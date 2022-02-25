最新疫情｜第五波累計225人死　昨呈報逾1.7萬宗個案

新冠病毒疫情未見頂，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高。疫苗護照已啟用，當局亦覓得八幅土地興建臨時隔離設施，包括港珠澳大橋人工島上東南面土地，全部由特區政府興建。
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【06:00】消防處現時啟動兩個「處長指揮室」，當中位於消防及救護學院的指揮室擴充至60人團隊，協助輕症患者進入隔離設施，每日至少紓緩社區上700宗個案，而消防處總部指揮室就擔任「後援」，分流重症患者，以及安排前線「飯鐘」。
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【00:00】過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。
▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼
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多條渡輪航線削班 中環往長洲平日減9班 公眾假期減7班疫苗｜葵青地區康健中心月底開放接種復必泰 周五起網上預約確診大廈｜近5200幢大廈有患者 半山譽皇居、跑馬地金山花園上榜消防處擴充「處長指揮室」 加快患者隔離 籲輕症者勿召救護車8幅地建社區隔離設施涉5萬床位 珠澳大橋人工島亦上榜
▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼
封區｜將軍澳天晉II皇鑽天兩座污水陽性 連安泰邨麗翠苑兩廈圍封全民檢測｜梁卓偉：錯過封城黃金時期 促學童打疫苗防復課後爆發疫情│未打針9歲男童染疫 昏迷入院數小時後離世 增67死再創新高禁飛令｜梁卓偉促港府再檢視 稱返港港人連環檢測 風險低過居民
▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼
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增8798宗確診創新高 呈報個案逾1.7萬宗 累計逾360間院舍爆疫現症狀逾10日後才收到檢測陽性通知 市民：屋企等到好番檢測報告等待無期 為何檢測車現場化驗仍無結果 拆解滯後原因疫情｜政府司機快測陽性仍需上班 工會：驚變傳播鏈拖垮公共服務
▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼
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戶外運動今起要戴口罩 維園無人執法 晨運市民：長期嚟講唔接受公院逼爆｜伊利沙伯及廣華急症室嚴重擠迫 醫管局：病情穩定勿往疫苗通行證｜首日實行「掃碼港」 茶餐廳目測針卡 有人被逼外賣土瓜灣、油麻地、銅鑼灣街市有初陽者到訪 晚上7時提早關閉消毒
▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼
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醫管局新指引 確診或密切接觸員工 採樣後第七日快測陰性可復工隔離設施｜皇后山邨、荔景邨被徵用 逾1200名準住戶獲8000元津貼檢測滯後 等逾10日未有陰性結果 劉國勳：市民無法復工打亂生活感染護士斥醫管局新復工指引剝削 何栢良：檢測陽轉陰已無傳染性
▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼
▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼
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