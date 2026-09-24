中秋做節食譜｜33道簡易做節菜最快15分鐘！海鮮燒味蒸雞湯水甜品

中秋做節食譜｜中秋節食乜餸？應節菜式不一定是昂貴的海味珍品，簡單的海鮮宴或是精緻菜式也可以食得開心。以下介紹33道美味又富有特色的做節菜式，做法簡單，由主菜、湯羹至甜點一應俱全，今個中秋不妨和家人一同享受下廚樂。



做節菜食譜｜雞、豬、牛

雞，在做節的餐桌上從不缺席，因傳統雞帶有吉祥、喜慶、好品德及避邪的象徵。故此，每次大時大節或者一家人一起吃飯時，都會有一整隻雞。除了雞外，亦有其他豬、牛的食譜，全部都是簡單的下飯小菜。

做節菜食譜１：電飯煲蒸雞

【蒸雞食譜】電飯煲蒸雞 鮮味嫩滑免睇火（附剪雞、斬雞教學）

電飯煲蒸雞食譜

做節菜食譜２：玫瑰豉油雞

【豉油雞食譜】玫瑰豉油雞皮爽肉嫩汁撈飯一流 剪雞擺盤零難度！

玫瑰豉油雞食譜

做節菜食譜３：鮑魚冬菇燜雞

【鮑魚冬菇燜雞食譜】簡易賀年宴客菜 罐頭鮑魚煮得軟腍3秘訣

鮑魚冬菇燜雞食譜

做節菜食譜４：鹹香魚露雞

雞食譜｜鹹香魚露雞鹹鮮嫩滑 2種食法氣炸翻熱釋出雞油更香口！

做節菜食譜５：脆皮燒肉

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

脆皮燒肉食譜

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做節菜食譜６：生炒排骨

【生炒排骨食譜】酸甜消滯比咕嚕肉嫩滑？廚師考牌菜簡易版

生炒排骨食譜

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做節菜食譜７：中式牛柳

【中式牛柳食譜】牛肉軟腍嫩滑全靠3招 酸酸甜甜好下飯！

中式牛柳食譜

做節菜食譜８：黑椒牛仔骨

【黑椒牛仔骨食譜】想黑椒汁味道更突出 1個步驟不可少！

黑椒牛仔骨食譜

做節菜食譜｜魚、蠔、海鮮類

做節又怎少得生猛海鮮呢？海鮮的烹調方法千變萬化，以下的食譜都是一些看似複雜、但處理簡單的海鮮，端上餐桌時一點也不失禮。

做節菜食譜９：清蒸石斑

【蒸魚食譜】清蒸石斑5大秘訣 灒油要滾自製鮮甜蒸魚豉油！

做節菜食譜10：帶子蒸水蛋

【帶子蒸水蛋食譜】鮮甜嫩滑只需15分鐘 簡單1步急凍帶子防出水

帶子蒸水蛋食譜

做節菜食譜11：蟹黃豆腐煲

蟹黃豆腐煲食譜｜20分鐘自煮升級家常菜 免蒸蟹拆肉懶人版做法！

蟹黃豆腐煲食譜

做節菜食譜12：花甲蒸水蛋

【花甲蒸水蛋食譜】花甲吐沙不用鐵匙鹽水 跟鼎爺學最有效方法！

花甲蒸水蛋食譜

做節菜食譜13：蒜蓉開邊蒸蝦

【蒜蓉開邊蒸蝦食譜】15分鐘家常菜 鮮甜惹味零失敗

蒜蓉開邊蒸蝦食譜

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做節菜食譜14：蔥油蝦

【蔥油蝦食譜】蝦似老人家長壽笑哈哈！做節必吃提升香味要加...

