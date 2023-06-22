江門酒店推介6間必住｜近鶴山/新會車站+免費泊車！必訪歷史名城

江門酒店推介2023！北上旅遊除了深圳、廣州、珠海等城市外，鄰近的南粵歷史文化名城江門，享有「中國僑都」之稱，亦是不錯的文化旅遊地，連作家巴金都曾到訪該地遊覽。本文整理6大江門酒店推介，當中包括新會、鶴山等地，可順道一探小鳥天堂、梁啟超故居等景點，最平人均$126起。若想前往鄰近中山市的朋友，亦可留意中山酒店8大推介 近中山溫泉/岐江河人均$110起。（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

江門酒店抵住推介！近新會車站/鶴山/小鳥天堂

江門酒店推介【1】鶴山方圓福朋喜來登酒店

鶴山方圓福朋喜來登酒店坐落在鶴山，不僅是廣東著名僑鄉，亦是中華民族傳統武術功夫詠春拳的發源地，在海內外享有盛譽。酒店坐擁4A風景區大雁山西麓，有鶴山「天然氧吧」之稱，同時鄰近古勞水鄉，享有東方威尼斯之譽，距離江門東站約36分鐘車程，同時鄰近順德站，交通方便！酒店提供山景客房，並有室內游泳池、草坪西式教堂等設施，是度假放鬆之選！

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地址：江門鶴山沙坪街道雁雲路1號

交通：江門東站約36分鐘車程

價錢：人均$218起

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江門酒店推介【2】江門名冠金凱悅酒店

江門名冠金凱悅酒店絕對是港人住宿之選！港九新界多個地點都有環島直通車到達，車程約4個小時就可直達酒店門口，十分便捷，酒店距離江門新會站大約27分鐘車程，毗鄰五邑華僑廣場、大融城等，可以大歎周邊的大排檔夜市，吃飯娛樂休閑非常方便。酒店提供寬敞客房，並附設按摩中心，內部更連自助晚餐，性價比甚高。

地址：江門蓬江區發展大道188號

交通：江門新會站約27分鐘車程

價錢：人均$208起

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江門酒店推介【3】江門新會碧桂園鳳凰酒店

江門新會碧桂園鳳凰酒店位於江門新會區，距離新會火車站大約10分鐘車程，臨近萬達廣場、小鳥天堂、梁啟超紀念館、圭峯山國家森林公園等，附近商業街亦有不少店舖、餐廳可吃宵夜、歎咖啡等，地理位置優越。

酒店結合東方與歐陸式建築藝術特色，大堂穹頂及百米長廊均以梵蒂岡西斯廷大教堂的壁畫為原形，重現歐洲傳統藝術，客房裝飾優雅，配備浴缸，內部更提供室外泳池、卡拉OK等，屬平價之選。

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地址：江門新會區會城鎮啟超大道1號新會碧桂園內

交通：新會火車站約10分鐘車程

價錢：人均$182.5起

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江門酒店推介【4】江門江海智選假日酒店

江門江海智選假日酒店位於江海區北部，鄰近江門東站，交通便捷，樓下便可直達大型商業購物中心、五邑華僑廣場等，附近更有一條網紅小食街，可以隨時大歎各種奶茶小吃、酒吧，此外前往啟明里、三十三墟街等都很近，非常方便！酒店提供時尚簡約客房，設備齊全，早上更有豐富的自助早餐，同時設有室內免費停車場，方便駕車人士。

地址：江門江海區東海路46號

交通：江門東站步行約26分鐘

價錢：人均$171起

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江門酒店推介【5】江門富力萬達嘉華酒店

江門富力萬達嘉華酒店位於江門市新CBD中心區，鄰近星光公園、僑都博物館，五邑文化公園等，徒步就可到達附近的萬達廣場，隨時都可大玩各類娛樂及親子活動，例如冰雪王國、蹦床公園等，晚上更於河邊散步，温馨愜意。酒店提供氣派典雅客房，以江門特色建築壁畫作裝飾，面積甚大且乾淨整潔，更會提供早餐予住客，獲不少人推介。

地址：江門蓬江區發展大道萬達廣場3幢

交通：江門東站火車站約23分鐘車程

價錢：人均$266起

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江門酒店推介【6】麗楓酒店江門鶴山汽車總站店

麗楓酒店江門鶴山汽車總站店為全國連鎖酒店，位於鶴山市沙坪，毗鄰江門、佛山、古勞等其他城市，地理位置優越，地段繁華，距離江門東站約37分鐘車程，交通便利。酒店設備齊全，裝修舒適雅緻，擁有多類型客房，附近有餐廳、商務中心、沐足中心、KTV場所等，方便出行遊玩！

地址：鶴山沙坪大鵬路173號松源大廈

交通：江門東站約37分鐘車程

價錢：人均$126起

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