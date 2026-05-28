2026網民最討厭10大配菜排名　苦瓜第5 茄子第2　榜首是地獄級別

最雷便當菜一次看：三色豆、茄子、豆芽菜為何被討厭？解析便當配菜排名與兩極評價原因



你的地獄配菜是什麼？

打開便當的瞬間，有些人看到主菜會開心，但更多人其實是先盯著「配菜」，因為真正決定這餐好不好吃的，往往不是排骨或雞腿，而是那幾格看似不起眼的小菜。從被封為「地獄配菜王」的三色豆，到讓人愛恨交織的番茄炒蛋，再到長大後才懂的苦瓜，這些便當菜不只是味覺問題，更是集體記憶與飲食文化的縮影。為了瞭解「最討厭便當配菜TOP10」以及它們為何會被嫌、又為何有人死忠支持？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，2024年曾盤點過便當配菜的網路聲量與討論熱度，原本由螢光咖哩、茄子和苦瓜稱霸的地獄前3名，沒想到三色豆在2026年強勢逆襲，直接從當年的第4名躍升為國人最恨的榜首！這證明了不管過幾年，大家對於「胡蘿蔔丁+玉米粒+青豆」這種敷衍組合的怨念是不會消失的。曾經的冠軍「螢光咖哩」（那種加了大量薑黃粉、勾芡極重的咖哩）在2026年退居第3。或許是大家對於「螢光色」稍微習慣了？或是被三色豆的恐懼蓋過了？

網友最討厭的10大配菜（網路溫度計DailyView提供）

網友最討厭的10大配菜👇👇👇

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No.10 絲瓜

絲瓜在各類餐廳中扮演極其重要的角色，常以「蛤蜊絲瓜」或「絲瓜點心」形式出現，被網友視為平衡油膩感的關鍵菜色，但也是許多「挑食清單」的榜上名單。饒舌團體頑童MJ116的小春在宣傳新歌時提到「無法接受便當裡有絲瓜」，引發網友熱烈討論。

不過，在Dcard等討論區，絲瓜頻繁出現在「佛系減脂便當」的分享中，因其高纖維、低熱量的特性，被視為理想的備餐食材，網友普遍認同絲瓜是「初夏開胃」的良伴，特別是搭配蛤蜊或溫泉食材（如礁溪溫泉絲瓜），強化了其清熱補水的健康形象。

No.9 番茄炒蛋

番茄炒蛋在台灣便當文化中具有極高存在感，但其評價極端。2026年1月「番茄炒蛋」出現聲量高峰，主因是網友熱烈討論「為何番茄炒蛋會被列為討厭的便當菜」；支持者認為它是「白飯殺手」，看到便當有它會感到幸福；反對者則認為其「下限極低」，若烹調不當（如過油、過甜或番茄沒味道）會非常難吃。

此外，網友對於「正宗」番茄炒蛋的作法有強烈堅持。主要爭論點在於「是否該加番茄醬」以及「是否該加蔥」。許多網友抱怨自助餐店為了省成本或增加色澤而大量使用番茄醬，導致口感過於人工且甜膩；而「加蔥派」與「不加蔥派」的討論也反映出這道家常菜在每個人心中都有不同的「正確版本」。

網友分享：

「番茄炒蛋是我最喜歡的菜，打開便當看到它會內心轉圈圈」

「老婆煮的只加蛋、番茄、糖和鹽，不加蔥薑蒜，反而超級迷人」



但也有網友評論：

「最討厭自助餐那種泡在油裡的番茄炒蛋，或是炒到過硬、番茄沒味道只靠番茄醬撐場」

「營養午餐的番茄炒蛋通常都很酸、沒加糖，導致從小對這道菜印象很差。」



也有部分網友單純因為討厭「番茄」的口感或味道，而將其列為地雷配菜。

No.8 豆芽菜

在「便當倒胃口三寶」的討論中，豆芽菜常被拿來與茄子、三色豆比較。有趣的是，許多網友表示「寧願要三格豆芽菜，也不要茄子或三色豆」，其大眾接受度仍高於其他爭議性蔬菜。

近一年來，受日本「豆芽菜減肥法」及多位藝人，如木村拓哉的推薦影響，豆芽菜低熱量、高纖維的營養價值被重新注意，已經從單純的「便宜食材」轉向「功能性健康食材」。許多網友認為豆芽菜每100g僅12大卡且有飽足感，是取代澱粉的好幫手。

