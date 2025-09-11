深圳親子好去處12推介｜116樓觀光／野生動物園／世界之窗／滑雪

深圳親子好去處｜假期最適合一家大細北上吃喝玩樂，現時不少玩樂活動也有親子門票優惠，非常划算！《香港01》「好食玩飛」編輯為大家搜羅12個深圳親子好去處，有位於商場內的水族館、室內遊樂園，歎住冷氣玩最舒服；也有大型的主題公園，如翻新後的世界之窗、大小朋友都適合的歡樂谷等等任君選擇，讓爸爸媽媽不用絞盡腦汁找活動替小朋友放電！



如打算在深圳逗留數天，也可留意一下深圳酒店推介。想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的 Agoda、Trip.com、Expedia、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情！（文章內提及之價格以發稿日期為準）

深圳親子好去處【1】世界之窗

深圳世界之窗已經不是那個印象中只有微縮地標的大公園！園區經翻新後，現時除了可在一日內「環遊世界」外，還有多項刺激好玩的遊樂設施，如滑雪場、水上世界、小朋友都啱玩的各種過山車，以及今年全新開幕的侏羅紀水世界等；而且地理位置十分方便，從羅湖口岸過關便可直達，全程更只需約40分鐘，無論情侶拍拖，還是親子活動都非常適合！

此外，於2023年重開的世界之窗阿爾卑斯冰雪世界也是大受本地與港人歡迎的新園區，擁有逾4萬呎嬉雪及滑雪區，以及約2萬呎的溜冰場。場館分為三大部分：冰雕區、溜冰區、滑雪區，除了滑雪，還可以欣賞冰雕和觀看冰舞。

滑雪區配備5條最長可達280米的雪道，可在冰天雪地中盡情感受滑雪的暢快，而冰雪樂園滙集了雪山、湖泊、山谷、森林、村莊的綜合型室內樂園，無論大人還是小朋友都可樂在其中。

世界之窗&世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

票價：HKD$242起（世界之窗）／HKD$65起（阿爾卑斯冰雪世界）

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達

深圳好去處【2】深圳平安金融中心雲際觀光層

深圳平安金融中心雲際觀光層位於世界第五高樓平安金融中心116層，可在海拔547.6米的高空中，以360度鳥瞰深圳四方八面不同景觀與城市風貌，無論在早上、黃昏還是夜晚來，都有不同的視覺體驗。

觀光層除了可觀看深圳醉人的城市景色外，觀光層更集合了觀光娛樂、文化創意、科普教育等多元化的區域，無論是小朋友還是大人都能在這裡找到樂趣，而且兒童還有優惠門票，是到深圳的必去景點。

深圳平安金融中心雲際觀光層

票價：HKD$220

地址：深圳市福田區福田街道福華四路16號

交通：深圳地鐵1號綫購物公園站下車，於D出口步行約5分鐘

深圳親子好去處【3】深圳歡樂谷

深圳歡樂谷佔地面積超過35萬平方米，園內分為水、陸兩個公園，以西班牙廣場、歡樂時光、魔幻城堡、迷你世界·冒險山、西部礦鎮、香格里拉、颶風灣、陽光海岸、深圳瑪雅海灘水公園劃分為9大主題區域，無論是夏天還是冬天來都有另一番體驗！

如果是帶小朋友放電，特別推介「迷你世界·冒險山」區域，區內的機動遊戲不會太刺激，但十分有童趣，適合小朋友遊玩，如密林歷險過山車、兔美美蹦蹦傘和卡洛兒八音盒旋轉木馬等等。另外，園區的景觀也有不少小人雕像和擺設，仿如走進了小人國，在這裡替小朋友拍照會有很可愛的效果。

深圳歡樂谷

票價：HKD$286（成人）／HKD$143（小童）

地址：深圳市南山區華僑城僑城西路

交通：深圳地鐵1號綫世界之窗站下車，從A出口出站，步行約10分鐘即可抵達

深圳親子好去處【4】深圳野生動物園

深圳野生動物園位於深圳西麗湖畔，佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，更可以欣賞到精彩的大型動物歌舞劇、馬戲表演等。園區主要分為4大主題，分別是食草動物區、猛獸谷、表演區及科普館展廳。

