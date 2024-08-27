峴港酒店10間推介｜直達沙灘／私人無邊際泳池／新開幕人均$118起

峴港酒店推介2024！越南峴港近年成為港人旅遊新選擇，有沙灘、歷史遺產、主題樂園等景點。《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合10間性價比高的酒店推介，有專屬海灘、無邊際泳池、全新開幕的酒店等，人均只需$118起更包早餐！



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峴港酒店推介【1】峴港M酒店（M Hotel Danang）

峴港M酒店（M Hotel Danang）於2024年6月全新開幕，坐落在五行山郡，鄰近峴港夜市，酒店對出就是美溪海灘。酒店提供195間客房及套房，套房房型均坐擁海景，部分客房則面向城市。酒店全部房間均配備浴缸、休息椅及免費迷你吧，套房另設客廳。酒店房價包含免費早餐，住客亦可免費使用無邊際海景泳池及24小時健身室。

峴港M酒店（M Hotel Danang）

房價：人均HK$332起（城景豪華房；包早餐）

地址：286 Võ Nguyên Giáp, Bắc Mỹ Phú, 五行山郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程15分鐘

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峴港酒店推介【2】峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）

峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）於2024年1月正式開幕，位於五行山。酒店面向努爾卡海灘，擁有專屬海灘區，離開酒店即可直達沙灘！酒店提供175間客房及別墅，配備露台、浴缸、免費迷你吧等設施，別墅則附設私人泳池、廚房、客廳等，可供多達7人入住！酒店亦提供免費自助早餐、海景泳池、桑拿、健身室、水上樂園、小童俱樂部等設施。

峴港KOI度假村及公寓（Koi Resort & Residence Da Nang）

房價：人均HK$449起（豪華特大床房；包早餐）

地址：11 Trường Sa, 五行山郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程23分鐘

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峴港酒店推介【3】峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）

峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）於2023年6月開幕，位於山茶郡，鄰近范文同海灘、東海公園等景點。酒店提供464間客房及套房，坐擁城景或無敵海景，部分房型亦設有露台及景觀浴缸，最大的房型可供5人入住，空間十分寬敞！酒店亦提供室外無邊際泳池、健身室、小童俱樂部、餐廳及酒吧等設施。

峴港貝爾馬沃科酒店（VOCO Ma Belle Danang）

房價：人均HK$243起（豪華間）

地址：168 Vo Nguyen Giap Street, 山茶郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程16分鐘

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峴港酒店推介【4】峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）

峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）於2023年6月開幕，鄰近峴港博物館及峴港大教堂。酒店提供317間客房及套房，均配備落地景觀窗、用餐區、浴缸、免費迷你吧等，套房為公寓式房型，另設客廳、飯廳及小廚房。酒店亦提供室內及室外游泳池、桑拿、SPA、健身室、酒吧及餐廳等休閒娛樂設施。

峴港海灣酒店（Bay Capital Danang）

房價：人均HK$235起（豪華特大床房）

地址：17 Quang Trung, 海洲郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程12分鐘

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峴港酒店推介【5】峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）

峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）於2023年10月正式開幕，坐落在努爾卡海灘旁邊，擁有專屬海灘區。酒店提供122間房，均為別墅房型，可供5至9人入住，空間十分寬敞。別墅內均配備戶外平台、私人游泳池、露台、廚房等。酒店亦提供室外無邊際游泳池、桑拿、兒童遊樂場、小童游泳池、健身室等娛樂設施。

峴港努爾卡海灘別墅萬豪度假酒店（Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas）

房價：人均HK$487起（2卧室別墅，帶私人泳池的花園景觀；包早餐）

地址：Truong Sa, Ngu Hanh Son, 五行山郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程25分鐘

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峴港酒店推介【6】覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）

覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）於2023年12月正式開幕，位於范文同海灘旁邊，鄰近鯨魚公園。酒店提供287間客房及套房，全部房間均坐擁海景，設備齊全，空間及採光同樣充足，部分房型附設浴缸或露台。酒店亦提供半露天無邊際泳池、Spa、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等休閒設施。

覺醒峴港酒店（Awaken Da Nang Hotel）

房價：人均HK$238起（局部海景豪華雙床房；包早餐）

地址：148 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn, 山茶郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程16分鐘

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峴港酒店推介【7】峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）

峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）於2023年初開幕，鄰近韓江、情人橋、龍橋、峴港大教堂等景點，地理位置優越！酒店以可持續發展作設計，房間內配備環保及智能設備，空間不算很大但設備齊全。酒店更提供24小時住宿保證，不用早起退房，非常貼心！酒店亦提供游泳池、健身室、便利店、酒吧等，所有空間都超打卡able！

峴港河畔温克酒店（Wink Hotel Danang Riverside）

房價：人均HK$118起（城景豪華房；包早餐）

地址：351 D. Tran Hung Dao, An Hai Trung, Son Tra, 山茶郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程12分鐘

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峴港酒店推介【8】峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）

峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）坐落在白色努爾卡海灘旁邊，來往沙灘非常方便，部分房型更可以從房間直達沙灘！酒店於2023年完成翻新，提供371間客房、套房、公寓及別墅房型，均配備景觀浴缸、戶外平台或露台，公寓房另設廚房及客廳；別墅房型更提供私人游泳池，可供多達7人入住！酒店亦擁有5個泳池、健身室、水療中心、水上活動等設施及體驗，光是待在酒店都玩不完！

峴港凱悦Spa度假酒店（Hyatt Regency Danang Resort and Spa）

房價：人均HK$501起（特大床房）

地址：Hoa Hai, 五行山郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程22分鐘

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峴港酒店推介【9】峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）

峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）坐落在范文同海灘旁邊，大部分房間坐擁絕美海景！酒店擁有390間客房及套房，均配備露台、大理石浴室、智能電視，套房房型亦設有景觀浴缸。酒店亦設有高空景觀泳池、屋頂酒吧、健身室等設施。

峴港福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Danang）

房價：人均HK$261起（海景高級特大床房）

地址：118-120 Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, 山茶郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程17分鐘

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峴港酒店推介【10】瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）

瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）鄰近美溪沙灘，步行10分鐘內便可抵達沙灘。酒店提供164間客房及套房，最多可供7人入住。酒店房間設計寬敞、乾淨舒適，配備露台，能眺望海景或城景，部分房型更設有景觀大浴缸！酒店亦擁有無邊際泳池、日式水療中心、池畔餐廳、健身室、兒童遊樂場等設施。

瑟爾海洋套房酒店（SEL de Mer Hotel & Suites）

房價：人均HK$240起（城景高級特大床房；包早餐）

地址：92 Vo Nguyen Giap, Son Tra, 山茶郡, 峴港, 越南

交通：峴港國際機場車程17分鐘

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