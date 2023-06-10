中山酒店8大推介｜中山高鐵站附近！近中山溫泉/岐江河人均$110起

中山酒店推介2023！短假期除了上深圳、廣州等，中山亦是不錯的旅遊地，本文精選8大中山酒店，配備高質感裝潢，近中山高鐵站之餘，部分鄰近中山溫泉、地標岐江河、孫文西路步行街等中山好去處，大家可以順道一探孫中山先生故鄉，飽覽老街舊建築，人均$110起。想順道去廣州的朋友，可以留意最新廣州酒店推介。（文章內提及之價錢以官網為準）

中山酒店推介！近中山溫泉／岐江河／步行街

中山酒店推介【1】中山國際酒店

中山有不少抵住酒店！中山國際酒店是當地老牌酒店，坐落在歧江邊，位置優越，有直通巴士直達門口，來回香港十分方便，自駕遊人士亦可免費泊車。酒店非常靠近中山景點，南靠著名的岐江公園，前往興中廣場、百年老街孫文西路步行街等僅需步行10分鐘，附近亦有很多食肆，吃喝方便！

地址：中山西區中山一路142號

交通：高鐵中山北站約15分鐘車程

價錢：人均$128起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

中山酒店推介【2】中山喜來登酒店

中山喜來登酒店位於中山市中心商務區，鄰近孫文西路步行街及興中廣場，坐擁岐江秀美景色，周邊交通便利，附近有夜市可以閒逛，相當熱鬧。酒店乾淨舒適，同時配備健身及水療中心，更設有超大露天泳池，設備齊全，絕對是度假之選。

地址：中山西區中山一路142號

交通：高鐵中山北站約15分鐘車程

價錢：人均$188起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

中山酒店推介【3】中山利和希爾頓酒店

中山利和希爾頓酒店位於繁華中心地帶，與購物中心利和廣場以及國際金融中心相連，地理位置優越，交通便利，僅需30分鐘左右，就可以抵達燈飾之都古鎮、小欖、中山港客運碼頭等中山主要鎮區及景點。酒店提供室內游泳池、健身室等，同時設有停車場，方便自駕遊人士！

地址：中山東區中山三路16號

交通：高鐵中山北站約17分鐘車程

價錢：人均$$216.3起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com

中山酒店推介【4】中山京華世紀酒店

中山京華世紀酒店位於繁華商圈，樓高28層，周邊有各大商場及美食，樓下直達利和廣場，購物及吃喝都無需去到很遠，交通相當便利。酒店客房環境寬敞，部分房提供浴缸，另外配備健身室及超大面積卡拉OK，性價比算高！

▼中山京華世紀酒店 房價▼

（Agoda 截圖）

地址：中山中山三路8號

交通：高鐵中山北站約16分鐘車程

價錢：人均$110.8起預訂：Agoda｜Trip.com

中山酒店推介【5】美宿·雍陌民宿

難得來到中山，想要深入體驗古色古香及浸溫泉，可以考慮入住這間特色民宿。美宿·雍陌民宿位於旅遊特色村「雍陌村」，位於中山溫泉球會附近，步行15分鐘就可以前往中山溫泉泡個湯，周圍亦有公交站，算是方便！民宿採用新中式風格作設計，結合中國傳統神韻之餘，又具備現代感，同時配備小院、茶室、餐廳等環境幽靜，完全可以體驗文化魅力。

+ 1

地址：中山雍陌村上街129號

交通：中山站約43分鐘車程

價錢：人均$153.5起預訂：Trip.com

中山酒店推介【6】中山古鎮華藝廣場亞朵酒店

中山古鎮華藝廣場亞朵酒店於2019年開業，位於古鎮華藝廣場，是中山、江門、佛山市（順德區）三市的交匯處，該古鎮區被譽為「中國燈都」，距離古鎮火車站10分鐘車程，地理位置優越，附近匯聚各大連鎖品牌、餐廳美食等，非常方便。酒店房間寬敞乾淨，高層坐擁無敵風景，性價比極高！

地址：中山古鎮鎮中興大道南1號華藝廣場主樓區第1層、第33-38層

交通：江門東站約21分鐘車程

價錢：人均$168.5起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

中山酒店推介【7】中山保利艾美酒店

中山保利艾美酒店位於港口大道，靠近石岐區，交通便利，距離中山北高鐵站大概10分鐘車程，交通便利，附近亦有各大商場、便利店及超市。酒店客房空間感十足，而且乾淨整潔，設有健身中心或室內游泳池，方便大家放鬆心情！

地址：中山港口大道21號

交通：高鐵中山北站10分鐘車程

價錢：人均$183.7起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook

中山酒店推介【8】中山利和威斯汀酒店

中山利和威斯汀酒店坐落於中山古鎮，交通便利，步行5分鐘就可到達廣州珠海輕軌古鎮站，大約30分鐘更可以直達廣州，距離燈都濕地公園5分鐘車程。酒店以305米高度成為中山新地標，屬中山市最高大樓，住客可將西江兩岸、古鎮、江門美景盡收眼底，而且客房設計雅緻，適合想要多地遊的人士！

地址：中山古鎮鎮同興路98號利和中心39-60層

交通：江門東站約21分鐘車程

價錢：人均$234.7起預訂：Agoda｜Booking.com｜Trip.com｜Klook