深圳美食好去處2023｜荔枝果園採摘攻略　20元有交易+採摘貼士

沒有荔枝的夏天是不完整的，又到了荔枝成熟採摘的時節。



今年是荔枝大年，深圳各個果園產量都非常多，那麼，哪裏可以摘到最新鮮最划算的深圳荔枝呢？快收好這份深圳荔枝採摘攻略！

+ 6

《南山區》

南山大學城夫妻荔枝果園

地址：深圳市南山區西麗大學城創客小鎮

參考費用：48元／人（人民幣，下同）

交通指引：地鐵5號線大學城站

門票現場購買，很大一片果園，需要爬山。



無名果園

地址：深圳市南山區龍珠大道80號（導航「深圳市宗正汽車貿易有限公司」）

參考費用：20元／人，孩子免費

交通指引：地鐵龍井站D出口

門票現場購買，這家果園沒有店名，直接去導航地址即可。



創客小鎮荔枝龍眼園

地址：深圳市南山區留仙大道1201-10號（創客小鎮內第二路口右轉，近p1停車場）

參考費用：70元／人

交通指引：地鐵大學城站B出口



福麗農場

地址：深圳市南山區西麗鎮王京坑1號（大磡小學旁）

參考費用：70元／人

交通指引：搭乘公交車66路至王京坑路口站後根據導航步行即可到達



深圳大學免費派送荔枝

①每天中午11點半到12點半，食堂都會派送荔枝，排隊就可以免費領取啦。

②【聽山餐廳】早上會有荔枝飲品限定發售，下午會有荔枝蛋糕限定發售，售完即止。

交通指引：地鐵深大站



《寶安區》

鳳凰山綠色果園

地址：深圳市寶安區翠崗東路188號

參考費用：需現場或電話詢價

交通指引：搭乘公交車到福圍人行天橋後根據導航步行即可到達



鳳凰山田中園

地址：深圳市寶安區鳳凰山大道34號

參考費用：138元／人

交通指引：搭乘公交車M252到鳳凰山公交場站後根據導航步行即可到達



Tips：

①野外多蚊蟲，建議穿長袖長褲，防蚊防曬。

②採摘時連枝一把摘下來，既能保鮮，又能讓來年荔枝長勢好。

③帶把剪刀比較方便，就不怕摘的時候因為意外割傷了手。

④荔枝雖美味，但吃多易上火，適量食用哦。



【本文獲「深圳百事通」授權轉載，微信公眾號：best0755】