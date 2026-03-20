珠海好去處14大推介｜御温泉+東澳島　長隆推復活節優惠1類人免費

珠海好去處14大推介2026！不少香港人都趁假期去珠海快閃旅遊，其中到珠海必去的熱門景點長隆旅遊度假區更有復活節限時優惠，兒童可免費暢玩指定園區，連同長隆旅遊度假區。《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家推薦14個珠海好去處，包括溫泉區、外島及藝術館等景點，即Plan行程假日出發！



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珠海好去處推介【1】珠海長隆飛船樂園──復活節兒童免費入場！

長隆推出復活節限時優惠，即日至4月30日，每位購票成人可帶一名兒童（12歲以下、身高未超過1.5米）免費進入珠海長隆飛船樂園！此優惠更可與親子票、家庭票；以及常規政策疊加，即每位購票成人可免費攜帶最多兩名兒童！但要留意，優惠不適用於清明節假期（4月4日至6日）。

可免費攜帶的2名兒童：

～1名未滿12歲或身高1.5米以下的兒童（復活節優惠）

～未滿3歲或身高1.0米以下的兒童（常規政策）



珠海長隆飛船樂園是2023年9月開幕的主題樂園，更是全球最大的室内樂園！整個建築分為兩層，合共15個區域，可以乘坐深海潛艇看海龜、到探索大學堂了解虎鯨家族、參觀鯨魚及珊瑚、欣賞5D劇場「百慕大歷險」等，更又不同刺激好玩的機動遊戲及高科技互動設施，任何年齡層都啱玩！

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珠海長隆飛船樂園

地址：廣東省珠海橫琴長隆國際海洋度假區

交通：環島中港通、永東巴士及中旅巴士均設有直通巴士



珠海好去處推介【2】珠海長隆海洋王國──首個獲得「奧斯卡」級殊榮的海洋主題公園

珠海長隆海洋王國是中國首個獲得「奧斯卡」級殊榮的海洋主題公園，設有8大主題區。館內展示了許多海洋和極地動物，可以與鯨鯊、白鯨、北極熊、海豚等稀有動物見面！海洋王國內更有世界最大3D立體投影、花車巡遊和表演等休閒類活動，以及許多刺激的遊樂設施，包括極地轉轉杯、雨林升降塔、鸚鵡過山車等9項動感遊樂設施，其中鸚鵡過山車更是全球最長飛行過山車，驚險又刺激！👉🏻🌟預訂海洋王國門票🌟

珠海長隆海洋王國

地址：珠海市橫琴灣新區富祥灣珠海長隆海洋王國

交通：環島中港通、永東巴士及中旅巴士均設有直通巴士



珠海好去處推介【3】長隆橫琴灣水世界──近距離觀賞海豚／多項水上娛樂設施

橫琴灣水世界位於長隆橫琴灣酒店內，佔地面積超過30,000平方米，擁有豐富的室內室外水上娛樂設施，包括室外戲水區、室內滑道、按摩池、衝浪池、漂流河及人造百米雪國沙灘，在夏天玩水超級爽！水世界內更設有海豚之窗主題區域，可以近距離觀賞可愛的海豚泳姿，打卡留念！👉🏻🌟預訂橫琴灣水世界門票🌟

長隆橫琴灣水世界

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣珠海長隆橫琴灣酒店內

交通：環島中港通、永東巴士及中旅巴士均設有直通巴士



珠海好去處推介【4】梵高星空藝術館──光影藝術展／與星空互動

如果喜歡去teamLab、NAKED FLOWERS等光影藝術展覽，就一定不能錯過梵高星空藝術館！梵高星空藝術館於2023年翻新並遷往海佑里碧樂城，室內藝術展覽以全新一代的梵高星空為主題，採用空間視錯覺及光影效果等設計，將平面名畫立體化，可以走入夢幻時光隧道、夢幻鏡像迷宮、世紀之吻、北歐星空、星際穿越、愛在星空等多個互動場景，與梵高的經典畫作打卡！👉🏻✨預訂藝術館門票✨

