深圳民宿絕美17間推介｜海景／天空之鏡／免費早餐／希臘度假風

每逢周末，都有不少港人北上消費吃喝玩樂，俱消費能力的港人更會北上度假。位於深圳龍崗區便有不少新開業的民宿，大部份沿海而建，不但可以看到180度無遮擋的無敵大海景，部份裝潢更似十足希臘風格，而且價格CP值非常高！



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不少港人都喜歡到北上CHILL一CHILL。（圖片︰Trip.com）

深圳精品民宿推薦【1】苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

苫也·深圳不若林度假民宿在2022年開業，整間民宿只有24間客房。選址在度假勝地南澳，而且建於半山，部份客房面向大海，擁有同時擁有山景及無敵大海景。每間房間都備有浴缸，部份更會有泡池、私人泳池！而且每個房型都會附上早餐、下午茶，如果不想出門，也可以在餐廳享用價錢合理的付費晚餐。如同行有12歲以下小童，如不需額外加床位、可免費入住。

苫也·深圳不若林度假民宿（Sanye• Shenzhen Buruolin Holiday Homestay）

房價：人均HK$487晚（柏露·山景露台大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆社區濱海南路12號1棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳精品民宿推薦【2】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿位於龍崗區下沙大澳灣，於2021年開業，共14間客房。每間客房都可以看到180度海景！如果遇到晚霞景觀會更美！民宿提供免費果盤、Minibar，退房時更會送上小禮物。餐飲方面，如果不想出去用餐，頂樓露台有餐廳提供餐飲服務。如果慶祝生日或特別日子，還可以請民宿代訂蛋糕或花束。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

房價：人均HK$704晚（山嵐｜精緻海景陽台大床房）

地址：深圳龍崗區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101

交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘

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深圳精品民宿推薦【3】慢可可海景公館（深圳較場尾沙灘店）(Maan Coco Flagship Seaview Hotel）

慢可可海景公館開業於2021年，整間民宿有18間客房，民宿靠近海灘，出門就可以到達沙灘，如果選海景房，還可以看到無敵大海景。民宿主打清新風格，選用智能家居系統，無論是窗簾、空調、馬桶，甚至梳妝鏡都有智慧系統！更提供免費水果、蛋糕、咖啡。

慢可可海景公館（深圳較場尾沙灘店）(Maan Coco Flagship Seaview Hotel）

房價：人均HK$212／晚（慢享·靜謐家庭雙床房）

地址：深圳大鵬新區大鵬街道較場尾民宿小鎮較三西七巷6號101

交通：從福田口岸乘坐地鐵4號線到深圳北站，轉乘坐E11巴士到「大鵬中心1站」下車，步行至「大鵬中心2站」轉乘巴士M457路往較場尾至「金水灣度假村」下車

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深圳精品民宿推薦【4】深圳一粟懸崖海景酒店（Shenzhen Yisu Cliff Seaview Hotel）

深圳一粟懸崖海景酒店開業於2021年，提供13間客房，每間客房都可以看到無敵大海景，部份更有露台，可以把270度海景盡收眼底，即使房間沒有露台，也有一個特大窗台，可以看到180度大海，非常適合看日落。部份房間更會浴缸更會對海景，可以一邊洗澡一邊欣賞海景。民宿亦會為入住客人安排早餐、下午茶。另外，如13歲以下的小童不需要加床位可以免費入住。

深圳一粟懸崖海景酒店（Shenzhen Yisu Cliff Seaview Hotel）

房價：人均HK$508/晚（素暉·陽光海景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道南隆海濱南路33號F1棟101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約17分鐘

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深圳精品民宿推薦【5】苫也·深圳未名海海景民宿（Sanyea · Shenzhen Weiminghai Seaview Homestay）

這間苫也·深圳未名海海景民宿在2023年新開幕，民宿位置與大海只有數米距離，二樓露台可以看到被大海包圍的景觀，而且裝潢充滿異國風情，而且在裝潢上別有用心，到處都是拍攝的好素材，天氣晴朗時，可以在泳池前拍出天空之鏡！

另外，喜歡打卡、拍照的朋友可以加購「攝影師30分鐘美拍套餐」，民宿裏有攝影師可以幫忙拍照！房價基本已包早餐、下午茶、晚安茶，普遍住客都大讚民宿的餐點美味。而且門口就有巴士站，出入也非常方便。

苫也·深圳未名海海景民宿（Sanyea · Shenzhen Weiminghai Seaview Homestay）

房價：人均$347/晚（扶光·精緻海景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道楊梅坑村新東路33號3棟

交通：從蓮塘口岸出發乘坐地鐵8號線到「鹽田港西站」下車，轉乘巴士E26到「大鵬中心①站」下車，轉乘M274路於「楊梅坑站」下車即達

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深圳精品民宿推薦【6】蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

