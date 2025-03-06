風濕湯水｜下周濕度達100% 風濕關節痛分4種健脾化濕5湯水助紓緩
風濕關節痛｜天氣潮濕，日日濕度高達95%-100%，除了脾胃濕滯、全身乏力，還引發風濕發作、關節疼痛。中醫認為主因人體正氣不足、肝腎虧虛才會被「風、寒、濕」等外邪入侵，只要健脾化濕、補益肝腎便能改善痛症，除了服藥，哪些湯水食療可助紓緩？
風濕原因｜氣血虛弱肝腎不足 外邪易入侵
潮濕的天氣，總令人濕濕滯滯、渾身不舒服，甚至誘發腰骨、膝蓋關節痛。中醫認為，風濕屬「痹證」，與風、寒、濕外邪侵襲有關。濕氣滯留在關節和肌肉中，影響氣血運行，阻塞經絡，引發疼痛，尤其當人體氣血虛弱、肝腎不足或脾胃功能失調時，更難抵禦。
風濕症狀｜氣血不足肝腎虧虛 風濕關節痛4大類
1 風寒濕痹
症狀：關節疼痛劇烈，遇冷加重，溫熱則緩
治療：去風散寒、除濕止痛
2 風濕熱痹
症狀：關節紅腫熱痛，伴有發熱
治療：清熱去濕、通絡止痛
3 氣血不足
症狀：關節隱隱作痛，乏力、面色蒼白
治療：補氣養血、去風除濕
4 肝腎虧虛
症狀：關節疼痛持續，腰膝痠軟
治療：補益肝腎、強筋壯骨
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風濕紓緩｜健脾化濕紅豆山藥 戒生冷油膩免加重濕氣
外邪入侵除了關節痛、腫脹或僵硬外，肌肉也會痠痛無力，要紓緩痛症，便要健脾化濕、補益肝腎，飲食上要避免生冷、油膩食物，以免加重濕氣，可多吃薏米、紅豆、山藥、冬瓜、養生湯水。
紓緩風濕關節痛湯水推介
改善風濕關節痛的養生湯水可以通過活血化瘀、去風除濕、滋補肝腎等方式來緩解症狀。以下是一些常見的養生湯水建議，適合風濕關節痛患者飲用：
紓緩風濕關節痛湯水1：粉葛鯪魚湯
粉葛鯪魚湯食譜
材料：
粉葛300克
鯪魚1條
扁豆 30克
赤小豆 30克
瘦肉300克
蜜棗3-5粒
薑片3-5片
水1.5公升
做法：
1. 粉葛去皮切件；赤小豆、扁豆及蜜棗沖洗乾淨。
2. 鯪魚洗淨及去除內臟後沖洗，用廚房紙印乾水分。
3. 瘦肉連凍水一同煲滾，大火氽水10分鐘後盛起。
4. 中火燒熱鍋，加入油，將鯪魚兩面煎香，放入煲湯袋內。
5. 煲滾一鍋水，加入所有材料以大火煲至滾起，再煲10分鐘。
6. 轉小火煲1.5小時，加少許鹽調味，即成。
紓緩風濕關節痛湯水2：粉葛土茯苓去濕湯
去濕湯水食譜｜清熱解毒粉葛土茯苓去濕湯 改善尿黃大便爛皮膚痕
粉葛土茯苓去濕湯食譜
材料：
粉葛2両（75克）
土茯苓1両
牛大力2両
茅根1両
赤小豆2両
薏米2両
白扁豆2両
淡竹葉1両
瘦肉半斤
生薑2片
水12-15碗（約2-3公升）
鹽少許
做法：
1 除瘦肉外，把所有材料沖洗。清水浸約45分鐘。
2 瘦肉以滾水略沖，去掉表面雜質，切件。
3 鍋內加水，放入所有材料。
4 文火煲3小時，加鹽調味即成。
紓緩風濕關節痛湯水3：五指毛桃栗子豬𦟌湯
春天湯水食譜｜五指毛桃栗子豬𦟌湯健脾去濕 增強功效薏米勿亂加
五指毛桃栗子豬𦟌湯食譜
材料：
五指毛桃40克
牛大力40克
鮮淮山1/2支
栗子60克
扁豆40克
蜜棗2粒
紅蘿蔔1條
豬𦟌400克
水2.5公升
鹽適量
做法：
1. 除鮮淮山及紅蘿蔔外，所有乾材料洗淨，浸水15分鐘。
2. 紅蘿蔔及鮮淮山洗淨，去皮切件。
3. 凍水連豬𦟌一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起，其間加少許酒。
4. 所有材料凍水放進鍋，以大火滾10分鐘後，轉中小火煲1.5小時，最後加少許鹽調味，即成。
紓緩風濕關節痛湯水4：淮山茯苓扁豆湯
淮山茯苓扁豆湯食譜
材料︰
淮山30克
茯苓15克
扁豆15克
生熟薏仁15克
粟米鬚10克
紅棗4粒
果皮2塊
水2公升
鹽適量
做法︰
1.扁豆洗淨後，浸半小時。
2.全部材料洗乾淨。
3.大火煲滾水，放入全部材料。
4.轉細火煲1.5小時，加少許鹽調味完成。
紓緩風濕關節痛湯水5：薏米赤小豆木棉花湯
去濕湯水食譜｜薏米赤小豆木棉花湯健脾利濕 四肢重面油多最啱！
薏米赤小豆木棉花湯食譜
材料：
熟薏米40克
木棉花14克
川萆薢9克
南豆20克
赤小豆35克
澤瀉8克
燈芯花3克
淮山30克
蓮子10克
茨實10克
陳皮6克
生薑2片
瘦肉180克
水2公斤（約12碗）
做法：
1. 瘦肉滾水燙灼，去除血水雜質。
2. 瘦肉切件，有助更快入味。
3. 除薑片、瘦肉，其餘材料洗淨，浸泡約30分鐘。
4. 把所有材料加入鍋中，加水煲滾，轉細火煲2小時，加鹽調味即成。