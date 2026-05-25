蒸蛋貼士｜蒸蛋碗超難洗？網友Threads分享與1蔬菜齊煮免洗碗煩惱
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
每次吃完蒸蛋的碗都很難洗？近期網路上再度掀起料理創意討論，有網友分享「椰菜（又稱高麗菜）蒸蛋」的新做法，意外讓椰菜從食材升級成「天然容器」，引發熱烈迴響。
一名網友日前在Threads發文表示，自己先前看過「椰菜煮蛋」的延伸做法後，這次嘗試著做「椰菜蒸蛋」，結果成品讓他直呼驚喜。事主笑稱，因為不喜歡洗蒸蛋的碗盤，已經很久沒做蒸蛋，「看到這個碗的乾淨程度真的超想哭，我要天天吃蒸蛋」。
相關文章：入廚貼士｜蒸蛋加紅糖調味變美味甜品！口感如布甸超嫩又順滑👇👇👇
+3
對於做法，他也進一步分享，這次其實是要同時煮飯，順便把蒸蛋放在電鍋內一起蒸，使用外鍋約0.5至0.6杯水，並悶約15分鐘完成。
有網友好奇成品口感，詢問「椰菜是脆的還是軟的」，事主則回應，椰菜是偏軟口感，並表示自己本來就喜歡吃軟的椰菜。至於是否會有菜味，他則認為影響不大，並坦言自己料理標準偏簡單，「有熟能吃就好」。
這項做法曝光後，吸引大批網友留言討論，有人形容：
「椰菜從食材變成包材」
「椰菜已經從生鮮區變成碗盤區了」
也有人直呼：
「超級實用，謝謝分享，這樣不用洗蒸蛋的容器了」
此外，也有網友打趣表示：
「椰菜有想過自己這麼斜槓嗎」
「終究是椰菜承擔了一切」
「椰菜：什麼時候才能加薪」
網友的料理創意層出不窮，有人發明火鍋新吃法，將煮軟的芋頭搗成泥後，與吸收各式食材精華的湯頭融合，再加入麵條一同烹煮，使湯汁能充分包覆麵身，口感濃郁，並大力推薦嘗試。不過該作法也引發兩極評價，有人笑稱「乍看像水泥麵」，也有人直言「就算喜歡芋頭，也難以接受這樣的吃法」。
三餸一湯食譜｜三色蒸蛋+薑蔥蝦粉絲+豆豉鯪魚炒油麥菜+初秋湯水【氣炸鍋食譜】茶碗蒸用氣炸鍋一樣做到 2招保持蒸蛋嫩滑濕潤雞蛋冷知識｜啡殼比白殼蛋營養較高？營養師解3迷思 生或熟更健康椰菜營養｜菜葉包覆要不要洗？營養師揭6大益處+清洗秘訣+5種配搭椰菜保存｜營養師教保存3招多1步延長保鮮30日 挑選5秘訣鬆或實?
延伸閱讀：
洗完別亂摺！UNIQLO曝T恤不會起皺摺法 「1關鍵」減少摺痕
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」