深圳蜜悅美宿旗下民宿均以希臘風情作為主打賣點，裝潢、設計都讓住客彷如置身於希臘愛琴海一樣！這間民宿擁有三個獨棟空間，提供25間客房，主打一房一景，每間客房設計各有特色，而且無論從房間任何角落都可以欣賞到開揚的大自然景色！

部份房型擁有希臘洞穴風半露天泳池，在池邊可以俯瞰海灣夜景，吸引不少人爭相預訂。部分房型更附有私人泳池或室外空間，最適合黃昏時份觀賞日落美景，非常寫意！酒店提供早餐，部分套票更包下午茶及晚安糖水，或額外贈送20分鐘「攝影美拍服務」。

蜜悦·深圳藍白聖島懸崖泡池美宿（Shenzhen Blue and White Shengdao Cliff Pool Beauty Hotel）

房價：人均$258／晚（L棟·園景陽台雙床房）

地址：深圳市龍崗區南澳街道海濱南路33號D棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳精品民宿推薦【7】熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

熹遇·見島私藏度假美宿是2023年剛開業的海邊度假民宿，位於深圳龍崗區玫瑰海岸。經營年期不長，但已經榮獲Trip.com深圳精品民宿第1名。民宿僅提供10間客房，部份房型面對大海，可以聽著海浪聲入眠。大部份房型都提供早餐，部份套票更已包Minibar和下午茶，配套跟高級酒店一樣，而且不少住過這裏的網民都大讚民宿內的接待熱情。

熹遇·見島私藏度假美宿（Hey Villa • Private Spring Resorts）

房價：人均HK$1418／晚（燈塔海景私湯圓床房）

地址：深圳龍崗區玫瑰海岸西門西南200米

交通：從蓮塘口岸出發，於「廣嶺站」乘坐巴士E26至「溪湧鹽村站」下車

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深圳精品民宿推薦【8】白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

白房子·深圳南澳沙灘海景美宿在2022年開業，擁有40間房間，每間房都擁有一線180度無敵大海景。每逢黃昏，晚霞會灑進房間裏，可以邊浸浴、邊享受怡人的景色。民宿鄰近沙灘，僅數十米距離，就可以走進大海，玩累了亦可以隨時回到房間休息。房間內基本的用品一應俱全，漱口水、蒸汽眼罩和耳塞都有。大部份房型附早餐、minibar。

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白房子·深圳南澳沙灘海景美宿（White House Shenzhen Nan'ao Beach Seaview guesthouse）

房價：人均HK$184／晚（初塵·精緻大床房）

地址：深圳龍崗區水頭沙銀沙路3號7室

交通：從蓮塘口岸出發，於「廣嶺站」乘坐巴士E11至「南澳辦事處站」下車

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深圳精品民宿推薦【9】較場尾仙本那民宿（Jiaochangwei Shenzhen Semporna Homestay）

較場尾仙本那民宿是2023年開新幕的民宿，共設20間客房。民宿鄰近海灘，步行不到一分鐘就可以到達。部份房間可以看到一線海景（房價人均相差約HKD$200）。部份房型有私人溫泉，可以在房間內的私人風呂浸溫泉！也有海景浴缸，可以一邊浸浴，一邊欣賞海景。

較場尾仙本那民宿（Jiaochangwei Shenzhen Semporna Homestay）

房價：人均HK$353/晚（花園庭院大床房）

地址：深圳龍崗區較場尾路較三西八巷6號

交通：從蓮塘口岸出發，於「廣嶺站」乘坐巴士E11至「中國農科院深圳基因組所站」下車，轉乘巴士M457到「較場尾西站」下車

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深圳精品民宿推薦【10】HEY VILLA.熹遇見私湯別墅（Hey Villa Meet the Private Tang Villa）

酒店以私人別墅風設計，幽幽的清雅感，貫徹侘寂風，自然質地與大地色調的風格特點，身心仿如得到療癒，房間舒服乾淨，有點像泰國度假酒店，管家服務周到。另外，客房設有私湯泡池、私人花園等。於Trip.com獲得4.8/5的評分，當中衞生及服務都獲得4.9的分數，有不少網民都稱讚酒店設有管家服務，而且大露台望海景景致一流，硬件上亦十分吸引，惟酒店近海，容易吸引蚊蟲。

HEY VILLA.熹遇見私湯別墅

價格：人均HKD$400起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區海濱南路33號南龍小區C3棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約16分鐘

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深圳精品民宿推薦【11】偏方．山海原著度假民宿（Yuanfang Shanhai Yuanzhu Holiday Meisu）