在物價上漲的背景下，豆芽菜「價格穩定、起伏小」的特性，也是網友大推的優質蔬菜來源。但有部分網友認為便當店若三格配菜都是豆芽菜會顯得「沒誠意」、「太省成本」，也有網友對豆芽菜的「生味」或「豆腥味」感到反感，或是討厭沒去頭去尾（銀芽）的口感。

No.7 海帶

海帶被廣泛認知為「超級食物」，在健康與減肥社群中討論度穩定。網友關注其富含碘、纖維與低熱量的特性，常出現在「減肥菜單」中，也是平價且耐放的經典配菜，但部分網友認為某些連鎖便當店的配菜過於單一，常出現「冬粉、海帶絲、豆干」這類成本較低的組合，被批評為「沒誠意」。

口感感受方面，網友特別點名喜歡「細到像頭髮一樣」的海帶絲，認為這種細度搭配醋涼拌後，口感「酸爽、滑順」且容易入味。相比之下，較寬的海帶絲被批評為「難吃、口感死板」，顯示網友認為「細緻度」直接影響了海帶的適口性。

No.6 酸菜

隨著預製菜與超商食品興起，酸菜成為提升風味層次的利器；7-11的「酸菜牛肉拌麵」與全家的「一口滷魂便當」皆利用酸菜來強化滷味與麵食的記憶點。

網友對酸菜的評價呈現兩極化，支持的網友普遍認為酸菜是排骨飯、滷肉飯的救星，能有效平衡油膩感，「酸菜滷肉飯一定要加辣椒跟半熟蛋，才是完美比例」。但2026年初發生的「酸菜加工環境惡劣」事件，引發網友對傳統漬菜衛生條件的強烈不安。部分網友對來源不明的酸菜抱持戒心，認為傳統醃製過程是「生化危機」也有人認為市售酸菜調味過鹹或過酸，掩蓋了主食原味，甚至有網友因食用辣味酸菜鍋後引發腸胃不適。

No.5 苦瓜

「長大才懂」的配菜是什麼？答案絕對是苦瓜！在社群平台上，頻繁出現「長大後主動點苦瓜」的討論，網友將「接受苦瓜」視為一種成長的儀式感。即便部分網友仍表示「覺得不好吃」，但會為了健康或展現成熟心態而選擇它。這種從「排斥」到「主動選擇」的心路歷程，是苦瓜在社群上最具共鳴的話題。

有趣的是，雖然「苦瓜」負面聲量不少，但「鹹蛋苦瓜」卻是少數能跨越好惡鴻溝、被歸類為「必夾」的熱門菜色，就有網友說：「鹹蛋苦瓜是自助餐的靈魂，鹹香蓋過苦味超下飯。」也有人喜歡苦瓜排骨湯，「就是要燉到苦味溶入湯裡，那種回甘的滋味才是極品。」但仍有不少網友評論「苦瓜、茄子、青椒是便當三色地雷，看到就想退貨。」或者「不喜歡苦瓜那種軟爛又帶苦的口感，尤其是自助餐煮太久的。」

No.4 青椒

過去一年來，關於「青椒」這項配菜的討論聲量，最高峰出現在2025年9月，單日235筆討論，主因是藝人亮哲分享與女兒製作「青椒牛肉絲炒飯」的親子互動，引起共鳴。亦有網友討論「蒸便當」是造成青椒恐懼的主因，因為蒸過之後，青椒變黃、變爛、味道滲透，但許多人也表示，成年後發現若改成熱炒、氣炸，反而愛上青椒清脆口感。

隨著健康意識抬頭，其高維他命C含量極及低GI特性，使其在健康飲食族群中獲得高度肯定。擁護青椒的網友們多數認為烹調方式是青椒料理的成敗關鍵：

「青椒用炒的超好吃，尤其是青椒牛肉絲，鹹香下飯。」

「氣炸青椒保留水分又沒有草腥味，完全改觀。」



但厭惡青椒的網友認為其味道具侵略性：

「青椒的味道會污染整個便當，只要有一塊，整盒飯都是那個味道。」

「最怕自助餐那種煮到軟爛發黃的青椒，看起來像抹布。」



No.3 螢光咖哩

說到學校的營養午餐，一定會提到這道「 螢光咖哩」，甚至有人稱它為「地獄料理」的代名詞，它曾經是十大令人討厭的便當菜冠軍，本次榜單退居第3。網友表示「那個黃色看起來就很不自然，感覺吃完尿尿都會發光」、「看到螢光色就沒食慾，很像化學藥劑調出來的」，雖然專家多次澄清是薑黃溶於油脂的自然現象，但仍難以扭轉其在社群上的負面形象。

