羅了四份食譜，包括青醬翠玉瓜麵、牛油果焗蛋車厘茄及牛油果朱古力蛋糕，最後以清新的意大利雜菜湯作結，平衡品嚐牛油果後的滯膩感。

青醬翠玉瓜麵

【低碳食譜】青醬翠玉瓜麵Zoodles 偽意粉搭牛油果醬低卡飽肚

將翠玉瓜刨成「麵」成zoodles，伴以牛油果、羅勒及橄欖油製成的青醬，質地更rich 及creamy，也多了牛油果的香味及油脂和營養。

青醬翠玉瓜麵。（尹嘉蔚攝）

青醬翠玉瓜麵食譜

牛油果焗蛋車厘茄

【牛油果食譜】芝士牛油果杯配雞蛋車厘茄 為柔軟果肉再添層次

芝士牛油果杯製作很簡單，挖走少量果肉，填入喜歡的餡料例如是雞蛋，雞蛋的生熟程度取決於烘焗的時間，配搭其他材料，如蘑菇及番茄等提升味道層次。

芝士牛油果杯。（岑卓熹攝）

芝士牛油果杯食譜

牛油果朱古力蛋糕

【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

30分鐘就做好的brownies，滲出濃郁朱古力味，多數brownies食譜會使用牛油製作，不妨改用牛油果，柔滑的質感好比牛油，亦比牛油清爽。

牛油果布朗尼。（陳錦超攝）

牛油果布朗尼食譜

意大利雜菜湯

【素食食譜】意大利雜菜湯 高纖低脂替代正餐不捱餓！

意大利雜菜湯在意國分量超然，濃湯中常見的材料通常由任何季節的蔬菜製成。新鮮蔬菜熬煮而成的意大利雜菜湯，湯頭盡吸蔬菜、豆及香草的精華，味道相當濃郁及鮮甜，營養價值亦高，作為「瘦身湯」代替正餐，足以回味無窮。

意大利雜菜湯。（資料圖片/尹嘉蔚攝）

意大利雜菜湯食譜

健康小貼士︰

牛油果中的營養包括鉀質、葉酸、維他命B、C、E等，卡路里不低，一個牛油果相當於一碗白飯的熱量，不過營養價值高，屬健康的油脂，有豐富的不飽和脂肪酸，可助預防心血管疾病、便秘及改善痛症等。

另見7大益處改善健康︰【牛油果營養】高纖高鉀7大好處 Avobar創意食法重量級牛油果菜。