最新疫情｜第五波累計225人死　昨呈報逾1.7萬宗個案

新冠病毒疫情未見頂，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高。疫苗護照已啟用，當局亦覓得八幅土地興建臨時隔離設施，包括港珠澳大橋人工島上東南面土地，全部由特區政府興建。



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【06:00】消防處現時啟動兩個「處長指揮室」，當中位於消防及救護學院的指揮室擴充至60人團隊，協助輕症患者進入隔離設施，每日至少紓緩社區上700宗個案，而消防處總部指揮室就擔任「後援」，分流重症患者，以及安排前線「飯鐘」。

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【00:00】過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼



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▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



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▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



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▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

