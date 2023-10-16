大阪梅田酒店10間推介｜頂層大浴場/2分鐘到地鐵站/人均$199起

撰文：溫藹紅 陳映蓉
出版：更新：

梅田酒店住宿2023！去大阪旅遊，想方便可以選擇梅田酒店，既有多條交通路線連接京都及神戶外，同時齊集購物商圈、美食餐廳等。《香港01》「好食玩飛」編輯團隊整理10大梅田酒店必住推介，最快2分鐘就可直達車站、JR，且鄰近各大百貨商場及美食街，有間最平房價人均$199起！去大阪旅遊可以同時查看心齋橋酒店推介難波酒店推介大阪親子酒店推介，當要以留意Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

Agoda/Klook/Trip.com等優惠碼酒店5折起｜持續更新機票優惠碼2023｜10月信用卡優惠+$500折扣　$3130起來回新西蘭自駕遊租車優惠碼2023｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項

梅田酒店推介【1】大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）於2023年8月才開幕，客房以寧靜優雅風格為主，主打輕奢木質風格，亦讓人有居家的舒適感。酒店亦設有SPA、公共浴場、私人浴池等設施，更提供免費早餐，讓你可以多重放鬆、多重享受！此外，酒店地理位置亦非常優越，除了鄰近地鐵站以外，附近亦有不少大型購物商場，出行方便之餘掃貨亦一流！

大阪梅田芬迪別墅大酒店（Hotel Villa Fontaine Grand Osaka Umeda）
房價：人均HKD$311起
地址：2-15-9 Sonezaki, Kita-ku, 梅田, 大阪, 日本
交通：地鐵梅田站步行3分鐘
大阪梅田芬迪別墅大酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【2】大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）於2020年開幕，屬萬豪酒店旗下酒店品牌，距離梅田站及大阪站均步行約10分鐘，前往JR福島站則步行5分鐘，距離瑠璃光院、地蔵寺等景點亦相當近，地理位置極佳！酒店以潮流時尚設計作裝潢，客房風格亦讓人有渡假感覺。雖然客房空間不算寬敞，但亦乾淨舒適，且可以望到熱鬧的城市景色，部分客房更提供獨立浴缸！

大阪新梅田莫克西酒店（Moxy Osaka Shin Umeda）
房價：人均HKD$448起
地址：7-22-1 Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪
交通：JR福島站步行5分鐘、梅田站及大阪站步行10分鐘
大阪新梅田莫克西酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【3】大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）

大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）於2021年開幕，距離西梅田站僅3分鐘步程，交通非常方便！酒店提供各樣設施，例如頂層有玻璃大浴場，可以一家大小觀景浸泡，更提供免費咖啡飲品、下午茶點心、雞尾酒、宵夜等。客房方面，設計富有現代時尚感，寬敞明亮，部分客房配備浴缸，不過即使選擇的客房沒有浴缸也沒關係，因為酒店亦設有桑拿及熱水浴缸（Hot Tub），同樣可以享受與放鬆！

大阪梅田Intergate酒店（Hotel Intergate Osaka Umeda）
房價：人均HKD$486起
地址：2-5-2 Kita-ku Umeda, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行5分鐘、西梅田站步行3分鐘
大阪梅田Intergate酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

日本旅行SIM卡｜日本數據卡5優惠$7.5日起 郵寄/機場取/全國通用自駕遊租車優惠碼2023｜最新租車平台優惠碼！附5大租車注意事項機票優惠碼2023｜10月信用卡優惠+$500折扣　$3130起來回新西蘭

梅田酒店推介【4】大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）距離JR大阪站只需步行5分鐘，梅田站則步行約10分鐘，出行非常方便！附近不但齊集藥妝店及24小時便利店，而且有許多餐廳、百貨及購物街，吃喝玩樂一應俱全。酒店客房乾淨舒適，環境寬敞，可以從窗外看到城市風景，酒店更提供免費桑拿及溫泉，最貼心的是男生可以享用乾式桑拿，女生則可大歎蒸汽式桑拿，非常貼心！

大阪盧費爾蒙特利酒店（Hotel Monterey Le Frere Osaka）
房價：人均HKD$399起
地址：1-12-8 Sonezaki-Shinchi, Kita, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行5分鐘、梅田站步行約10分鐘
大阪盧費爾蒙特利酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【5】阪急國際酒店（Hotel Hankyu International）

阪急國際酒店（Hotel Hankyu International）從梅田站僅需步行3分鐘，踏離梅田鬧市區只需10分鐘步程，酒店靠近地下美食街，若想前往購物中心及其他食街，亦只是步行15分鐘，地理位置極佳！酒店裝潢設計古典優雅，客房均具低調奢華美感，同時帶來濃郁藝術氣息，非常舒適，而且由於客房均位於高層，從窗外可以飽覽無死角夜景，將大阪景致盡收眼底，加上空間感十足，更可於浴室內的絕美大浴缸打卡，物超所值！

阪急國際酒店 (Hotel Hankyu International)
房價：人均HKD$595起
地址：19-19 Chayamachi Kita-ku, 梅田, 大阪
交通：梅田站步行3分鐘
阪急國際酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【6】大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）

