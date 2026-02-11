抗老飲食｜宵夜吃1物是皮膚老化元兇！營養師推6大營養素美肌抗老

肌膚抗老化、白裏透紅水噹噹是許多民眾護膚的目標，但台灣營養師劉怡里臨床觀察指出，年紀增長、營養不均、菸酒過量與長期熬夜，以及沒有保養是肌膚老化出現皺紋、暗沉的4大原因。



若要改善，首重均衡飲食，攝取足夠水分、適量運動和充足睡眠也同等重要。

抗衰老6大類必備營養素（AI生成圖片）

一名近40歲女性工作高壓，日均工時超過10小時，早餐僅喝黑咖啡，中餐以油炸便當為主，下午不時點杯高糖飲料解饞，晚餐則常與宵夜合併，結果出現膠原蛋白合成受阻、明顯皮膚皺紋、成人痘、賀爾蒙失衡、經期紊亂。另一名40歲女性長期照顧病母與姊姊，嚴重失眠，每晚僅能睡2至3小時，同齡人評價「看起來老5、6歲」，所幸減輕壓力、改善睡眠後，膚況逐漸回穩。

劉怡里表示，一般人最常缺乏維生素（維他命）B2、優質蛋白質、膳食纖維等營養素，大幅減弱皮膚修復機制，若要維持肌膚年輕、透亮，須注意攝取足夠的6大營養素：

1. 維生素B2

堪稱美容營養素，幫助保護與修復皮膚黏膜，改善痘痘、皮屑與脂漏性皮膚炎；來源包括乳製品、菠菜、綠花椰菜（綠椰菜花）、蛋黃與菇類。

2. 優質蛋白質

吸收率高，有助膠原蛋白生成；來源包括雞蛋、魚類、豆類、肉類等。

3. 維生素C

抗氧化並促進膠原蛋白合成，因怕熱，建議從水果、生菜中攝取，如芭樂（番石榴）、小蕃茄、柑橘、木瓜、奇異果與甜椒。

4. 維生素A

促進皮膚修復，來源有蛋黃、南瓜、地瓜（番薯）、番茄、木瓜，建議與油脂同食或餐後攝取以增加吸收。

5. 維生素E

可滋潤肌膚，減少皺紋與暗沉；來源包括堅果、橄欖油、酪梨油（牛油果油）、玄米油等。

6. 植化素

可幫助抗氧化，減少維生素C被消化，以花青素為例，來源包括藍莓、紫高麗菜、茄子與櫻桃等。

4族群抗老飲食，忌宵夜吃油炸物

不同族群的飲食需求也不同，劉怡里表示，上班族壓力大、常外食、少運動、應酬多，須控制糖、油與酒精攝取，且因長時間在冷氣房裏工作，須注意水分與花青素補充，讓肌膚保持彈性。

熟齡族則應增加大豆異黃酮與膳食纖維攝取，例如黃豆、黑豆、豆腐、豆乾、豆漿等，以助賀爾蒙平衡，並確保每日三餐各半碗以上蔬菜，促進腸道蠕動。

素食者須注意鐵質不足問題，餐後建議搭配高維生素C水果，提升植物性鐵吸收。敏感肌族群則須學會看食物成分標示，避免油炸、色素與香精，也可適量食用富含Omega-3的小型深海魚如鯖魚、秋刀魚與鮭魚，抑制發炎反應。

劉怡里表示，臨床上十分忌諱熬夜進食油炸物，除引發消化不良、胃食道逆流與便秘，還會因油脂品質不佳與自由基累積而造成皮膚發炎長痘、暗沉、毛孔粗大和老化，建議民眾攝取肉類以雞肉、海鮮、魚肉等白肉為主，且睡前2小時禁食，讓腸胃得到充足的休息。

保健食品吃太多不好？營養師解析常見迷思

台灣保健食品市場每年上看上千億，但劉怡里指出，市售膠原蛋白產品只要不含糖即可適量補充；成人維生素C每日建議攝取量是100毫克，長期超過2公克屬高劑量，恐引發結石、噁心、嘔吐、腹瀉、傷口或痘痘不易癒合、牙齦流血等副作用，停用後還可能出現戒斷症狀；CoQ10雖具抗氧化功能，每日食用限量為30毫克，15歲以下小孩、懷孕或哺乳期間婦女及服用抗凝血藥品（warfarin）之病患，不宜食用。

從睡眠、運動到飲水全面支持肌膚健康

除了飲食，睡眠與運動同等重要。劉怡里建議，每日睡眠6至8小時，最好在晚上11點前入睡，以避免賀爾蒙混亂。運動以每週150分鐘為宜，分配於有氧與重量訓練，過量反而增加壓力，不易減重，也會產生自由基，對皮膚健康不利。

水分補充方面，成年人每日建議攝水量約體重（公斤）×30~40，建議其中一半來自開水，其餘可適量飲用含兒茶素的無糖茶類或其他飲品、清湯，有助抗氧化與皮膚維護，切勿等到身體發出警訊口渴才補水。

美肌飲食黃金法則

1. 均衡飲食，不要胡亂減肥，否則恐釀反效果。

2. 每天攝取足夠水分，才能幫助減重、提高代謝、排出毒素。