在這裡可以看到來自世界各地的珍禽異獸，以及中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥、長頸鹿、斑馬、亞洲象、犀牛等。在食草動物區及猛獸谷，不但可近距離看到珍貴的受保護動物，還可餵食小動物，是帶小朋友放電的好地方。

深圳野生動物園

票價：HKD$286

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

交通：乘坐地鐵7號線到西麗湖站即可到達。

深圳好去處【5】歡樂港灣「灣區之光」摩天輪 深圳最大的摩天輪

深圳最大的摩天輪「灣區之光」就在歡樂港灣。摩天輪由設計倫敦之眼及迪拜之眼的設計團隊共同設計，高達128米，足足約有40層樓高，有28個橢球型客艙，一圈約28分鐘。從客艙外眺望，可以欣賞到伶仃洋的景色，如在夜間乘搭，更有機會碰上到歡樂港灣舉辦的激光騷，觀賞不同的色彩劃破黑夜。此外，歡樂港灣附近也有不少特色餐廳，即使小朋友玩累了，要找間餐廳休息也相當方便！

歡樂港灣「灣區之光」摩天輪

票價：HKD$198

地址：深圳市寶安區寶安灣畔海府路濱海文化公園

交通：地鐵5號線臨海站B2口或寶華站A／D口，1號線新安站E口直達

深圳好去處【6】東部華僑城

深圳東部華僑城位於深圳梅沙灣畔，是4A級國家級旅遊度假區，區內設有2個主題公園、3座旅遊小鎮、6家主題酒店、大華興寺、峽谷山景等，無論是吃喝玩樂，還是住宿都一應俱全。而東部華僑城其中一大特色，便是其「歐式童話小鎮」的建築風貌，在這裡遊玩，仿如走進了歐洲小鎮。

此外，說到東部華僑城著名景區之一，就不得不提茶溪谷。茶溪谷共設四個遊覽區，包括茵特拉根小鎮、濕地花園、茶翁古鎮和三洲茶園，園區建築均以歐洲小鎮的風格設計，走進園內仿佛置身歐洲。公園除了擁有寧靜的自然美景外，還可在這裡體驗高空滑索和各種驚險項目，非常推介乘坐森林小火車，沿途的風景優美，可替小朋友拍下不少美麗的照片。

東部華僑城

票價：HKD$215起

地址：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城

交通：地鐵2號線大梅沙站下車，轉乘坐前往東部華僑城的專線巴士

深圳好去處【7】歡樂海岸海洋奇夢館

歡樂海岸海洋奇夢館就在商場內，配套相當完善，參觀前或後都能在附近找到餐廳用膳，而且門票相當便宜，最平$55就可入場。海洋奇夢館雖然面積不大，但勝在海洋生物品種繁多，水母、鯊魚、海龜、小丑魚、珊瑚礁等等也有，而且設有教育專區，讓小朋友可寓學習於娛樂，家長也能在夢幻的海底世界中放鬆身心。

歡樂海岸海洋奇夢館

票價：HKD$88（成人）／HKD$44（小童）

地址：深圳市南山區白石路東8號歡樂海岸購物中心二樓東端

交通：深圳地鐵9號綫深圳灣公園站下車，於E出口步行約5分鐘。

深圳親子好去處【8】Meland 夢幻兒童樂園

Meland Club夢幻兒童樂園場地佔地3,000平方米，是全國熱門親之景點之一，入場後只要沒有中途離開，都可以無限時任玩，性價比超高！園內設有多個區域，牧場區可以體驗為模擬乳牛擠牛奶、餵牛等活動；玩水區域有非常受小朋友歡迎的射水恐龍遊戲機，而且還會供應拖鞋和雨衣給客人，非常貼心！另外繩網、車胎瀡滑梯、跳彈床、攀石和星空投射房和STEAM區域，除了訓練小朋友的體能，還可以讓小朋友盡情發揮創意，CP值超高！

