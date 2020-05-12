【番茄食譜合集】百搭番茄創出多款菜式　家常菜湯水小食一應俱全

撰文：余曉彤
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番茄，渾圓通紅，味道酸酸甜甜，能入饌創出多款菜式，因此一直深得男女老少喜愛。番茄炒蛋、番茄薯仔、番茄米線更是大眾耳熟能詳的番茄食譜，其實番茄的菜式不止剛提及的3樣，今次集合了23款番茄食譜當中包括家常小菜、中西湯水及餐前小食，讓你在任何時候及地點都可以把番茄入饌。
番茄，儘管它常常只作為一名配角出現在餐桌上，但在它的襯托下都會令菜式的主體更吸引。每一個番茄的甜酸度略有不同，加入菜式時，可按個人喜好調校味道。
番茄的料理千變萬化，可炮製成家常小菜、中西湯水及餐前小食等。（Pixabay）
如想選購甜番茄，可以跟日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生所教授的貼士，目測哪個番茄比較甜！按圖了解又靚又甜的番茄鑒別方法、成因及在水中有趣的現象︰
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