深圳靚泳池酒店10間｜無邊際泳池／近地鐵站／海景房／人均$245晚

撰文：張雨靜
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深圳靚泳池酒店｜很多人訂酒店除了喜歡揀靚裝修的酒店，還喜歡揀配有無邊際泳池的酒店，除了夏天可以游水消暑，更非常適合打卡拍照！深圳很不少酒店都配置超寬敞的靚泳池，而且價格非常划算！《香港01》好食玩飛今次就會跟大家介紹10間配置靚泳池的酒店！

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深圳無邊際泳池酒店【1】深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）

深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）是坐落在「中國八大醉美海岸之一」的金沙灣、以海島風打造的度假酒店。酒店設計帶有東南亞式風情，大部分客房都面向海景，更設有露台，讓你可以沉醉於大自然之中！酒店除了步行1分鐘可以直達沙灘外，更擁有室內及室外游泳池、模擬高爾夫球、網球場、足球場、兒童遊樂場等休閒娛樂設施，絕對可以好好度假！

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深圳佳兆業萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Golden Bay）
房價：人均HKD$405起（豪華園景大床房；包入住飲品及活動門票）
地址：深圳大鵬新區棕櫚大道33號
交通：惠陽站車程45分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【2】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）坐落在深圳東部大梅沙海濱，面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店部分客房坐擁迷人海景，部分則可欣賞庭園景色，客房設計採用現代奢華風格，用上有格調的咖啡色搭配木系元素，令整體更有獨家溫馨感，而且更設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！

酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

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大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HKD$607起（豪華海景客房；包1份早餐）
地址：深圳市鹽田區鹽葵路9號
交通：地鐵大梅沙站步行約15分鐘，或羅湖口岸約35分鐘車程
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深圳無邊際泳池酒店【3】深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）

香格里拉集團旗下的深圳前海JEN酒店於2023年2月開幕，距離前灣地鐵站僅需6分鐘，以現代時尚及高科技配套為主題，供應369間客房及主題客房，更設有不同面積的相連客房及套房，方便不同住客的需要。此外，各式主題客房更配備卡啦OK、電子遊戲等玩樂設施。酒店更設有一個佔地2,300平方米、橫跨4個樓層的健身中心，當中包括兩個恆溫泳池及一個果汁吧，全天候24小時開放，全面配合住客的生活方式。

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深圳前海JEN酒店（JEN Shenzhen Qianhai by Shangri-La）
房價：人均HK$409起（特大雙人床單房公寓）
地址：深圳市南山區前海深港合作區前灣一路399號
交通：前灣地鐵站步行6分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【4】深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）

深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）於2019年開幕，坐落於南山，距離深圳北站車程約20分鐘。酒店由頂級室內設計公司設計，擁有307間精緻客房，客房空間寬敞、浴室採用半開放式設計，設備奢華。酒店更設有健身室、餐廳、室內恆溫無邊際玻璃打卡游泳池等設施，十分打卡able！

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深圳南山博林天瑞喜來登酒店（Sheraton Shenzhen Nanshan）
房價：人均HK$322起（豪華大床房）
地址：深圳南山區留仙大道4088號
交通：大學城站步行11分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【5】深圳瑞吉酒店 (The St Regis Shenzhen)

深圳瑞吉酒店座落於京基100大廈的75至100樓，是目前深圳最高的酒店，坐擁絕美景色！酒店提供多種房型，由2人房到親子IP房都有，奢華感十足！全部客房均設有浴缸、各規格電源插座、智能房間控制系統等，特大雙人床更有2米闊！酒店設備亦非常完善，擁有室內無邊際泳池、水療中心、圖書館、空中酒吧等，酒店亦鄰近KK Mall、東門老街、大劇院地鐵站，來往羅湖口岸更只需3分鐘車程！

深圳瑞吉酒店 (The St Regis Shenzhen)
房價：人均HKD$609起（豪華城景大床房；包SPA代金券及自助晚餐五折券）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：大劇院站步行1分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【6】深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）

深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）位於海濱大道，距離深圳灣公園地鐵站僅步行約11分鐘，從福田高鐵站出發也只需大約16分鐘車程，而且鄰近歡樂海岸心湖、紅樹林濱海生態公園等，更可以連接純白椰林沙灘，在市區都可以享受東南亞海島風情。酒店主打全度假風別墅酒店，客房提供獨立花園及私人獨立泳池， 更可以在室內歎湖景茶歇，環境寬敞， 絕對是假日放鬆心情的好去處！

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深圳藍楹灣度假酒店（Bay Breeze Resort）
房價：人均HKD$1,185起（豪華泳池別墅套房；包早餐）
地址：深圳南山區濱海大道2018號
交通：福田站約16分鐘車程、深圳灣公園地鐵站步行約11分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【7】深圳聖淘沙酒店（南山桃園店）(Sentosa Hotel Taoyuan Branch)

位於地鐵一號線桃園站A出口旁邊，酒店鄰近博物館、南山文體中心、荔香公園、世界之窗等等，出入交通非常方便。酒店提供提供402間客房，客房風格以商務休閒為主，酒店4樓有户外無邊際網紅泳池，屬50米長度標準泳道！無論是打卡還是游泳都不錯！

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深圳聖淘沙酒店（南山桃園店）(Sentosa Hotel Taoyuan Branch)
房價：人均HKD$245起（景觀雙床房（暢享城景）
地址：深圳南山區桃園路與南光路交匯處田廈國際中心金牛廣場B座
交通：桃園站步行約5分鐘、南頭古城站步行約11分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【8】深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）

深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）於2020年開幕，是深圳地鐵集團旗下的輕奢酒店品牌，距離深圳北站車程13分鐘、塘朗站1分鐘步程。酒店共有199間客房，房間樓底高、採光充足而且非常安靜，床品、洗浴用品都十分高級。酒店另設有無邊際游泳池、桑拿、健身室、公共浴池、餐廳等設施。

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深圳深鐵塘朗城君璞酒店（Junpu Hotel）
房價：人均HK$248起（特惠大床房）
地址：深圳南山區留仙大道3333號塘朗城西區C座6-16樓
交通：塘朗站步行1分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【9】深圳星河東山珍珠島酒店（Dongshan Pearl Island Hotel）

深圳星河東山珍珠島酒店（Dongshan Pearl Island Hotel）位於深圳東部大鵬島，鄰近多個著名景點，如較場尾、七娘山風景區、國家地質公園。酒店坐擁8萬平方米海灣半島，設有180度海景房，可以欣賞到一望無際的海景。酒店更設有16145呎無邊際室外沒泳池，可以欣賞到海灣日落！

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深圳星河東山珍珠島酒店（Dongshan Pearl Island Hotel）
房價：人均HK$364起（夜明珠山景雙床房）
地址：深圳大鵬新區南澳街道沙埔珍珠街28號
交通：火車深圳坪山站行車約1小時3分鐘；火車惠陽行車約58分鐘
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深圳無邊際泳池酒店【10】深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）

深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）坐落於寶安區，鄰近地鐵站及福海河，可以免費租借帳篷、自行車、手持泡泡機等多款露營器具前往露營及野餐。酒店亦附設室內泳池、模擬高爾夫球、兒童遊樂場、健身室等休閒設施，更有室外高空透明泳池等你盡情打卡！

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深圳國際會展中心皇冠假日酒店（Crowne Plaza Shenzhen World Exhibition and Convention Center）
房價：人均HK$338起（高級房）
地址：深圳寶安區展雲路8號
交通：國展南站步行4分鐘
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