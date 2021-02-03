【糖不甩食譜】自製港式懷舊甜品　小丸子口感煙韌拌凍水或暖水？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-03 12:16

做節的餐桌上，最尾一道菜式都會以湯圓作結，寓意一家團圓。不過製作湯圓步驟繁複，單單是餡料都需花上不少時間。若然想省時又想吃「湯圓」，糖不甩是不錯的選擇，其口感也是煙韌軟糯，灑上香脆的花生碎令人停不了口！

「糖不甩」這個名稱有別於一般的甜品名稱，據說是因花生碎黏上糖而不會甩掉而命名，是一道深受歡迎的傳統中式甜品。製作糖不甩的步驟簡單，最困難的只是搓麵糰，只要按照食譜分量一定可以搓到，如若覺得過黏可多加一點糯米粉；過乾則加多一點水，再搓成小丸子烹煮。甜湯的甜度因人而異，可按自己的喜好控制片糖的分量及小丸子浸泡時間。

糖不甩食譜

糖不甩最重要當然是煙韌軟糯的口感，謹記想小丸子口感煙煙韌韌，搓麵糰時一定要加暖水，不宜加冷水或室溫水，因冷水令糯米粉較難溶解，令黏性下降，影響成品口感。

糖不甩食譜

健康小貼士：

糯米對脾虛胃弱的人有較佳的補益作用，但糯米不易消化，建議腸胃不好的人士要適可而止，只能淺嚐，否則容易導致腸胃不適。

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攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：黃卓敏