蔥油蝦食譜

做節菜食譜15：琵琶豆腐

豆腐食譜｜琵琶豆腐家常版老少咸宜 香脆可口這種豆腐嫩滑易定型

琵琶豆腐食譜

做節菜食譜16：黃金鮑魚

【鮑魚食譜】黃金鮑魚多做1步香口彈牙 鹹蛋黃醬起沙掛汁靠2招！

黃金鮑魚食譜

做節菜食譜17：蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌

【海鮮食譜】蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌鮮甜爽彈 只需1個簡單步驟免吐沙

蒜蓉粉絲蒸貴妃蚌食譜

做節菜食譜｜冬菇、花膠、蔬菜類

一頓做節晚餐，少不了加點蔬菜來平衡營養。除了燜冬菇、花膠需時外，其餘蔬菜都是快炒快煮為主，分配好時間，務求上菜時都是熱辣辣。

做節菜食譜18：蝦膠釀冬菇

【冬菇食譜】蝦膠釀冬菇財源滾滾 爽滑彈牙雙重口感

蝦膠釀冬菇食譜

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做節菜食譜19：魚湯浸娃娃菜

【蔬菜食譜】魚湯浸娃娃菜鮮甜奶白有秘訣 有腥味原來做錯呢1步

魚湯浸娃娃菜食譜

做節菜食譜20：黑皮雞樅炒蝦球

菇菌食譜｜黑皮雞樅炒蝦球爽香蛋白質豐富 熬蝦湯汁4招用哪種蝦?

黑皮雞樅炒蝦球食譜

做節菜食譜21：花甲絲瓜

花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜 揀勝瓜1搖即知老或嫩?

花甲絲瓜食譜

做節菜食譜22：螺片扒生菜

【螺片扒生菜食譜】15分鐘炮製意頭做節菜 生菜逐層剝有寓意！

螺片扒生菜食譜

做節菜食譜23：賽螃蟹

【賽螃蟹食譜】雞蛋扮螃蟹媲美真蟹味 欺騙慈禧的宮廷菜散落民間

賽螃蟹食譜

做節菜食譜｜湯水、湯羹

有人覺得已經大魚大肉，湯可以不用太多滋補材料，清一點或吃湯羹已足夠；亦有人認為，完美一頓做節飯，由前菜到甜品，都要隆而重之，十全十美。不管你取態哪一款，以下食譜都一定能夠滿足你。

做節菜食譜24：粟米魚肚羹

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華 護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

做節菜食譜25：海鮮豆腐羹食

【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹 海鮮用料豐儉由人！

海鮮豆腐羹食譜

做節菜食譜26：迷你冬瓜盅

【迷你冬瓜盅食譜】清甜消暑豐盛圓滿做節菜 夜香花明目清肝

迷你冬瓜盅食譜

做節菜食譜27：蜜瓜螺頭豬腱湯

【健康湯水食譜】蜜瓜螺頭豬腱湯有段古 陰虛宜飲爵士湯潤燥養顏

蜜瓜螺頭豬腱湯食譜

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做節菜食譜28：鮑魚猴頭菇豬腱湯

【健康湯水食譜】鮑魚猴頭菇豬腱湯滋陰養顏 哪種鮑魚適合煲湯？

鮑魚猴頭菇豬腱湯食譜

做節菜食譜｜湯圓、糖水

甜品，是做節晚餐的懕軸環節，中秋節又怎可以不吃代表團圓的湯圓！湯圓配搭繁多，而且各有捧場客，總有一款會啱你！若然你不喜歡湯圓的話，亦可以嘗試其他糖水，為完美的一餐畫上句號。

做節菜食譜29：氣炸酥皮湯圓

【氣炸鍋食譜】氣炸酥皮湯圓中秋必食 外鬆脆內煙韌口感過癮！

氣炸酥皮湯圓食譜

做節菜食譜30：豆腐芝麻湯圓

【健康糖水食譜】豆腐芝麻湯圓 低脂低糖不黏牙

豆腐芝麻湯丸食譜

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做節菜食譜31：三色芋圓

【芋圓食譜】QQ好味三色芋圓 芋頭木薯粉黃金比例5:2

三色芋圓食譜

做節菜食譜32：椰皇桃膠燉蛋白

【甜品食譜】椰皇桃膠燉蛋白滋陰養顏 原汁原味清甜解毒要加...

椰皇桃膠燉蛋白食譜

做節菜食譜33：芝麻糊

【芝麻糊食譜】黑芝麻潤膚養顏抗氧化 加白米添香滑