花蓮酒店10推介｜HK Express開航線　新開幕＋海景房！人均$270起

花蓮酒店推介2025！香港快運航空花蓮航線12月12日正式啟航！花蓮擁有豐富的自然資源，春天賞花、夏季賞鳥、秋冬賞楓，每季都有不同景觀！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間花蓮酒店推介，大部分新開幕，配備泳池或私人溫泉，人均只需$270起！



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花蓮酒店推介【1】花蓮潔西艾美渡假酒店

花蓮潔西艾美渡假酒店是花蓮市中心第一家擁有溫泉的度假酒店，鄰近金三角商圈、舊鐵道文化商圈、慈善寺等景點，吃喝玩樂都方便。酒店於2023年開業，提供252間客房及套房，房間配備景觀浴缸、特大睡床、音響、咖啡機等高級設備，部分房型亦設有私人半露天溫泉。酒店附設室外游泳池、溫泉、健身室、遊戲室、酒吧及餐廳等設施。

花蓮潔西艾美渡假酒店

房價：人均HK$891起（經典客房一大床；包早餐及免費禮品）

地址：花蓮中正路599號

交通：花蓮機場車程13分鐘

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花蓮酒店推介【2】花蓮壽豐遠雄悦來大飯店

花蓮壽豐遠雄悦來大飯店聳立在海拔220米海岸山脈的北端，擁有10多公頃維多利亞式建築造景設施，宛如一座空中城堡。酒店配備391間客房，採用充滿維多利亞式的風格設計，附設咖啡機、音響等設施，部分房型亦帶有戶外平台或露台。酒店亦提供5間餐廳與酒吧、室內及戶外泳池、健身室及遊戲室等設施，並提供車站或機場接送服務。

花蓮壽豐遠雄悦來大飯店

房價：人均HK$437起（精緻山景大床房）

地址：花蓮壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

交通：花蓮站車程24分鐘

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花蓮酒店推介【3】煙波花蓮太魯閣

煙波花蓮太魯閣位處在曼波海灘旁，步行數分鐘便可抵達，地理位置優越。酒店開業於2021年，提供176間客房，房內設有景觀浴缸、免費迷你吧、休息區等，空間十分寬敞，坐擁太平洋海景或山景，部分房間更配備L型大露台！酒店亦提供室外游泳池及餐廳等設施，並提供免費泊車及免費車站接送服務，非常方便！

煙波花蓮太魯閣

房價：人均HK$418起（山闊館-雅緻雙床房）

地址：花蓮新城鄉順安村草林10之6號

交通：景美火車站車程8分鐘

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花蓮酒店推介【4】秧悦美地渡假酒店

秧悦美地渡假酒店位於花蓮吉安幹城，歷經3年籌備興建，於2019年正式開幕。酒店以有機香草為特色主題，更被認證為可持續發展住宿！酒店配備142間客房及套房，房間配備寬敞起居室及浴室，在房間內都可以欣賞到自然生態景觀！酒店附設室外游泳池、桑拿、兒童俱樂部、餐廳、酒吧等設施，並提供免費車站及機場接送服務。

秧悦美地渡假酒店

房價：人均HK$647起（薄荷豪華客房；包早餐）

地址：花蓮吉安鄉幹城村幹城二街100號

交通：花蓮機場車程24分鐘

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花蓮酒店推介【5】花蓮煙波大飯店花蓮館

花蓮煙波大飯店花蓮館坐落在花蓮市中心，距離花蓮站僅9分鐘車程，附近亦有美侖海濱公園、花蓮縣石雕博物館、松園別館等景點，地理位置優越！酒店於2015完成翻新，提供213間房，房間設有淋浴間及浴缸，部分房型配備露台，最多可容納4人入住。酒店亦擁有健身室、桑拿及餐廳，並提供免費泊車及車站接送服務。

花蓮煙波大飯店花蓮館

房價：人均HK$298起（花蓮煙波大飯店花蓮館）

地址：花蓮花蓮市中美路142號

交通：花蓮機場車程12分鐘

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花蓮酒店推介【6】花蓮美侖大飯店

花蓮美侖大飯店於1995年建成，最近一次翻新是在2021年。酒店距離花蓮機場僅12分鐘車程，交通非常方便！酒店擁有299間客房及套房，房間配備寬敞浴室及起居室，設備齊全、景觀開揚，部分房間內亦設有浴缸，最大的房型可容納4人入住。酒店附設室內及戶外游泳池、健身室、籃球場、餐廳及酒吧等，亦提供免費泊車及車站接送服務。

花蓮美侖大飯店

房價：人均HK$322起（豪華大床房；包早餐）

地址：花蓮花蓮市林園1-1號

交通：花蓮機場車程12分鐘

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花蓮酒店推介【7】七星潭水上明月海景渡假旅店

七星潭水上明月海景渡假旅店位處七星潭，鄰近七星潭風景區、七星柴魚博物館、原野牧場等景點。酒店於2022年全新開幕，僅提供25間客房，房間走法式宮廷風格，坐擁私人陽台無敵海景，且配備法國Fragonard香氛、Dyson吹風機等奢華設備。酒店附設免費Spa、餐廳等設施，並提供免費彈性接送機服務及免費車站接送服務。

七星潭水上明月海景渡假旅店

房價：人均HK$964起（華麗精緻雙人房；包早餐）

地址：花蓮新城鄉大漢村七星街58號

交通：花蓮機場車程12分鐘

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花蓮酒店推介【8】花蓮雲山水有熊的森林Villa會館

花蓮雲山水有熊的森林Villa會館是花蓮非常有名的精品民宿，鄰近夢幻湖。酒店僅提供5間客房，房間明確劃分了客廳、臥室及浴室，空間寬敞有家居感。雙卧室家庭房另設有廚房、戶外平台及露天風呂，非常奢華，最多可供4人入住。酒店亦提供免費泊車服務及自行車租借服務，出入都方便！

花蓮雲山水有熊的森林Villa會館

房價：人均HK$580起（熊甜蜜雙人房；包早餐）

地址：花蓮壽豐鄉豐坪路2段2巷201弄68號

交通：壽豐站車程9分鐘

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花蓮酒店推介【9】花蓮椛堤Villa

花蓮椛堤Villa於2022年開業，提供2間別墅，別墅僅限包棟訂房，內含一樓交誼大廳、三間雙人房、門口停車空間，配備景觀浴缸及寬敞浴室、廚房、Marshall藍牙喇叭等設備，適合一家人或一群朋友入住。

花蓮椛堤Villa

房價：人均HK$270起（椛堤別墅）

地址：花蓮花蓮市國民二街3號

交通：花蓮機場車程13分鐘

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花蓮酒店推介【10】煙波花時間 花蓮

煙波花時間 花蓮於2022年開幕，位處花蓮新城鄉，配備28間客房，從雙人、四人、六人及八人背包客房作規劃 ，提供多種房型，配備乾濕分離浴室及寬敞的起居室，設備齊全，六人房及八人房為碌架床。酒店附設免費私人停車場、共用廚房及洗衣間。

煙波花時間 花蓮

房價：人均HK$363起（經典海景大床房）

地址：花蓮新城鄉順安村草林10之5號

交通：花蓮機場車程20分鐘

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