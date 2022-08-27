疫情．最新｜政府收緊隔離政策　染疫長者未打三針入社區隔離設施

本港昨日（26日）新增7,835宗確診，直逼一萬宗大關；至昨累計有2,324人留院，包括322宗新增入院個案。醫務衞生局會維持已收緊的居家隔離準則，並強化確診者管理，確診者如有同住家人屬於高風險人士，即長者、長期病患、嬰兒等，而又未有獨立廁所供患者使用，必須送社區隔離設施隔離；70歲或以上長者如確診，但未打疫苗或只打一針，將送去社區隔離設施，市民要合作。



昨日疫情總覽：



▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼



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▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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【08:00】開學在即，但新冠病毒確診宗數屢創反彈後新高，或升破一萬宗。青衣的荃灣商會學校的學生在新學年仍需每日快測及量體溫，校方表示，當家長到學校接子女放學時，會用掃瞄家長的電子針卡二維碼，確保符合疫苗通行證才可進入學校；當學生有需要在校內用膳，會安排一間課室讓他們維持一定社交距離下進食。

校長周劍豪最擔心再收緊防疫措施，特別不希望再回到網課。他指出不少老師反映學生網課的學業表現不及實體課，特別是欠缺了讓學生親身互動的機會，「冇咁傳神。」

【07:00】疫情下往返醫院難免有感染風險，將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，透過HA GO應用程式為需進行腹膜透析、俗稱洗肚的腎病患者試行視像診症，為期一年，可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。

腎衰竭患者陳先生六年前開始進行連續性自動性腹膜透析（手洗），今年三月起轉用家居機器輔助腹膜透析（機洗），今年八月則初次接受視像診症。他分享表示，在家較有安全感：「疫情下唔需要時時要返嚟（醫院），大家好啲。」

他更指，透過視像診症可向護士提問任何問題，感覺較方便和安心，盛讚視像診症過程仔細，又形容操作不困難，熟習數次就學懂，會推薦給其他「腎友」。先導計劃預定服務80人次，佔將軍澳醫院腎科護士診所整年人次約三成。

將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，使用HA GO應用程式為腎病患者試行視像診症，為期一年，預計可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。（蕭博禧攝）

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

▼8月21日起強制檢測公告▼