梵高星空藝術館

地址：珠海市香洲區明珠北路37號珠海佑里碧樂城3層

交通：拱北口岸總站坐31、36、931號巴士至城軌明珠站



珠海好去處推介【5】珠海御温泉──盛唐風格溫泉旅館／溫泉區24小時開放

珠海御温泉位於珠海市郊斗門區斗門鎮，是以盛唐風格打造的園林式溫泉旅館，是珠海受歡迎的溫泉之一，溫泉區更是24小時開放！露天溫泉區有近百種形式的溫泉池，包括高溫池、瀑布溫泉、鹽霧浴、名木湯、薑湯、木桶泉等，也有成人及兒童溫泉游泳池、大型蒸氣浴、桑拿浴室、按摩室等設施，泡湯後更可以到香薰屋睡眠休息，或者到休息廳享用茶點及飲品！温泉區內亦設有廟會街及小食街，更會定期舉辦節慶活動，超有氣氛！👉🏻♨️珠海御温泉家庭票預訂

珠海御温泉

地址：珠海市斗門鎮黃楊大道西珠海御溫泉渡假村

交通：

1. 港珠澳大橋出發：從 Z07號門出關後，向前直行，找到3號站台，乘坐扶手梯下至2號車位等待御温泉專線（需提前15分鐘到達登記）。

2. 輕軌珠海站（拱北）出發：拱北城軌站（珠海站）A出口左側公交車站上車（需提前15分鐘到達登記）

＊班次：11:00／14:00／16:00



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珠海好去處推介【6】珠海海泉灣海洋溫泉──南海第一泉／超過80種溫泉池

珠海海泉灣海洋溫泉佔地面積超過40,000平方米，因為毗鄰大海，更擁有「南海第一泉」美譽的天然深海溫泉！溫泉區分為室內、室外、園林三大區域，內有超過80種溫泉池，包括穆斯林風格的土耳其皇宮浴場、中國傳統建築風格的唐宮華清池和日本建築風格的熱海等，更有南洋溫泉、凱撒皇宮、死海鹽浴等溫泉池。度假區內亦有游泳池、酒店、餐廳、影城、健身房和高爾夫俱樂部等設施。👉🏻✨珠海海泉灣海洋溫泉套票優惠✨

珠海海泉灣海洋溫泉

地址：珠海市金灣區平沙鎮海泉灣度假區

交通：拱北口岸乘搭K10／826路公車直達



珠海好去處推介【7】景山公園──3大必玩！海景落日飛車／打卡港珠澳大橋／360°無死角景山觀光索道

珠海景山公園位於珠海市中心香爐灣畔，公園以奇形怪狀的山石聞名。這裡除了可欣賞這些怪石外，還可將情侶路海岸線、港珠澳大橋及「日月貝」珠海大劇院盡收眼底。

而公園更設有3個必玩設施，包括360°無死角的景山觀光索道、最高時速達30公里的「海景落日飛車」管軌式滑道，及拍攝港珠澳大橋的海濱觀景台！大家可先沿著公園的翠湖散步，然後乘搭索道上山，接著在山頂觀景台打打卡，再玩管軌式滑道落山！

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景山公園

地址： 珠海市香洲區吉大海濱中路2號（海濱公園旁邊）

交通：B7、B8、2、13或20號巴士，於海濱公園站落車直達



珠海好去處推介【8】淇澳島──單車環島遊勝地／必打卡白石街

淇澳島是一座充滿歷史與自然風光的島嶼，全島面積23.8平方公里，擁有500公頃的紅樹林濕地、抗英歷史的白石街、蘇兆征故居等景點，其中白石街更是充滿文藝氣息，非常打卡able！此外，島上地方寬敞，加上到處都有租借單車的地方，因此非常適合一邊踩單車，一邊遊覽島上的風景。

淇澳島

地址：珠海市香洲區淇澳村東

交通：在拱北搭乘10號或10A巴士到唐家車站轉乘85號巴士到淇澳島／的士直接前往



珠海好去處推介【9】橫琴新區創新方──互動電影／蹦床公園

橫琴新區創新方佔地面積近9萬平方米，接近兩個香港大球場，是近年來的珠海人氣好去處！創新方擁有四大主題樂園，包括獅門娛樂天地，可觀賞採用VR、AR技術的互動電影；Pokiddo 口袋屋蹦床公園，適合親子同樂的4,000平方米空間；國家地理探險家中心，結合真實場景與高科技的探險體驗；以及奇幻功夫夜，以中國文化為主題的夜間景觀場所，作為半日至一日遊的行程最好不過！

