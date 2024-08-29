東京紅葉2024懶人包｜新宿御苑等5景點必去｜附賞楓期預測＋交通

撰文：陳映蓉
出版：更新：

東京紅葉2024全攻略！日本賞紅葉的最佳季節是9月至12月，每年都吸引不少港人前往賞楓！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合5個在東京賞楓必去的景點，以及紅葉預測與交通全攻略！即看內文！

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日本紅葉預測2024　關東地區11月中旬盛開

日本紅葉會在秋天氣溫漸漸下降時出現，寒冷的地區，樹葉會先較早變色，所以日本的紅葉季會從北向南開始蔓延，緯度較高的地區的樹葉亦會更快轉紅。

日本紅葉在每年9月底便會開始轉紅，不過由於今年氣溫比往年高，日本暫預計紅葉會比較晚才轉紅。雖然日本氣象網站尚未公布2024年紅葉預測，但可以預計部分地區的觀賞時期可能比以往晚10天或以上。坐落在關東地區的東京紅葉預計約在11月中旬盛開，約12月初為最佳觀賞期。（本頻道將會持續更新最新紅葉預測時間）

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東京賞楓景點推薦【1】六義園

六義園是江戶時代二座日式庭園的其中之一，擁有迴游式築山泉水庭園。六義園一般不在晚上開放，唯獨在春季及秋季會舉行夜櫻及夜楓觀賞活動，在紅葉季則會舉行夜燈會及牆面投影的夜間特別觀賞活動。

如何前往六義園：
交通方法：搭乘東京地鐵南北線至「駒入站」下車步行7分鐘
地址：東京都文京區本駒込6丁目

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東京賞楓景點推薦【2】水元公園

水元公園是東京都內最大規模的水鄉公園，公園內有超過1800棵水杉大樹，在秋季時，水杉樹葉更會被染成一片紅色，非常壯觀！

如何前往水元公園：
交通方法：搭乘JR常磐線或千代田線至「金町站」，轉乘京成巴士至「水元公園站」下車步行7分鐘
地址：東京都葛飾區水元公園3-2

東京賞楓景點推薦【3】代代木公園

代代木公園鄰近明治神宮旁，有非常寬廣的草坪，在秋天時，草坪周圍的楓樹會開始染上秋色，不想走馬看花，坐在紅葉下療瘉心靈，或一邊野餐一邊感受濃厚秋意是最佳選擇！

如何前往代代木公園：
交通：搭乘JR山手線至「原宿站」或東京Metro千代田線至「代代木公園站」步行3分鐘
地址：東京都澀谷區代代木神園町·神南二丁目

東京賞楓景點推薦【4】新宿御苑

新宿御苑四處都種滿老樹，內有日式庭園、幾何式庭園及可以欣賞寬廣草坪等自然景觀的風景庭園等，在秋季前往能欣賞到絕美的楓葉和菊花壇展，在古色古香的日式氛圍下欣賞紅葉別有一番風味！

如何前往新宿御苑：
交通：搭乘東京Metro丸之內線至「新宿御苑前站」步行2分鐘
地址：東京都新宿區內藤町11

東京賞楓景點推薦【5】國營昭和紀念公園

國營昭和紀念公園有種類繁多的花卉。在秋季到訪除了可以邊漫步或踩單車邊賞楓外，更可欣賞到滿布銀杏樹的黃色葉片及美麗楓紅的銀杏大道！公園也會在秋季舉辦紅葉祭和點燈活動，紅葉景色更醉人！

如何前往國營昭和紀念公園：
交通：搭乘JR青梅線至「西立川」站步行2分鐘
地址：東京都立川市和昭島市

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