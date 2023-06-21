大阪親子酒店8大必住推介｜人均$155起！1分鐘直到環球影城/車站

大阪親子酒店推介8間必住酒店介紹！暑假又是大阪親子旅遊好時機，每年夏天都吸引上萬人前往，本文整理大阪親子酒店8大推介，不但鄰近日本環球影城，更可順道參與熱鬧的夏日祭典、大型煙花大會等大阪限定活動，亦有機會直擊超靚的向日葵花田，適合一家大小同享親子樂，最平人均$155起。若想前往心齋橋的朋友，亦可留意心齋橋酒店推介。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

大阪親子酒店住宿推介！近環球影城/JR車站/心齋橋

大阪親子酒店推介【1】日本環球影城園前酒店

日本環球影城™園前酒店 (The Park Front Hotel at Universal Studios Japan)位於環球影城正門口，是近來最新的官方合作酒店，距離環球影城僅需步行2分鐘，相當之近，酒店坐落在Universal Citywalk商店街上，有便利商店、美食店等。

（Booking.com）

這間大阪親子酒店以美國各城市作為裝潢設計，猶如置身於紐約、波士頓等，客房寬敞舒適，更可以飽覽夜景，絕對是方便之選。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-52

交通：距離環球影城步行2分鐘

價錢：人均$590起

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大阪親子酒店推介【2】近鐵環球影城酒店

如果想入住卡通氣氛更濃厚，不妨可以考慮這間色彩繽紛的酒店。近鐵環球影城酒店 (Hotel Kintetsu Universal City) 位於環球影城入口前面，步行僅需1分鐘，就可以立即抵達環球影城，而且酒店門口已經有機場巴士站往返關西機場，附近步行2分鐘就有車站，完全無需苦惱交通安排，大人湊小朋友就更加方便。

（Booking.com）

酒店設有芝麻街主題房，整個房間從牆壁彩繪至到床單，都滿佈著可愛卡通圖案，同時提供超級豐富的早餐，並貼心特設小朋友專區，一家大小都適合。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址： 大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32

交通：距離環球影城步行1分鐘

價錢：人均$437起

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大阪親子酒店推介【3】日本環球影城森格拉爾天空水療酒店

日本環球影城森格拉爾天空水療酒店 (The Singulari Hotel & Skyspa at Universal Studios Japan) 是近年新開的酒店之一，位於大阪環球影城站旁邊，距離環球影城僅需步行5分鐘，前台更提供購買門票服務，方便未能及時訂票的朋友仔，這間大阪親子酒店同樣坐落在Universal Citywalk商店街上，集合美食與購物於一身。

（Booking.com）

酒店以日式和風格調設計，最特別是頂層更有極美天空SPA大浴場，可以邊浸泡邊欣賞景觀。酒店設有3人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，性價比高。

地址：大阪, Konohana-ku Shimaya 6-2-25

交通：距離環球影城步行5分鐘

價錢：人均$547.5起

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大阪親子酒店推介【4】APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower（2023）

夏日炎炎想帶同小朋友游水，可以入住這間設有露天游泳池的新酒店。APA Hotel & Resort Osaka Umeda Eki Tower（大阪梅田站大廈APA酒店及度假村）於2023年全新開幕，鄰近JR大阪站、梅田站，距離東梅田站僅需步行2分鐘，交通便利。

酒店以時尚簡約設計為裝潢風格，不但提供舒適的客房，4樓更設有便利店，方便採購日用品或美食，最重要是提供大浴場溫泉，頂層更加有露天游泳池，可以大歎城市景觀，可以盡享陽光沐浴。酒店設有4人客房供多人入住，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址： 日本大阪, Kita-ku Sonezaki 2-8-32

交通：東梅田站步行2分鐘

價錢：人均$218.5起

預訂：Agoda｜Booking.com｜Klook

大阪親子酒店推介【5】大阪梅田Intergate酒店（2021）

大阪梅田聚集購物與美食，更有不少適合小朋友放電的兒童樂園，因此是不少人旅行的落腳點。於2021開幕的大阪梅田Intergate酒店 (Hotel Intergate Osaka Umeda)，亦是不錯的大阪親子酒店選擇，酒店距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便。

酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，而酒店最棒的是提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址：大阪, Kita-ku Umeda 2-5-2

交通：西梅田站步行3分鐘

價錢：人均$441起

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大阪親子酒店推介【6】大阪心齋橋NEST酒店

大阪心齋橋NEST酒店 (Nest Hotel Osaka Shinsaibashi)位於大阪梅田優越位置，距離阪急電鐵大阪梅田站僅步行5分鐘，前往京都、神戶等地超方便。酒店設計風格時髦，不論裝潢或設備都非常精緻，極具格調，最重要是價格便宜，提供單人房至3人房，同時提供投幣式洗衣機，方便隨時洗衣烘乾，5歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，CP值極高！

地址：大阪, Chuo-ku Minamisenba 2-4-10

交通：阪急電鐵大阪梅田站步行5分鐘

價錢：人均$155起

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大阪親子酒店推介【7】大阪南海瑞士酒店

難得去大阪旅遊，想尋找住得舒服的難波住宿，可以留意這間5星級酒店！大阪南海瑞士酒店 (Swissotel Nankai Osaka)距離難波車站僅需步行1分鐘，地理位置優越，除了靠近JR、地鐵等交通樞紐，樓下更有高島屋百貨等商圈，而且鄰近道頓堀、心齋橋等商業街，方便隨時掃貨。

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酒店位於大廈高層，客房寬敞舒適，從內部更可以俯視難波城景，晚上亦可飽覽夜景，而喜愛游水的朋友們，亦可以享用超美的天幕室內游泳池，最重要是12歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住，親子推薦之選！

地址：大阪, Chuo-ku Namba 5-1-60

交通：難波車站步行1分鐘

價錢：人均$772.6起

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大阪親子酒店推介【8】御宿野乃旅館 - 難波

若果想入住日式風格住宿，御宿野乃旅館難波絕對是人氣之選！御宿野乃旅館 - 難波 (Onyado Nono Namba Natural Hot Spring)為Dormy Inn連鎖集團旗下品牌，以日式榻榻米為裝潢設計，而且提供大浴場、露天溫泉、桑拿、水療等設施，可以深入體驗日本地道文化，宵夜時段亦會提供免費拉麵。

（Booking.com）

酒店距離日本橋站僅需步行1分鐘，鄰近黑門市場、日本橋等人氣景點，與心齋橋商店街、道頓堀、24小時DON DON DONKI、Big Camera電器店等，逛街都十分方便！酒店設有4人客房供多人入住，3歲以下在不佔床位的情況之下可以免費入住。

地址：大阪, Chuo-ku Nipponbashi 1-4-18

交通：日本橋站步行約2分鐘

價錢：人均$476起

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook