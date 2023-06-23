難波酒店8大抵住推介｜1分鐘到JR/近黑門市場！新酒店+溫泉旅館

難波酒店推介8間必住酒店介紹！不少人去大阪旅遊或會選擇難波住宿，全因難波酒店交通方便之餘，周圍更集結不少美食、購物街及旅遊景點。本文整理難波酒店8大推介，包括難波新酒店、溫泉旅館等，最近1分鐘直到JR車站，而且近黑門市場、道頓堀等！大家不妨可順道留意大阪溫泉酒店推介、大阪親子酒店推介、心齋橋酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

難波酒店高CP推介！1分鐘到JR車站/近黑門市場、購物街

難波酒店推介【1】大阪難波日和酒店 (Hiyori Hotel Osaka Namba Station)（2019）

2019年開幕的大阪難波日和酒店 (Hiyori Hotel Osaka Namba Station)，位於大阪的心齋橋、難波和四橋一帶，距離難波站僅需步行2分鐘，地理位置優越，即使前往心齋橋商店街、Big Camera電器等亦只需要步行15分鐘，而且周邊美食多多，涵蓋燒肉店、居酒屋等。酒店分別設有2棟互通的大樓， 客房明亮舒適，每日指定時段更提供免費咖啡或品酒服務！

地址：大阪, Naniwa-ku Nanbanaka 3-1-2

交通：難波站僅需步行2分鐘

價錢：人均$287.5起

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難波酒店推介【2】唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）

唐草飯店大阪難波（karaksa hotel Osaka Namba）坐落在難波及心齋橋中間，距離JR難波站步行11分鐘即可，而且靠近地鐵、車站等，交通方便，而且鄰近大阪不同人氣景點，大阪道頓堀步行僅需4分鐘，距離大阪環球影城坐半小時電車就可到達！酒店舒適寬敞，最多可以入住6人，晚上會免費提供點心夜宵及飲料等。

地址：大阪, Chuo-ku, Nishishinsaibashi 2-9-13

交通：地鐵難波站步行5分鐘、JR難波站步行10分鐘

價錢：人均$355.5起

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難波酒店推介【3】大阪難波道頓堀佛沙酒店 (Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori)（2021）

另一個新酒店是2021年開幕的大阪難波道頓堀佛沙酒店 (Hotel Forza Osaka Namba Dotonbori)，是一間難得坐落在道頓堀商店街內的酒店，距離固力果廣告牌僅步行2分鐘，而前往黑門市場則步行7分鐘就可到達，樓下更有各大美食店及餐廳，完全是絕佳位置。酒店提供單人房至3人房間， 房內提供按摩機，隨時舒緩旅遊疲勞，加上空間寬敞，性價比高。

地址：大阪中央區, Chuo-ku, Dotonbori 1-4-22

交通：難波站步行6分鐘

價錢：人均$351起

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難波酒店推介【4】相鐵 FRESA INN 大阪難波站前 (Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba)

相鐵FRESA INN大阪難波站前（Sotetsu Fresa Inn Osaka-Namba）為日本連鎖酒店，地點位置極佳，距離地鐵難波站和近鐵難波站只是1分鐘步程，附近有齊近鐵、地鐵、JR及巴士總站，方便順道前往京都、神戶等地，而且距離心齋橋商店街、通天閣都只需步行10分鐘！

（Booking.com）

酒店提供自動辦理入住手續機器，無需排隊就可以入住，節省不少時間，客房簡約舒適，同時提供免費咖啡和茶包，更設有電腦、影印機、換鈔機等，配套設施完善，極之方便！

地址：大阪, 難波, Nambanaka,Naniwa-ku 1-6-5

交通：近鐵難波站步行1分鐘

價錢：人均$264.5起

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難波酒店推介【5】御宿野乃旅館 - 難波

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 (Onyado Nono Namba Natural Hot Spring)為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

（Booking.com）

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

價錢：人均$476起

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難波酒店推介【6】MIMARU OSAKA NAMBA STATION（2022）

MIMARU OSAKA NAMBA STATION（美滿如家大阪難波STATION）同樣為難波新開幕酒店，地理位置便利，距離難波地鐵站步行約5分鐘，而前往JR難波站則步行15分鐘，而且靠近不同景點， 例如日本橋公園、光明寺、道頓堀等旅遊熱點。酒店以簡約木系裝潢，房間設備齊全，空間十足，並提供多人入住的房間，方便又舒適。

地址： 大阪, Naniwaku, Nipponbashi 3-6-24

交通：難波地鐵站步行約5分鐘

價錢：人均$329.5起

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難波酒店推介【7】大阪南海瑞士酒店

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 (Swissotel Nankai Osaka)距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。

（Booking.com）

酒店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60

交通：難波車站步行1分鐘

價錢：人均$772.6起

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難波酒店推介【8】大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 (Hotel Monterey Grasmere Osaka)

大阪難波坐落著不少新酒店！大阪蒙特利格拉斯米爾酒店 (Hotel Monterey Grasmere Osaka)位於難波車站附近，JR難波站步行1分鐘，與車站的地下通道相互連接，而且可以直達大阪市區航站中心，搭乘機場巴士至關西國際機場需約50分鐘，前往大阪國際機場則約35分鐘。

（Booking.com）

酒店地段方便，距離道頓堀購物街只需步行約10分鐘，而且搭乘火車至日本環球影城半小時內即可抵達，同時鄰近24小時超市、便利店、藥妝店等，非常方便！酒店寬敞舒適，從客房可以欣賞城市夜景。

地址：大阪, Naniwa-ku Minatomachi 1-2-3

交通：JR難波站步行1分鐘

價錢：人均$355.5起

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