酒店坐擁無敵海景，特大落地玻璃窗，看夕陽一流，露台的視野非常好。房屋特大，有不同風格及色調的房間，少女粉紅、時尚墨綠、陽光橙黃等簡潔舒適。到店有早餐、下午茶貼心準備，並有自己停車位，適合香港自駕遊。於Agoda網站中獲得9.4/10分超高整體評分。另外，酒店亦鄰近多個景點，包括駕車13分鐘即到南澳國家地質公園，可以觀賞到獨特的火山遺跡和海岸地貌景觀，適合父母帶子女來一趟地理生態遊。

偏方．山海原著度假民宿

價格：人均HKD$281起

地址：深圳大鵬新區海濱南路33號海貝灣度假村G9棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳精品民宿推薦【12】蜜悦·深圳波西塔諾懸崖海景美宿（Miyue ·Shzhen Positano Cliff Seaview Beauty Hotel）

坐落於懸崖之上，猶如置身在意大利風情小鎮波西塔諾，將絕美的藍白海景，大地色的巖石空間、牆壁紋理感，彷彿身臨其境，處處都充滿神秘感。巖石花園、Lounge Bar、海邊户外餐廳滿足了對度假的美好想象。酒店於Trip.com的評分中獲得4.9/5高分，有網民表示，客房的環境衞生，令人放鬆，而且客戶可以欣賞到無敵大海景，步行10分鐘就可以到達藍寶石沙灘。

蜜悅深圳波西塔諾懸崖海景美宿

價格：人均HKD$251

地址：南澳街道南隆社區海濱南路33號海貝灣度假村F8棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約13分鐘

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深圳精品民宿推薦【13】蜜悅．深圳聖托里尼海景度假美宿（Miyue · shenzhen Santorini Sea View Resort）

依山而建的房子，錯落有致，有一種去了外國的感覺。設計風格融入現代主義的簡約和希臘傳統的建築元素與樸靜的自然風光相互呼應。於Trip.com網站中獲得4.9/5的評分，有入住的網民表示，客房的浴池正正處於露台，可以一邊浸浴一邊欣賞迷人的日落景致。另外，酒店亦提供管家，可以針對每個客人的需要提供協助。每間客房的客人亦有20分鐘免費拍攝服務，適合愛拍照打卡人士，酒店服務貼心。

蜜悅．深圳聖托里尼海景度假美宿

價格：人均HKD$213

地址︰深圳市龍崗區海濱南路33號e11-e12棟

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約10分鐘

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深圳精品民宿推薦【14】蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿（Miyue · ShenZhen Monemvasia Sea View Resort）

濃濃海島風情的民宿，海景超絕了！房間設計舒服，管家貼心熱情。另外，客房一樣可以看到絕美的海景，而酒店更將一樓的區域都分配給了公共空間，獨立接待區、whisky酒吧。室內的餐桌與室外的蔚藍大海相接，鼓勵人們走出房間，享受明媚的陽光和海風的親撫。蜜悅系酒店同樣包早餐、下午茶、攝影服務、車位。很近海鮮街，吃飯方便。於Trip.com網站同樣獲得4.9/5高分，不過有網民認為酒店的位置不方便，有意入住的市民宜自行駕車前往。

蜜悦·深圳莫奈瓦夏海景度假美宿

價格：人址HKD$349

地址：南澳街道南隆社區富民路150號101

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約20分鐘

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深圳精品民宿推薦【15】深圳苫也閲夕島民宿（苫也·深圳閲夕島海景民宿（Sanye· Shenzhen Yuexi Island Seaview Homestay）

位於海貝灣度假區，每一間客房都擁有無敵一線海景。客人可以在露台享受到美麗的日落景致。而酒店擁有一個露台懸崖餐廳。用色方面，酒店的設計師採用了大膽的彩色設計，刺激眼球之餘，同時期望在平靜的生活中增添繽紛的色彩。不過酒店的位置不太好找。於Trip.com網站中獲得4.8/5評分，網民表示最值得讚賞的地方，除了地方衞生潔淨之外，客人亦可以經斜坡前往籃寶石海灘。

深圳苫也閲夕島民宿

價格：人均HKD$650起

地址︰深圳市龍崗區大鵬新區南澳街道海濱南路33號海貝灣度假區E15棟101室

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路「南澳水產市場公交站」下車，步行約15分鐘

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深圳精品民宿推薦【16】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）坐落於大鵬半島南澳沙灘，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店客房同樣採用復古設計，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

房價：人均HKD$135起（綻放·沙洲園景大床房）

地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號

交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘

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深圳精品民宿推薦【17】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街。雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。酒店客房均以北歐風格打造，有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）

房價：人均HKD$411起（ins豪華海景房；包早餐）

地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號

交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘

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