疫情．最新｜確診個案重上300宗　爆疫酒吧逾200顧客未檢測恐播毒

新冠病毒確診個案反彈重上300宗以上，本港昨日（31日）新增329宗確診；中環蘭桂坊酒吧群組ZENTRAL及The Iron Fairies累計增至59名顧客確診，在合共約1,400名顧客中，衞生署指至前日（5月30日）尚有逾200人未做強制檢測。



兩間爆疫酒吧涉有DJ在場搞氣氛，衞生署揭爆疫當晚，不少顧客在內除口罩歡呼及違規跳舞，食環署對酒吧安排DJ在場是否表演是否違規仍莫衷一是；不過受事件影響，特首林鄭月娥昨表明本月底離任前，很大可能不會再放寛社交距離措施。



稅務局今日（1日）公布報稅表事宜，以及簡報年度稅收情況，料反映疫情影響。



昨日疫情總覽：

▼5月31日 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【07:55】黃大仙彩虹邨白雪樓解封，1480人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼



【07:00】全球新冠疫情趨緩，不少國家重新開放入境旅遊，其中澳洲早在今年2月21日重開邊境，自4月18日，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客入境更可免隔離。澳洲旅遊局香港區經理譚天慧跟很多港人一樣，已有一段長時間沒去澳洲，她笑言最想念當地清爽的空氣。

譚天慧在2003年沙士時加入澳洲旅遊局，當年那場疫症維持數月，各方面活動恢復得相對快，但今次的新冠疫情竟持續逾兩年，直言「呢個唔係apples to apples（類似的事），係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」不過，新冠疫情雖漫長，該局在港推廣澳洲的活動從未間斷，她期望2025年，港人到澳洲的人次可重回2019年逾30萬人次的水平。

▼澳洲旅遊局冀2025年訪澳港人重回30萬人次▼



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【03:04】第三階段「疫苗通行證」昨日（31日）生效，西區警區人員聯同食物環境衞生署，展開代號名為「松塔（PINETOWER）」聯合防疫行動，在區內合共巡查109間餐飲業務處所及其他指定處所，包括84間持牌食肆、7間遊戲機中心及18間按摩院。

【01:06】因應近日與酒吧有關的群組感染個案，食物及衞生局的餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，周一(30日)舉行網上會議，工作小組主席、各專家成員及列席的政府部門代表，在會上聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。在會上，工作小組確認上次會議的強化抗疫的各個方向，但就未有交代有關DJ駐場，是否屬於現場表演的問題。

▼5月30日 市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼



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【00:53】公務員事務局周二（5月31日）晚公布，由今日（1日）起社區疫苗接種中心減至21間，香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館接種中心今起停止服務。

打針時間今日起也有修改，星期一至五僅由上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。

▼5月29日 衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼



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▼5月28日 中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼



▼5月28日 中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼



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▼5月31日 運輸署牌照事務處試行派籌輪候▼



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▼5月20日起強制檢測公告▼

