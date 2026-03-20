糖尿病飲食｜糖尿病遺傳沒救？專家實測4招穩血糖早餐必吃1物避免

醫學統計顯示，具有糖尿病家族史的民眾，罹病風險較一般人高出2倍以上。台灣林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈透露，自己雙親皆患有糖尿病，因此她格外重視血糖管理，透過飲食調整與規律運動，而早餐特別會優先攝取2顆水煮蛋補充蛋白質，至今成功避免罹患糖尿病。



譚敦慈在《聚焦2.0》節目中說明，父親因長期使用類固醇治療氣喘而引發糖尿病，母親則是遺傳因素導致，這讓她對自身健康狀況特別警覺。她強調除了飲食控制外，維持規律運動也是血糖管理的重要環節。

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在飲食安排上，譚敦慈每天早餐會優先攝取2顆白煮蛋補充蛋白質，接著食用5顆夏威夷豆以保護心血管，但她提醒即使是好的油脂也需控制份量。若要替換其他堅果，可選擇2顆帶殼核桃或15克開心果。

譚敦慈吃水果時不會單獨食用，而是搭配2大匙優格（乳酪），既能補充益生菌又能增加蛋白質攝取。最後則是飲用咖啡並搭配半顆地瓜（番薯）。她也分享家中的飲食規定，每天必須攝取一碗深綠色蔬菜及白色蔬菜，其他顏色則從水果補充，維持「五顏六色」的多樣性原則。

水果攝取方面，譚敦慈每天只吃2個拳頭份量，且會在中午前食用完畢。她特別提到飯後的行為對血糖影響甚大，自己曾配戴血糖監測器進行測試，發現用餐後若持續坐著不動，血糖最高曾飆升至130mg/dL。

譚敦慈表示，吃飽後立即起身進行簡單的打掃或洗碗等家事，血糖數值能維持在120mg/dL左右，相對穩定許多。她因此養成飯後不軟爛、馬上站起來活動的習慣，透過這些生活細節的調整，成功控制血糖狀況。

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