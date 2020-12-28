除夕三餸一湯｜芋頭素雞煲+番茄薯仔燴飯+薏仁紫米露+麻油菇薑湯

今年大除夕天氣凍！天文台預料市區低至7°C，新界會再低1至2°C，天寒地凍，有飯到肚最溫暖，米飯、紫米、芋頭和薯仔等，有助健脾益氣，改善手腳冰冷。要說到行氣活血的滋補恩物，不妨考慮「麻油雞薑湯」，若是素食版的話，可考慮用鮮菇，例如杏鮑菇代替，「麻油鮮菇薑湯」有助溫胃散寒。冬天時分，用瓦煲或鐵鍋上菜能保持菜餚熱度，不易冷卻。

芋頭素雞煲

芋頭素雞煲超簡單做節菜 快熟更入味最重要一個步驟

芋頭素雞煲。（尹嘉蔚攝）

芋頭雞煲的素食版，30分鐘簡單食譜，家常菜暖笠笠，入廚新手可做到。以芋頭做菜，需要先做少少工夫，芋頭要先過油爆香，增加香味、定型及易吸收湯汁入味。「雞」以大豆製品「鮮竹粒」代之，在街市的豆腐檔中便可找到，以真空包裝。鮮竹粒其實是超厚腐皮，外觀毫不起眼，但彈牙的口感及仿如肉的纖維，吸汁佳又耐煮，用來燜炒或成火鍋料最適合。

芋頭素雞煲食譜

健康小貼士︰

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣的功效。芋頭亦含豐富的膳食纖維和澱粉，容易使人飽腹，適量食用有助消化及改善便秘問題，但食太多，芋頭容易使腸胃產氣，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。 鮮竹粒是厚身腐竹屬豆製食品，有豐富的蛋白質堪比豬肉，不過鮮竹粒的熱量較高，不宜再油炸烹調，改以燜、煮、蒸等更少油的烹調方式為好。

番茄薯仔燴飯

番茄薯仔燴飯香濃惹味超開胃 懶人簡單做法速速開飯

番茄薯仔燴飯。（尹嘉蔚攝）

番茄和薯仔，這個完美組合仿如被植入美味晶片，煮湯燜炒總叫人滿意。加個白飯即成番茄薯仔湯飯，它絕對是懶人的福音，亦是一個人開飯的理想選擇。要是怕湯飯太乏味沉悶，來點茄汁及茄膏炒番茄，不放鹽也不相干，記得要加糖來引爆番茄的香甜味。

番茄薯仔燴飯食譜

健康小貼士︰

煮熟的番茄則含有豐富的茄紅素（Lycopenemia），茄紅素是類胡蘿蔔素中的一種，具抗氧化成分，可以抗衰老之餘亦能預防心血管疾病。 薯仔含豐富的維他命C與鉀，另外有蛋白質、醣類、維他命B1及礦物質。每100克有81大卡熱量，這在澱粉類食物中算低。相比番薯每100克有124大卡熱量，飯、麵等100克有140大卡的熱量，薯仔熱量較低，纖維也僅是番薯的2/3左右。

薏仁紫米露

薏仁紫米露健脾利濕活血抗老 30分鐘簡單自製養生飲品

薏仁紫米露。（詹郭敏攝）

薏仁紫米露（薏仁紫米漿），米漿一般來說比豆漿的口感濃稠，自己在家製作米漿如豆漿一樣容易。若喜歡當成甜品，不妨多加一些冰糖或椰奶。至於米漿的「米」會用上紫米（黑糯米、黑米）、白米、糙米或小米等，摻入不同的養生食材便可製成有食療功效的飲品，或有助健脾益氣、養顏美肌、補充體力及增強免疫力。

薏仁紫米露食譜

健康小貼士︰

黑糯米助益腎抗老；白米可補氣養胃；薏仁能利濕健脾。

麻油鮮菇薑湯

麻油鮮菇薑湯 溫胃散寒行氣活血抗手足冰冷

麻油鮮菇薑湯。（尹嘉蔚攝）

可行氣活血、或偏溫補的湯水有助加速血液循環，讓身體產熱更感溫暖。台灣人冬天會常吃麻油雞湯補身，湯頭有生薑、雞塊及麻油等。若果想轉為素湯，可用杏鮑菇及猴頭菇代替雞。中醫師解釋猴頭菇和淮山一樣，藥性較輕，起效慢，適合平素滋補。

麻油鮮菇薑湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「麻油鮮菇薑湯」的食用建議︰