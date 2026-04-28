重複飲食規律助減肥！專家揭1關鍵可減吃加工食品　飲食多樣是錯?

各種不同的變化或許是生活的調味品，但對於減重來說，堅持才是關鍵。在體重管理中「均衡飲食」扮演重要角色，不過現代生活容易受到加工食品「誘惑」，飲食多樣化要實踐其實並不容易。



根據《紐約郵報》報導，近期刊登於《健康心理學》（Health Psychology）的研究指出，與其一味追求多樣化的飲食，規律且重複的飲食模式，反而可能更有助於減重。

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觀察每日飲食日誌 研究：規律飲食與體重變化有關

這項研究由美國賓州與奧勒岡州的研究團隊進行，分析112名過重或肥胖成人，在為期12週的減重計畫中的每日飲食日誌與體重變化。為評估參與者在飲食上的「規律程度」，研究人員觀察其每日熱量攝取的差異，以及是否經常重複食用相同的餐點或點心。

研究發現，減重成效較明顯的族群，飲食型態也普遍較固定。經常食用重複餐點的參與者，平均減少體重約5.9%；相較之下，偏好嘗試不同食物的人，平均減少4.3%。此外，研究也指出，一日熱量攝取每增加100大卡，整體減重幅度約下降0.6%。

不給垃圾食物機會！簡化飲食選擇可能有助養成好習慣

該研究主要作者、美國俄勒岡研究所（Oregon Research Institute）社會與健康心理學家Charlotte Hagerman指出，這樣的結果很可能與「熱量攝取相對穩定」及「飲食決策簡化」有關。當飲食的選項變得單純且固定時，可能有助於建立穩定的飲食習慣，也能減少在選擇食物時，轉向食用高熱量或加工食品的機會。換句話說，變化較少的飲食，反而可能讓人更容易長期維持較健康的選擇。

強調飲食多樣性錯了嗎？專家解析：與選擇範圍有關

研究團隊也提到，過去之所以強調飲食多樣性，其實主要指的是在健康的飲食類型中盡量多攝取不同的營養，例如地中海飲食中就包含各種健康脂肪、水果、蔬菜、豆類、魚類等有益健康的選項。

如果生活中隨手可及的飲食選項都算健康，當然可以鼓勵多樣化飲食。然而，在一般日常生活中，多數人每日攝取的熱量來自高鹽、高糖、高脂的超加工食品，使得「多樣化」未必等同於「健康」。Hagerman表示，對有些人而言，採取較為重複的飲食模式，反而可能是相對可行的策略。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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