大阪紅葉酒店8間｜近大阪城、天王寺／1分鐘到車站／人均$186晚起

每年11月至12月都是日本欣賞紅葉的季節！大阪作為日本熱門的旅遊熱點，也有不少賞紅葉的好地方，包括大阪城公園、天王寺，今次《香港01》會為大家介紹8間大阪賞紅葉的酒店，方便大家規劃行程！



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大阪紅葉酒店推介【1】大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）於2024年5月開幕，坐落在大川旁、海濱地區開發的綜合大樓6樓至20樓，步行6分鐘即可抵達大阪城及車站，地理位置優越。酒店設有373間客房及套房，均配備乾濕分離浴室、浴缸、落地景觀窗、冷氣及暖氣等設施。酒店亦附設24小時開放的健身中心、室內游泳池、餐廳等。大阪城公園踏入11月就開始換上紅葉美景，成為賞紅葉必去的熱點，而大阪城希爾頓逸林酒店部份客房可以看到大阪城景觀，足不出戶就可以賞觀到紅葉。

大阪城希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Osaka Castle）

房價：人均HK$543起（河景特大床房）

地址：大阪府大阪市中央大手前1丁目1番1號

交通：天滿橋站步行6分鐘

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大阪紅葉酒店推介【2】京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan Tenmabashi Ekimae）

京阪天滿橋站前酒店於2022年4月開業，位於大阪中央區，距離京阪電車「天満橋駅」和地鐵「天滿橋駅」均約1分鐘路程，可步行到達大阪城公園，相當方便！酒店共提供4種房型。於Trip.com中獲得4.6/5的評分，網民大都欣賞酒店的位置，1分鐘即可到達地鐵站，另外酒店職員的協助亦十分細心，出發到機場時酒店職員會主動詢問要不要召喚的士。

京阪天滿橋站前酒店（Hotel Keihan tenmabashi ekimae）

房價：人均HKD$263起（雙人間）

地址：大阪府大阪市中央區天滿橋京町2−13

交通：天滿橋站步行1分鐘

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大阪紅葉酒店推介【3】大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）位於大阪城公園旁邊，從酒店步行約3分鐘即可抵達大阪城公園及JR車站，不論是賞楓還是出行都非常方便！酒店部分客房可以欣賞到整座大阪城的絕美景緻，更有豐富的大自然和優美河景，亦設有超大浴缸及寬敞空間，非常休閒寫意！

大阪新大谷酒店（Hotel New Otani Osaka）

房價：人均HKD$333起（小型雙人房）

地址：大阪府大阪市中央區城見1丁目4−1

交通：JR大阪城公園站步行3分鐘

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大阪紅葉酒店推介【4】大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）位於大阪城公園的另一側、大川河畔旁，沿著大川散步即可到達大阪城公園，秋季沿途風景優美。從酒店出發，前往櫻之宮公園僅需2分鐘步程，前往大阪天滿宮及造幣局等景點亦在15分鐘的步行距離內，酒店提供免費接駁巴士往返JR大阪站，交通便利。酒店客房溫馨舒適，均設有浴缸，部分客房的落地大玻璃窗更面向大川河及毛馬櫻之宮公園，可以欣賞到公園的景致。

大阪帝國酒店（Imperial Hotel Osaka）

房價：人均HKD$616起（普通樓層標準雙床房）

地址：大阪府大阪市北區天滿橋1丁目8−50

交通：JR櫻之宮站步行10分鐘

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大阪紅葉酒店推介【5】大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）位於天王寺附近，酒店以峇里島度假為主題，酒店客房亦同樣融入南國熱帶風情元素，以大自然色調為主，配以藤條編織、網紗以及實木等設計，極具度假感！酒店部分客房更有提供按摩椅、蒸臉機、私人岩盤浴等放鬆身心的設施，最適合湊足成日小朋友的家長們！至於小朋友們則可享用酒店公用遊戲室，盡情看漫畫、打遊戲機、玩乒乓球，年紀較小的亦可以暢玩兒童區域的各項設施，各有各享受！

大阪天王寺峇里塔酒店（Hotel Bali Tower Tennoji）

房價：人均HKD$236起（經濟雙人房）

地址：大阪府大阪市天王寺區悲田院町8-1

交通：JR天王寺站北口步行3分鐘

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大阪紅葉酒店推介【6】大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）坐落於全日本最高大樓「阿倍野HARUKAS」，距離天王寺公園及四天王寺亦在15分鐘步程內！酒店客房設計雅緻奢華且位於高層，從房內的大片落地窗可以一覽大阪市街景，部分客房更有景觀浴缸，可以一邊浸浴一邊睇景！

大阪萬豪酒店（Osaka Marriott Miyako Hotel）

房價：人均HKD$994起（高級雙床房）

地址：大阪市阿倍野區阿倍野筋1−1−43

交通：JR天王寺站步行5分鐘

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大阪紅葉酒店推介【7】the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）

the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）位於大阪通天閣附近，從酒店到天王寺公園僅需8分鐘步程，前往四天王寺則需約15分鐘步程，非常方便！酒店鄰近亦有新世界市場、南陽通商店街、購物中心等，生活機能極佳！酒店提供224間客房，採用現代日式設計，浴室則採用現代日式設計，雖然室內空間不算很大，但勝在設備齊全，更有浴缸可供浸浴，讓你可以好好放鬆！

the b 大阪新世界（the b osaka-shinsekai）

房價：人均HKD$186起（雙人房）

地址：大阪府大阪市浪速區惠比壽東2-1-24

交通：JR新今宮站步行6分鐘

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大阪紅葉酒店推介【8】大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）

大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）位於大河沿岸的北側，除了鄰近車站以外，從酒店走路約10分鐘就可到中之島公園或大阪天滿宮。中之島公園內不僅有楓樹，還有樹木，令為紅葉帶來不同層次！酒店客房走居家小清新路線，客房擁有自然溫馨感，部分客房更可以觀看河景，寫意萬分！

大阪諾姆酒店（Hotel Noum Osaka）

房價：人均HKD$311起（標準雙人房）

地址：大阪府大阪市北區天滿4丁目1−18

交通：Osaka Metro天滿橋站步行6分鐘

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