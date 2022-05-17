疫情．最新｜本地個案即時有效繁殖升至1　確診個案恐反彈

撰文：孔繁栩 王潔恩 陳栢麟 陳淑霞 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 歐陽德浩
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第五波疫情持續，本港昨日（16日）新增234宗確診個案，連續第十日維持在200至300宗水平；港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率，昨晚最新數據回升至0.9932，代表一個患者傳染另一人，並呈上升趨勢，短期內確診個案料反彈。

食物及衞生局昨日公布有41個指明地方列入強制檢測公告，其中一處為東涌富東廣場的譚仔雲南米線，上周三（11日）上午11時30分至下午1時30分的食客，必須在今日（17日）或明日（18日）強檢，該間譚仔料為本月第五間爆疫的場所。

昨日疫情報道總覽：

疫情・5.16｜御善私房菜爆疫謎未解　東涌譚仔雲南米線成新火頭
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率16日深夜的數據已升至0.9932，代表一個患者傳染另一人。（港大醫學院網頁截圖）

▼5月16日　金鐘站東鐵線及荃灣線放工人潮▼

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▼5月15日　觀塘工廈「御善私房菜」爆疫▼

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疫情｜第六波爆發在即　定第五波餘波　港大數據顯示疫情正惡化

【07:00】第五波疫情雖已過3月高峰，但現時疫情仍徘徊在每日200至300宗水平，社交距離措施放寬後，爆發多個群組。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉以病毒計算模型推斷，如果稍一不慎，兩周後本港將爆第六波疫情，引起全城關注。中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安則認為，預計秋冬季才是爆發高峰期，並強調有新變種病毒襲港才會爆發第六波，現時只屬第五波餘波。

究竟第六波會否在短期內爆發？港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」升至0.9932，創兩個月新高，代表一名患者傳給另一人，疫情有反彈回升趨勢。

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▼5月11日起強制檢測公告上榜大廈▼

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▼5月15日　港鐵東鐵綫過海段三個新車站月台▼

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