疫情．最新｜政府收緊隔離政策　染疫長者未打三針入社區隔離設施

撰文：林穎嫺 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 劉夢婷 蕭博禧 鄧宇詩 麥鍵瀧
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本港昨日（26日）新增7,835宗確診，直逼一萬宗大關；至昨累計有2,324人留院，包括322宗新增入院個案。醫務衞生局會維持已收緊的居家隔離準則，並強化確診者管理，確診者如有同住家人屬於高風險人士，即長者、長期病患、嬰兒等，而又未有獨立廁所供患者使用，必須送社區隔離設施隔離；70歲或以上長者如確診，但未打疫苗或只打一針，將送去社區隔離設施，市民要合作。

昨日疫情總覽：

疫情・8.26｜周日起赴宴會需快測陰性　盧寵茂：單日確診快逾一萬

▼直擊享維港海景啟德方艙醫院▼

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▼8月26日　醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼

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▼8月染疫官員一覽▼

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開學︱單日確診人數恐逾一萬　小學校長憂再需網課：冇咁傳神

【08:00】開學在即，但新冠病毒確診宗數屢創反彈後新高，或升破一萬宗。青衣的荃灣商會學校的學生在新學年仍需每日快測及量體溫，校方表示，當家長到學校接子女放學時，會用掃瞄家長的電子針卡二維碼，確保符合疫苗通行證才可進入學校；當學生有需要在校內用膳，會安排一間課室讓他們維持一定社交距離下進食。

校長周劍豪最擔心再收緊防疫措施，特別不希望再回到網課。他指出不少老師反映學生網課的學業表現不及實體課，特別是欠缺了讓學生親身互動的機會，「冇咁傳神。」

疫情｜將軍澳醫院試行視像腎科診症　減「機洗」患者往返醫院風險

【07:00】疫情下往返醫院難免有感染風險，將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，透過HA GO應用程式為需進行腹膜透析、俗稱洗肚的腎病患者試行視像診症，為期一年，可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。

腎衰竭患者陳先生六年前開始進行連續性自動性腹膜透析（手洗），今年三月起轉用家居機器輔助腹膜透析（機洗），今年八月則初次接受視像診症。他分享表示，在家較有安全感：「疫情下唔需要時時要返嚟（醫院），大家好啲。」

他更指，透過視像診症可向護士提問任何問題，感覺較方便和安心，盛讚視像診症過程仔細，又形容操作不困難，熟習數次就學懂，會推薦給其他「腎友」。先導計劃預定服務80人次，佔將軍澳醫院腎科護士診所整年人次約三成。

將軍澳醫院腎科護士診所今年四月推行先導計畫，使用HA GO應用程式為腎病患者試行視像診症，為期一年，預計可減少患者每年親身到醫院次數約2-4次。（蕭博禧攝）

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼

8.28起出席宴會前要做快測　盧寵茂：疫情再升或收緊防疫措施出席8人以上宴會須快測　酒樓料生意減兩成︰大型家族宴會將減少周日起出席宴會要快測　同事午膳、中秋節做節多於8人都受管？增7835宗確診　多7死4人未打齊三針　屯門醫院現病房群組6人染疫疫情｜飲食業憂收緊社交措施影響大　中秋節單日可達4.2億營業額疫情｜高拔陞稱轉介私院成功率僅3成　聯會：很多個案是公院取消疫情｜盧寵茂5分鐘狂轟私家醫院未盡責　8間收公院病人不及格高官染疫｜政務司副司長卓永興快測陽性　近日曾多區視察衞生黑點卓永興等8官員月內染疫　涉3紀律部隊　鄧炳強：官員須守防疫措施國際學校Stamford American School爆發　24名師生確診　全校停課
全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）
打針預約｜增16間私家診所疫苗接種站　8.27起預約　附名單及連結消防員涉疑感染新冠肺炎後仍當值　被控令公眾蒙受危險罪提堂教育局收855港生求助北上就學　准周末續申請　首加班機周六啟程通關｜教育局助港生入境內地今截止　暫收814宗申請　逾半已獲批技術員機舖被揭用假安心出行　稱怕遭警追蹤資料　准守行為2年資科辦一連四周辦智慧城市巡迴展　設智方便登記服務、HA Go教學康泰旅行社舉報假冒專頁康泰旅「遊」社　平賣套票　個人戶口收錢去年自殺個案長者比例佔四成半創新高　機構：疫情及移民潮因素

▼8月21日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增64幢　涉河畔花園、泓都　柴灣山翠苑4廈污水陽性確診大廈｜累計突破1.2萬幢　柏傲山、Grand Austin等新上榜君臨天下、凱旋門、禮頓山等污水呈陽性　四區域25萬人要快測
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