橫琴新區創新方

地址：橫琴新區天羽道111號

交通：於拱北口岸轉創新方的免費穿梭巴士前往



珠海好去處推介【10】北山大院：活化文化創意園區──觀賞古建築勝地

如果喜歡觀賞古建築，或是拍攝復古打卡相，就不能錯過北山大院的活化文化創意園區。北山大院原名黃家大院，是清朝建築。後來經改建及活化後成為了當地活躍的文化創意園區，不但保留了清朝建築的風貌，而且融合了現代化的設計，區內更集合了文化、藝術、美食於一體，當中北山會館、舊物倉、停雲書房等都值得參觀，是假日閒逛的不錯選擇。

北山大院：活化文化創意園區

地址：珠海市香洲區南屏鎮北山村北山正街

交通：乘搭地鐵1號線於「南屏」站下車，轉乘204路巴士於「北山」站下車



珠海好去處推介【11】圓明新園──1:1復原北京圓明園／超過18個特色景點

圓明新園是以北京圓明園為藍圖而建的園區，1:1比例復原北京圓明園的部分景點，佔地大約1.39平方公里。園內有超過18個特色景點，建築主要分為中國明清古典園林建築、江南園林和古典式西洋建築，有方壺聖境、曲院風荷、萬方安和、海晏堂、遠贏觀等景點。園區內更有大型表演是《大清王朝》和《大清海戰》，每個中國古建築景區內亦會有不同小型表演，例如《臨朝聽政》、《乾隆福海游》、《清宮慶典》、《編鐘樂舞》等。👉🏻圓明新園雙人票預訂🤩

圓明新園

地址：珠海市香洲區九州大道蘭埔路與白石路交界處

交通：拱北口岸坐1號巴士到圓明新園



珠海好去處推介【12】牛津街──歐洲風情文藝小街

位於珠海香洲區的「牛津街」是一條充滿歐洲風情的文藝小街。牛津街的前身原本是珠海巴士員工宿舍，後來改建成商業街。牛津街全長亦不過100米，但內裡有許多特色小店，包括陶瓷工藝品店、DIY小店、服飾店、咖啡店、酒吧及小吃等，充滿歐洲風情的街道好拍又好逛！除了固定商店外，牛津街於周末亦會開設不同主題的創意市集，由不同創作者擺賣手工藝品等，別具特色！

牛津街

地址：珠海市香洲區海城路

交通：乘搭珠海9路、11路、99路巴士至灣仔沙廣場站下車，步行約5分鐘



珠海好去處推介【13】野狸島──推介單車環島遊！

野狸島是鄰近珠海市區較近的外島，坐落於香爐灣與香洲灣之間。島嶼面積只有約0.3平方公里，在島上租單車環島最快亦只需40分鐘！在島上除了可以在草坪上開著海景野餐、看日出日落外，更有野狸島公園、野狸山、情侶路、珠海大劇院、海韻城等景點，自然風景與商業設施一應俱全！

野狸島

地址：珠海市香洲區情侶路

交通：乘坐9路、99路、Z11路等巴士到「名亭公園」或「日月貝」站下車



珠海好去處推介【14】東澳島──廣東小塞班／自然古樸風情小島

東澳島是廣東4A級旅遊景區，位於珠海萬山群島中部，更有「廣東小塞班」的美譽！東澳島充滿了自然古樸的熱帶海島風情，可以在東澳灣沙灘嬉戲或者暢玩水上摩托艇、香蕉船和帆船等水上活動，島上更有古堡銃城、透明玻璃教堂、海邊棧道、月亮椅等景點可以打卡影靚相！海邊亦有海鮮餐廳，可以品嘗新鮮地道的海鮮！👉🏻東澳島船票預訂🛳️

東澳島

地址：珠海市香洲區東南部萬山群島中部

交通：香洲北堤客運站或從深圳蛇口港搭船，需時約1小時20分鐘；珠海橫琴碼頭搭乘高速客輪，40分鐘即可抵達。



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