新冠肺炎．最新｜今恐再增逾70宗　林鄭或公布收緊防疫措施

本港疫情急速惡化，衞生防護中心昨(23日)公布新增73宗確診個案，跳舞群組累計132人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組。中心傳染病處主任張竹君昨披露，昨半日已有逾70宗初步確診。特首林鄭月娥今料在行政會議審議防疫措施安排，三名政府專家顧問近日已公開要求當局「加辣」，大幅收緊防疫措施。 曾到訪涉事的14間舞廳或舞蹈中心的相關人士，需按強制檢疫令，必須最遲於今(24日)前接受檢測；食物及衞生局昨再擴大舞廳強制檢疫令安排，再有7個場所上榜。

確診食肆｜4上流確診者曾到馬會兩會所 ChopChop食神叉燒上榜

【01:27】根據署方發布最新的患者行蹤，再多4間食肆上榜，包括位於北角的Chop Chop 食神叉燒和另有3間酒樓。另外，亦有確診者曾到北角美輪大廈，該大廈的福慧精舍於2月曾爆發疫情



有確診者曾到賽馬會跑馬地會所。馬會指近期有4名會員確診，他們曾到訪會所的游泳池、六化郎咖啡室等地方，跑馬地新會所及跑馬地舊會所將暫時關閉三天。

確診大廈｜新患者分布全港 林建岳前妻謝玲玲獨立屋榜上有名

【00:58】本港疫情再急速反彈，衞生署昨日(23日)公布新增73宗確診個案。跳舞群組累計133人染疫，成為疫情至今最大規模的感染群組，確診者包括多位上流名媛。



衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，除分布港、九及新界外，多個豪宅單位榜上有名，包括跑馬地比華利山、蔚雲閣、東半山怡園、北角寶馬山花園等；承認確診的麗新發展主席林建岳前妻謝玲玲，現居的九龍塘獨立屋也上榜，《香港01》昨報道遠東發展有限公司執行董事、主席兼行政總裁邱達昌妻子邱吳惠平確診，二人報住的西貢豪宅也在名單內。

▼23/12確診者住宅名單▼

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昨日總覽：新冠肺炎．11.23｜單日增73宗近三個新高 歌舞群組增至133人

01消息．闊太爆群組｜邱達昌證太太確診 繼謝玲玲中招再錄新個案

新冠肺炎｜跳舞群組多50人確診現累計132宗 再多7個舞場強制檢測

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檢測中心截龍直接派樣本瓶 曾到美孚君好市民：當晚活動爆晒棚

▼荃灣流動採樣亭情況▼

新冠肺炎｜2020年書展延至2021年7月舉行 貿發局：12月有大風險新冠肺炎｜羅致光︰向新確診者派5000元 本周五起接受申請回港易實施首日 七旬老翁專程到港珠澳大橋接妻子：等緊愛人返嚟

▼回港易計劃實施情況▼

▼君好宴會廳跳舞網片流傳▼

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▼14間舞室與跳舞群組有關▼

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▼11月16起收緊防疫措施▼