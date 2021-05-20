【帶子蒸水蛋食譜】鮮甜嫩滑只需15分鐘　簡單1步急凍帶子防出水

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-20 21:28

蒸水蛋與海鮮從來都是絕配，之前煮過花甲蒸水蛋、蝦仁蒸水蛋，嫩滑的蒸蛋有鮮味的海鮮加持，味道再昇華！這次就示範帶子蒸水蛋，用的是日本急凍帶子，口感爽彈，跟滑捋捋的蒸蛋互相輝映，吃的時候記得小心，免得熱燙的蒸蛋一下子滑進喉嚨去。

帶子蒸水蛋，你可以用元貝仔，可以用帶子，急凍帶子不必買刺身級的，買標明煮食用的就可。一般蒸水蛋，食材通常都會沉底，要舀開來才知有甚麼配料，不然只會像一碟普通的蒸水蛋。這次為了拍攝效果，希望成品仍見到一隻隻帶子，因此用上較淺的碟，且沒有把帶子切開，就這樣原隻上。其實這款帶子比較厚身，若不求賣相，可從中間橫切成兩塊薄片，任它隱身於蛋液裡便可，而且薄身帶子甚至熟得更快呢。

用比較淺的碟加厚身帶子，水蛋蒸好後仍清楚在完成品見到一隻隻帶子。

此外，也聽聞過另一個做法，有廚師會分次蒸蛋，先蒸一半帶子和蛋液，讓它凝固後，再倒入剩餘的帶子和蛋，那麼帶子就不會沉底。筆者確實試過這個方法，但發覺並不容易，有一次我以為蒸蛋已熟，把第二轉的蛋液倒進去，方發現內裡還是很稀，只是半凝固狀態，結果新蛋把舊蛋沖散，影響外觀之餘，兩種帶子口感亦不一，中途要拆保鮮紙也很麻煩，所以並不十分推薦這做法。

說回帶子，之前示範另一款蒸餸時，都分享過急凍帶子的建議解凍方法。而要注意的是，帶子蒸之前必須徹底印乾水分，否則它會在蒸的過程不斷出水，隨時令完成品的帶子和蛋分離。

帶子需印乾水分，才不會在蒸水蛋時出水。

至於其餘部驟，也跟之前的蒸水蛋差不多，無非都是將蛋液過篩與雞湯伴勻，包保鮮紙蒸等等，但海鮮一般都會略醃。我醃帶子只用了鹽和胡椒粉，有人會加麻油讓它更香，不過，有油分的話，基於密度問題，蒸完蛋之後油會浮面，讓成品不夠光滑，若你十分在意賣相的話，記得把麻油略去。

帶子蒸水蛋食譜

健康小貼士：

帶子高蛋白、低脂肪，又容易消化，更難得的是它含有一種具有降低血清膽固醇作用的物質，能抑制膽固醇在肝臟合成及加速排走膽固醇。

攝影、攝錄：李海霞、蕭文學

剪接：呂志豪

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