大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）距離梅田商圏僅一站之隔，步行2分鐘就到JR福島站，地鐵本町站亦僅步行4分鐘，同時鄰近知名地標大阪城（Osaka Castle）、設有觀景台的梅田藍天大廈等，附近有百貨商場、便利商店及超市，非常方便！酒店客房整潔溫馨，每間客房均有大型窗戶，每分每秒都可以欣賞到大阪景色。酒店亦設有公共露天風呂、熱水浴缸及桑拿房，如果懶得前往公共區域的住客，亦可選擇於房間浴缸浸！

大阪阪神酒店（Hotel Hanshin Osaka）
房價：人均HKD$297起
地址：5-6-16, Fukushima, Fukushima-ku, 梅田, 大阪
交通：JR福島站步行2分鐘、地鐵本町站步行4分鐘
大阪阪神酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【7】大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）於2020年開幕，距離JR大阪站步行約10分鐘就可抵達，旁邊有便利店可逛，對面亦有不少餐廳、食店等。酒店客房設計簡約清新，環境漂亮舒適同時亦有居家的溫馨感，從窗外更可以望到超靚河景，黃昏時的光線映入眼簾非常浪漫！瓷磚浴室亦頗有驚喜，設有日系感滿滿的獨立浴缸，更可以打卡拍下美照！

大阪曾提斯酒店（Zentis Osaka）
房價：人均HKD$495起
地址： 1-4-26 Kita-ku Dojimahama, 梅田, 大阪
交通：從JR大阪站櫻橋口步行約12分鐘
大阪曾提斯酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【8】大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）並非位於鬧市區，但交通尤其方便，距離地鐵本町站步行約4分鐘，地鐵站上來出口旁邊就到達，樓下則是24小時便利商店！酒店同樣應有盡有，客房雖然偏小，但乾淨舒適，加上酒店內部提供溫泉浴池，入住時更可自選枕頭、浴衣等，更會貼心提供面膜、足膜、蒸氣眼罩、化妝護膚品等，讓你可以完全享受入住酒店的每一天！酒店早餐豐富之餘，平日亦會提供免費酒水，CP值極高！

大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯（Super Hotel Premier Osaka Honmachi Ekimae）
房價：人均HKD$240起
地址：1-5-10 Nishihonmachi Nishi-ku Osaka , 梅田, 大阪
交通：地鐵本町站步行約4分鐘
大阪本町站前 Premier超級酒店 天然溫泉 四季彩之湯搶先預訂👉🏻 AgodaTrip.comBooking.com

大阪酒店2023推介22間｜1分鐘到地鐵／近心齋橋難波／人均$180起大阪溫泉酒店11大推介｜人均$191起！私人風呂/近車站/難波心齋橋大阪親子酒店10間推介｜近環球影城／2分鐘到地鐵／12歲下免費住心齋橋酒店11間推介｜1分鐘到車站／人均$175起／露天溫泉高CP值

梅田酒店推介【9】大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）於2021年新開幕，是萬豪集團的旗下酒店品牌。酒店距離JR大阪站僅需步行10分鐘，地理位置不錯，附近有許多購物商店，行街掃貨買手信都非常方便，而且餐廳林立，想吃什麼都有！酒店內部玩味十足，有不少潮流童趣的藝術裝置，更提供疊疊樂、桌球、健身房、酒吧等娛樂設施，最適合愛玩的旅客！客房設計則形成強烈對比，相較簡約沉穩有格調，不過空間亦相當寬敞明亮。

大阪堂島雅樂軒酒店（Aloft Osaka Dojima）
房價：人均HKD$501起
地址：2-1-31 Kita-ku Doujimahama, 梅田, 大阪
交通：JR大阪站步行10分鐘
大阪堂島雅樂軒酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

梅田酒店推介【10】大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）地理位置優越，距離阪急梅田站步行5分鐘就可到達，交通方便，附近也有很多百貨商圈及便利超市等，更有不少餐廳及宵夜食店如Coco一番屋、一風堂拉麵、讚歧烏龍麵等，熱鬧又方便！酒店裝潢風格現代時髦，雖然客房燈光相對昏暗，但對於睡覺需要極致黑暗的旅客來說則是一大優點！此外，客房更有大窗戶欣賞景色以及大浴缸可供浸浴，絕對寫意又舒適！

大阪梅田NEST酒店（Nest Hotel Osaka Umeda）
價錢：人均HKD$199起
地址：2-14 Kita-ku Tsurunocho , 梅田, 大阪
交通：梅田站步行5分鐘
大阪梅田NEST酒店搶先預訂👉🏻AgodaTrip.comBooking.com

大阪梅田酒店10間推介｜頂層大浴場/2分鐘到地鐵站/人均$199起日本大阪難波3大溫泉酒店記者實住評測　人均$222起早餐任食拖羅大阪京都交通6大方式！JR/阪急電鐵/新幹線$24起　最快14分鐘直達大阪+關西Outlet 8大推介！2間近關西機場　70萬呎大場即將開業
酒店住宿資訊
酒店
酒店
酒店房價
日本旅遊
日本
大阪旅遊/旅行
旅遊熱
旅遊Jetso