口感方面，網友分享「裡面永遠有煮不爛的馬鈴薯跟超硬的紅蘿蔔」、「最崩潰的是螢光咖哩裡面還加三色豆，簡直是地獄組合」。相反地，也有人替「 螢光咖哩」平反，「其實那是薑黃，對身體很好，只是大家被顏色嚇到了」、「那是台式便當的靈魂，拌飯可以吃三碗」。

近一年關於「 螢光咖哩」的聲量高峰多與「營養午餐」話題相關，2026年1月出現的聲量最高峰，主因是地方政府推動「營養午餐免費」政策，引發網友對午餐品質的熱烈討論。許多學生表示，螢光咖哩是常態菜色，象徵著廉價與敷衍的烹飪品質。

有趣的是，在社群與YouTube頻道中，常出現「外國人試吃螢光咖哩」的內容，相較於台灣人的排斥，部分法國或日本受試者反而給予「風味濃厚」、「溫和甜美」的正評。這種「在地人嫌棄、外國人驚艷」的文化反差，成為社群上熱門的討論梗，也讓螢光咖哩在負評中帶有一絲獵奇的討論熱度。

No.2 茄子

身為「便當界地雷」，網友對茄子的負面評價主要源於自助餐或便當店的烹調方式，常導致茄子呈現「軟爛」、「油膩」且「顏色發黑」的狀態，甚至有網友極端表示茄子出現在便當裡會「污染其他主菜」、「軟爛到像在吃鼻涕」。

相對於便當店的負評，在精緻餐飲，如樂天皇朝、地中海料理的店家之中，茄子被視為展現主廚功力的食材。透過「酥炸」、「直火炭烤」或使用「日本圓茄」、「水茄子」等特定品種，能呈現外酥內軟、酸甜微辣的風味，這類討論通常伴隨較高的正面討論，顯示「烹調方式」是決定茄子評價的關鍵。網友留言「魚香茄子超下飯，我可以吃三碗」、「炸茄子天婦羅才是真理，外酥內嫩超好吃」。

No.1 三色豆

2024年時，三色豆才排第4，沒想到到了2026年直接衝上第1，在網路輿論中被公認為「地獄配菜」之首，網友對其「冷凍口感」、「紅蘿蔔味重」及「青豆皮感」極度反感，認為「冷凍過後的青豆皮很硬，紅蘿蔔有一種土腥味」、「三色豆真的會把整體餐點的檔次拉低」、看到便當裡有三色豆就覺得老闆在偷懶，根本是為了填滿格子」。但，營養午餐從業人員也表示，即便將三色豆換成「火腿丁、玉米、毛豆仁」，學生還是會因為外觀相似而抱怨「好噁心」。

中立派則認為新鮮度是關鍵：

「三色豆難吃是因為冷凍，如果是新鮮玉米、紅蘿蔔和豌豆炒在一起其實很甜」

「雖然不喜歡，但為了營養還是會全吃完」。



隨著各縣市推動「免費營養午餐」政策，三色豆成為政策討論中的負面指標。政治人物與家長擔心，在預算有限的情況下，學校午餐會頻繁出現三色豆等廉價食材來節省成本，引發「免費的最貴」之爭議，認為這會導致學生因菜色難吃而製造更多廚餘。

正因為三色豆被認為是地獄配菜，開始出現「三色豆奶茶」、「三色豆吊飾」，甚至亞尼克還把愚人節企劃成真，推出「玉米濃湯三色豆生乳捲」，且為盲盒限定販售，吸引部分網友碰運氣。不過，對於這些三色豆產品，網友多抱持「想整朋友才買」的心態，認為這是挑戰人類味覺極限的行為，也有好奇心旺盛的網友實際去買三色豆奶茶嚐試並分享開箱文：「喝起來其實三色豆味道不重，但我下次會選擇喝一般奶茶就好」。

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月28日至2026年4月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

