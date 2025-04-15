太妍TAEYEON香港演唱會2025｜Cityline優先搶票攻略｜座位表+連結

太妍TAEYEON香港演唱會2025｜4.15 Cityline "S♡NE" Membership (GL) 優先搶票攻略！附座位表+連結｜韓國天后級歌手、少女時代主唱及隊長TAEYEON將在6月再度來港舉行「TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG」，各位fans們又要去搶票了！4月15日"S♡NE" Membership (GL) 優先訂票優先訂票，然後4月16日正式公售。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



韓國天后級歌手、少女時代主唱及隊長TAEYEON即將於2025年6月7日假亞洲國際博覽館Arena舉行個人演唱會「TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG」，這將是她繼上次巡演後，相隔兩年再次來港開唱。

太妍TAEYEON香港演唱會2025 購票資訊

票價分為港幣$1,799、$1,499、$1,199及 $999，所有觀眾皆可獲得演唱會專屬A4文件夾乙個。成功在Weverse 登記的"S♡NE" Membership (GL) 會員可於2025年4月15日上午10時至下午3時59分經購票通(Cityline) 參與會員優先購票。公開售票將於4月16日上午10時透過購票通正式發售。

"S♡NE" Membership (GL) 優先訂票流程

1) 於Cityline.com 登記用戶。

2) 在"S♡NE" Membership (GL) 優先訂票當天（4月15日），瀏覽 priority.cityline.com。

3) 選擇TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG活動。優先訂票於上午10時開始。

4) 輸入您的11位 "S♡NE" Membership (GL)會員編號 （包括所有英文字母及數字，例如 GS123456789）及Weverse登記電郵作為您的優先訂票代碼。

注意：每個優先購票代碼僅可用於進行（1）筆交易。一旦參與任何交易，您的會員資格將無法再次進行驗證或用於其他交易。

5) 會員身份一經驗證後，您將會被轉至等候頁面（排隊輪候購票）。

6) 進入購票頁面後，可選擇所需座位區域和門票數量。

注意：每個代碼每交易只可購買最多2張門票。

7) 輸入付款資料並結帳。

太妍TAEYEON香港演唱會2024 "S♡NE" Membership (GL) 優先 連結：連結1、連結2

太妍TAEYEON香港演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「TAEYEON CONCERT - The TENSE in HONG KONG」座位表及門券價錢為$1799 (地面座位 / 梯級座位)⁠、 $1499 (地面座位 / 梯級座位)⁠、$1199 (梯級座位) 、$999 (梯級座位)、$1799 (視線受阻座位)

太妍TAEYEON香港演唱會2025 演出日期

太妍TAEYEON香港演唱會2025演出日期為6月7日，只演1場。

太妍TAEYEON香港演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了太妍TAEYEON香港演唱會2025 "S♡NE" Membership (GL) 優先訂票時間，將是4月15日上午10時於Cityline開售。

👇太妍TAEYEON香港演唱會2025 座位表👇

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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太妍TAEYEON香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「太妍TAEYEON香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

記者通常會同時打開天文台時鐘，準時10點入閘。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。