道頓堀酒店10間推介｜新開幕／頂層露天溫泉／有露台／人均$412起

道頓堀酒店推介【1】大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）於2024年開幕，步行10分鐘即可抵達黑門市場、商店街、道頓堀等景點。酒店採用全自助智能服務，提供167間時尚客房，只要利用智能手機作房間鑰匙便可入住。酒店亦附設24小時「Talk Shop」，是結合餐廳、咖啡廳和酒吧的開放空間，健身中心同樣24小時開放。

大阪難波凱悦嘉薈酒店（Caption by Hyatt Namba Osaka）

房價：人均HK$517起（雙床城景觀）

地址：大阪中央區日本橋2-7-5

交通：日本橋站步行5分鐘

大阪難波凱悦嘉薈酒店

道頓堀酒店推介【2】大阪難波WEST曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）

大阪難波WEST 曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）於2024年開幕，距離難波站、八坂神社、道頓堀等僅約10分鐘步程！酒店擁有28間客房，均配備附烘乾功能的洗衣機、廚房、小餐桌、客廳等，最大的房型可容納7人入住。酒店亦設置了免費備品取用區，連燙斗、延長線、嬰兒床等都可以免費租借！

大阪難波WEST曼迪尊貴公寓酒店（MONday Apart Premium OSAKA NAMBA WEST）

房價：人均HK$495起（標準家庭房）

地址：大阪市浪速區元町3-1-14

交通：JR難波站步行10分鐘

大阪難波WEST曼迪尊貴公寓酒店

道頓堀酒店推介【3】大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）

大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）位於大阪中央區，距離黑門市場、道頓堀、黑門市場等約10分鐘步程。酒店於2025年翻新，擁有546間客房，房間均位於高層，可以俯瞰大阪市景觀，客房舒適乾淨。酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、3間餐廳及酒吧等設施。

大阪瑞士南海酒店（Swissotel Nankai Osaka）

房價：人均HK$734起（瑞士優勢大床房）

地址：大阪府大阪市中央區難波5-1-60

交通：南海難波站步行3分鐘

大阪瑞士南海酒店

道頓堀酒店推介【4】大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）於2023年開幕，鄰近多個購物商場、難波公園、黑門市場、道頓堀等景點。酒店樓高33層、擁有515間客房，配備特大衣帽間、開揚景觀、特大睡床等設施，空間寬敞舒適。酒店同時配備健身室、Spa、餐廳及酒吧等設施。

大阪盛泰瀾酒店（Centara Grand Hotel Osaka）

房價：人均HK$639起（高級大床房）

地址：大阪市浪速區難波中2−11−50

交通：南海難波站步行6分鐘

大阪盛泰瀾酒店

道頓堀酒店推介【5】W大阪（W Osaka）

W大阪（W Osaka）坐落於心齋橋中心地帶，鄰近難波神社、心齋橋、道頓堀、美國村等景點。酒店於2021年開幕，擁有337間客房，房間融合日本傳統風格設計，配有半開放浴室及浴缸、咖啡機、景觀吧檯等設施，部分房型更設有L型全景落地窗！酒店同時配備室內游泳池、健身室、Spa、餐廳、酒吧等設施。

W大阪（W Osaka）

房價：人均HK$1,393起（舒適大床客房）

地址：大阪府大阪市中央區南船場4-1-3

交通：心齋橋站步行5分鐘

W大阪

道頓堀酒店推介【6】大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）

大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）於2023年開幕，從酒店出發只需5分鐘步程便可抵達心齋橋、道頓堀及車站。酒店擁有180間無印風格客房，房間設備齊全，坐擁無敵城景更配有超大窗前躺椅，可以盡情打卡！酒店另設祈福寺廟、頂樓露天溫泉、室內溫泉及桑拿等設施。

大阪心齋橋光芒酒店（CANDEO HOTELS）

房價：人均HK$715起（特大床房）

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目7-12

交通：心齋橋站步行7分鐘

大阪心齋橋光芒酒店

道頓堀酒店推介【7】大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）於2022年開業，鄰近心齋橋商店街、美國村、道頓堀及御堂筋。酒店擁有288間深色設計客房，房間空間不算大，但設備齊全，部分客房更可以瞰大阪市景的天際線，並設有露台、景觀浴缸、小廚房與洗衣機。酒店同時配備健身室、洗衣間及餐廳。

大阪難波東急STAY美居酒店（Mercure Tokyu Stay Osaka Namba）

房價：人均HK$607起（標準大床房）

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋2丁目2−4

交通：難波站步行7分鐘

大阪難波東急STAY美居酒店

道頓堀酒店推介【8】大阪難波萬楓酒店（Fairfield by Marriott Osaka Namba）

大阪難波萬楓酒店（Fairfield by Marriott Osaka Namba）於2020年開幕，坐落於浪速區，鄰近八坂神社、難波公園、道頓堀等景點。酒店共有300間商務型客房，房間配備半開放浴室、大面積景觀窗、咖啡機等設施，房間空間寬敞乾淨。酒店同時設有健身室、餐廳、便利商店、洗衣間等設施。

大阪難波萬楓酒店（Fairfield by Marriott Osaka Namba）

房價：人均HK$525起（特大床客房）

地址：大阪市浪速區元町2-3-25

交通：南海難波站步行9分鐘

大阪難波萬楓酒店

道頓堀酒店推介【9】大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）

大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）於2020年1月開幕，前身是歷史建築—1923年松坂屋大阪店原址，鄰近黑門市場、電電街、道頓堀等商圈。酒店外型保留歐洲古典風格建築，共有350間時尚風格客房，均配備浴缸、小客廳及微波爐，部分客房另設小廚房及餐桌。酒店同時配備健身室、兒童遊樂場、洗衣間、餐廳及酒吧等設施。

大阪難波馨樂庭酒店（Citadines Namba Osaka）

房價：人均HK$412起（豪華雙床房）

地址：大阪府大阪市浪速区日本橋3-5-25

交通：南海難波站步行6分鐘

大阪難波馨樂庭酒店

道頓堀酒店推介【10】大阪雷本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

大阪雷本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）於2022年開幕，鄰近難波神社、心齋橋、御堂筋等景點，來往車站亦十分方便。酒店擁有107間無印風格客房，房間採光良好、基本設備齊全，大部分房型可容納4人入住，最大的房間更可供8人入住！酒店同時配備洗衣及餐廳。

大阪雷本酒店（HOTEL THE LEBEN OSAKA）

房價：人均HK$662起（標準雙床房）

地址：大阪市中央區南船場2丁目2番15號

交通：長堀橋站步行5分鐘

大阪雷本酒店

