【粥粉麵飯食譜大全‧1】25道簡易住家飯　綿香爽滑最快15分鐘食得

粥、粉、麵、飯，堪稱最偉大的發明，中國八大菜系百家爭鳴，中華美食博大精深，亦繞不過一日三餐最基本的粥、粉、麵、飯。如果對「吃」非常講究，自當精益求精做到粥綿、粉滑、麵爽、飯香。然而，都市人忙得不可開交，快捷精簡的「住家飯」最好15分鐘做到，要是適合入廚新手，不用使廚房頓變戰場就更好不過。

以下25道超易煮的粥、粉、麵、飯營養滿分，飽肚窩心，還能帶飯上班，補充體力及能量。

粥

皮蛋瘦肉粥︰暖胃增抵抗力，米香綿滑只需兩種材料！

皮蛋瘦肉粥食譜

粟米南瓜粥︰養生，清甜夠健康。

粟米南瓜粥食譜

+ 2

電飯煲生菜粟米粥︰免睇火，免黐底，粥底開花，軟綿夠米香！

電飯煲生菜粟米粥食譜

粉

魚蛋粉︰潮州風味，爽彈魚蛋，加魚皮魚鮮更香！

魚蛋粉食譜

廈門炒米︰茶記小炒，酸甜開胃，必備五柳菜。

廈門炒米食譜

三絲炒米粉︰港式風味的炒米粉，彈牙爽身！

三絲炒米粉食譜

炒銀針粉︰茶樓經典銀針粉，20分鐘懷舊老鼠粉重現！

炒銀針粉食譜

酸辣粉︰自家製的上癮小食，有肉碎花生，香口惹味。

酸辣粉食譜

+ 2

麵

雲吞麵︰細蓉是港人至愛，切忌一鑊熟？包雲吞用3下手勢包掂！

雲吞麵食譜

豉油王炒麵︰爽口彈牙，15分鐘快炒港式美食。

豉油王炒麵食譜

番茄蛋拌麵︰水潤香甜，簡易家常菜，這樣做色香味全。

番茄蛋拌麵食譜

葱油拌麵︰焦香彈牙，隨時食得，跟舒淇的手工麵同樣方便。

葱油拌麵食譜

蟹肉草菇伊麵︰中式即食麵簡單易煮，鮮甜軟滑，草菇點至唔澀？

蟹肉草菇伊麵食譜

傳統四川涼麵︰加花椒即變星級拌麵！

四川涼麵食譜

餃子皮酸辣麵︰開胃消暑，拉扯麵皮愈長愈幼滑！

餃子皮酸辣麵食譜

酸辣剪刀麵︰酸辣開胃，1把剪刀簡單快捷自製彈牙麵條。

酸辣剪刀麵食譜

炸醬麵︰茶記撈麵經典，甜甜辣辣，15分鐘的開胃麵餐。

炸醬麵食譜

飯

冬瓜粒湯飯︰低卡助纖體，20分鐘簡單煮，清熱消暑。

冬瓜粒湯飯食譜

冬瓜火鴨絲湯飯︰30分鐘消暑袪濕湯飯，享受夏天的清爽浪漫。

冬瓜火鴨絲湯飯食譜

+ 2

上海菜飯︰香氣撲鼻，營養高比白飯有益，20分鐘輕鬆開飯！

上海菜飯食譜

揚州炒飯︰港人最愛的茶餐廳名物，蝦仁、叉燒配粒粒分明飯底。

揚州炒飯食譜

素食版揚州炒飯︰粒粒分明飯底，少油少鹽更勝茶記！

素食版揚州炒飯食譜

鹹魚雞粒炒飯︰香口惹味成網民最愛，人氣揮低揚州炒飯。

鹹魚雞粒炒飯食譜

西炒飯︰新手必學零失敗，配料隨意，但茄汁不可少。

西炒飯食譜

番茄薯仔燴飯︰香濃惹味超開胃，懶人簡單做法，速速開飯。