Meland 夢幻兒童樂園

票價：$437（一大一小）

地址：深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地F3

交通：地鐵1號線高新園站A出口，步行約5分鐘。

深圳親子好去處【9】卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界在2023年3月開幕，是深圳最大的滑雪場。冰雪世界位於觀瀾湖生態運動公社，佔地約12,000平方米。場內有滑雪館、滑冰館及綜合服務館，而滑雪館共3大區域，分別是滑雪區、娛雪區及遊樂區。

滑雪區內的坡度不深，但勝在雪道長，而且採用模擬造雪技術，就像置身於森林的雪地之中。而滑雪館內亦會有教練指導滑雪技巧，即使是新手都可以體驗當中的樂趣！另外，娛雪區會提供滑雪圈、螺旋滑梯、挖掘機、雪橇及雪地車等冰雪娛樂活動，小朋友可以在此盡情玩雪！

卡魯冰雪世界

票價：人均HKD$108起（【夜場特惠】2小時娛雪單人票）

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

深圳親子好去處【10】Lollypet萌寵樂園

Lollypet 萌寵樂園共有兩間分店，一間位於龍崗龍城萬科，另一間在萬象食家商場，推介選擇萬象食家商場分店，因鄰近羅湖口岸，僅30分鐘便可到達，非常方便港人前往。作為室內動物園的Lollypet 萌寵樂園，小朋友可在溫度舒適的環境餵食小動物，場內除了有小貓外，還有多種罕有的小動物，如袋鼠、梅花鹿、青山羊、小矮馬、小浣熊等等，還會有手套和防護衣供應，確保大人和小朋友安全，而且場內的小動物也非常親人，小朋友可盡與可愛的小動物互動。

Lollypet萌寵樂園

票價：人均HKD$89

地址：

深圳市羅湖區筍崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L4（萬象食家店）／

深圳市龍崗區龍城街道 龍崗大道3999號龍城萬科裏L3-01寵萌樂園（龍崗龍城萬科裏店）

交通：

地鐵7號線筍崗地鐵站A出口，乘電梯至商場L4層／

地鐵3號線龍城廣場地鐵站D出口，步行約5分鐘至龍城萬科，乘電梯至商場L3層

深圳親子好去處【11】Party day運動超樂場

Party day運動超樂場佔約1萬平方米，是目前深圳最大型的室內遊樂場，場內有超過50多項遊樂設施，包括小型賽車、保齡球、真雪溜冰等，活動十分多元化，無論是小朋友還是大人都能樂在其中。此外，Party day還會免費提供儲物櫃，服務相當貼心，而門票亦可無限次進出遊樂場，玩到餓了可外出用餐再回來，在時間安排上更加彈性，完全能滿足一家大細一天的行程。

Party day運動超樂場

票價：HKD$327起

地址：平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

交通：地鐵10號線華南城C口出地鐵出口步行約10分鐘到商場

深圳親子好去處【12】深圳觀瀾海洋世界

深圳觀瀾海洋世界為國家5A旅遊景區觀瀾湖度假區的其中一個遊樂區，集海洋生物科普、動物觀賞、互動演繹、親子互動體驗於一身。此外，海洋館內有超過5,000種海洋動物，面積約10,000平方米，還可體驗乘坐蘇塞克斯號探索海底世界、穿梭60米長海底隧道等，有別於一般水族館的活動，不但可近距離觀賞鯊魚、魔鬼魚等魚類，魚類經過水中隧道時還會在你頭頂和身邊游過，非常夢幻。此外，館內還有美人魚表演劇場、海獅表演劇場、小丑表演歡樂劇場等演出活動，令你大飽眼福！

深圳觀瀾海洋世界

票價：HKD$110（兒童及長者票）；HKD$149（成人票）

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道13號

交通：落馬洲站出關後轉乘深圳地鐵4號線，於觀瀾站A出口步行5分鐘

