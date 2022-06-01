疫情．最新｜確診個案重上300宗　爆疫酒吧逾200顧客未檢測恐播毒

撰文：陳栢麟 林穎嫺 黃煦緻 陳淑霞 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 何瑞芬 勞敏儀
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新冠病毒確診個案反彈重上300宗以上，本港昨日（31日）新增329宗確診；中環蘭桂坊酒吧群組ZENTRAL及The Iron Fairies累計增至59名顧客確診，在合共約1,400名顧客中，衞生署指至前日（5月30日）尚有逾200人未做強制檢測。

兩間爆疫酒吧涉有DJ在場搞氣氛，衞生署揭爆疫當晚，不少顧客在內除口罩歡呼及違規跳舞，食環署對酒吧安排DJ在場是否表演是否違規仍莫衷一是；不過受事件影響，特首林鄭月娥昨表明本月底離任前，很大可能不會再放寛社交距離措施。

稅務局今日（1日）公布報稅表事宜，以及簡報年度稅收情況，料反映疫情影響。

昨日疫情總覽：

疫情．5.31｜蘭桂坊爆疫酒吧達59人確診　林鄭月娥卸任前難再放寬

▼5月31日　疫苗通行證第三階段實施首日▼

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【07:55】黃大仙彩虹邨白雪樓解封，1480人接受檢測，當中發現一宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼「2022保就業」計劃補貼額達上限公司▼

澳洲開關．專訪｜澳旅遊局滿腦大計吸港人重遊：冀2025年重回30萬

【07:00】全球新冠疫情趨緩，不少國家重新開放入境旅遊，其中澳洲早在今年2月21日重開邊境，自4月18日，完成接種兩劑新冠疫苗的旅客入境更可免隔離。澳洲旅遊局香港區經理譚天慧跟很多港人一樣，已有一段長時間沒去澳洲，她笑言最想念當地清爽的空氣。

譚天慧在2003年沙士時加入澳洲旅遊局，當年那場疫症維持數月，各方面活動恢復得相對快，但今次的新冠疫情竟持續逾兩年，直言「呢個唔係apples to apples（類似的事），係一個全新概念，大家都無諗過咁長。」不過，新冠疫情雖漫長，該局在港推廣澳洲的活動從未間斷，她期望2025年，港人到澳洲的人次可重回2019年逾30萬人次的水平。

▼澳洲旅遊局冀2025年訪澳港人重回30萬人次▼

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第三階段疫苗通行證生效　警夥食環巡查西區　17人罰款4人收傳票

【03:04】第三階段「疫苗通行證」昨日（31日）生效，西區警區人員聯同食物環境衞生署，展開代號名為「松塔（PINETOWER）」聯合防疫行動，在區內合共巡查109間餐飲業務處所及其他指定處所，包括84間持牌食肆、7間遊戲機中心及18間按摩院。

食環署因應酒吧群組舉行會議　未交代DJ駐場是否屬現場表演

【01:06】因應近日與酒吧有關的群組感染個案，食物及衞生局的餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，周一(30日)舉行網上會議，工作小組主席、各專家成員及列席的政府部門代表，在會上聽取部門視察有關處所的報告，以及討論最新疫情發展，就抗疫策略提供意見。在會上，工作小組確認上次會議的強化抗疫的各個方向，但就未有交代有關DJ駐場，是否屬於現場表演的問題。

▼5月30日　市民趕打第三針疫苗以應付疫苗通行證▼

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疫苗｜社區疫苗接種中心今起減至21間　平日打針時間縮至朝10晚6

【00:53】公務員事務局周二（5月31日）晚公布，由今日（1日）起社區疫苗接種中心減至21間，香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心和荃灣體育館接種中心今起停止服務。

打針時間今日起也有修改，星期一至五僅由上午10時至下午6時，星期六和星期日則由上午8時至晚上8時開放。每日下午1時半至2時半為清潔時間。

▼5月29日　衞生署公布中環酒吧The Iron Fairies & Co爆疫▼

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回歸25年︱港府宣布停辦七一煙花匯演　五年一度盛事斷纜中環蘭桂坊爆疫酒吧增至59人確診　追蹤辦公室搜索200未檢測酒客會展員工餐廳群組多一人染疫　屬麥當勞群組病毒　三宗全源頭不明放寬社交第三階段或煞停　酒吧嘆沒加時難經營：望新政府有新景象日本開關｜澳門名列中風險名單　日領事館︰考慮包括病毒傳入風險保就業｜7.7萬僱主5月獲發共52億補貼　33個攞盡800萬（含名單）今年首季失業人數增4.3萬　主動離職人數升　兩成人因對工作不滿港大專家：兒童不明肺炎疑與多系統發炎綜合症有關　嚴重致肝衰竭運輸署九龍牌照事務處首日試行派籌一度混亂　輪候領籌市民排錯隊

▼5月28日　中環德己立街Zentral酒吧爆疫▼

▼5月28日　中環Zentral酒吧爆疫下周未情況▼

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疫苗通行證｜今起入食肆須打三針　業界恐流失5%客源　盼待中秋疫苗通行證｜第三階段實施首日　有中環白領外賣與未打針同事食飯疫苗通行證｜資科辦25港鐵站設支援站　有工友「去唔到餐廳」求助朱偉星醫生認「洪門宴」無掃安心出行罰款　但斥安心無助個案追蹤港大與國藥研發新Omicron疫苗　招募1800人試驗　可獲疫苗通行證

▼5月31日　運輸署牌照事務處試行派籌輪候▼

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強制檢測｜涉41地點　灣仔囍滙1座上榜　會展員工飯堂嚐聚坊再檢確診大廈｜增187幢　貝沙灣南灣、天晉、日出康城有大廈上榜南區、深水埗、觀塘多座大廈污水樣本呈陽性　政府派24萬份快測劑

▼5月20日起強制檢測公告▼

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