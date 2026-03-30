羽田機場出市區3方法｜最快12分鐘！電車$16起／巴士至凌晨幾點？

羽田機場出市區方法｜成田機場以外，現時有不少航空公司選擇經羽田機場升降。羽田機場內有不少設施，而且地理位置更近市區，因而受到不少遊客喜愛。《香港01》「好食玩飛」整合羽田機場出市區3大交通方法，最快只需12分鐘就出到市區。即看內文！



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羽田機場比成田機場更近市區（圖片來源：go tokyo）

羽田機場出市區交通方法【1】京急電鐵

羽田機場可搭乘京急電鐵直通京急線，無須轉車，最快搭乘12分鐘即可抵達品川站，車費更只需¥330（約HK$16）！京急電鐵也可以從羽田機場直達淺草，車程大約34分鐘，車費¥610（約HK$30）。

羽田機場出市區交通方法【2】東京單軌電車

東京單軌電車（官方圖片）

在羽田機場搭乘東京單軌電車，最快14分鐘便可抵達濱松町，車費為¥590（約HK$29）。從濱松町站亦可以搭乘JR山手線往東京市中心如東京、秋葉原、上野、新宿、池袋等地，從羽田機場出發，全程車費由¥680（約HK$33）起。

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東京單軌電車路線圖（官方圖片）

如使用周六、周日、例假日及特定日限定發售的「單軌電車&山手線內推薦車票」，從羽田機場到JR山手線內任何一站下車，均只需¥590（約HK$29）。

羽田機場出市區交通方法【3】利木津巴士 逾40條線

羽田機場擁有超過40條利木津巴士線路可以前往東京車站、澀谷、新宿、淺草等熱門旅遊區；以及成田機場、木更津市、千葉市等地，車費由¥700（約HK$34）起，最快30分鐘到橫濱、35分鐘到東京車站。

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利木津巴士（網上圖片）

此外，前往新宿・池袋及橫濱站（YCAT）・櫻木町站的巴士線路更會分別營業至凌晨2時20分及凌晨1時20分，就算搭夜機也不用擔心無車搭！

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