【12月10日15:30更新】政務司副司長卓永興表示，援助基金累計達34億，當中31億為外界捐款，3億為政府啓動資金，另外，每戶「單位業主」將獲10萬補助。



他指，政府下星期起，將處理發放捐款收據，詳情稍後公佈。捐款者可獲稅務寬減。



宏福苑大火災12月10日最新進展

【12月10日13:55更新】愛護動物協會表示對無法尋獲的 84 隻寵物深感憂慮，今日得以將食水、貓糧及狗糧轉交予警方，獲保證若發現任何動物（無論是生還或不幸離世），將會立即通知該會。



【12月10日13:30更新】政務司副司長卓永興和民政及青年事務局局長麥美娟將於下午3時30分就「大埔宏福苑援助基金」會見傳媒。



【12月10日12:00更新】廣福休憩處悼念區的心意卡、紙鶴及手寫字條等物品，由義工裝箱運走，今日在元朗舉辦法會化寶予死難者，願他們早日安息。義工Sarah和水哥表示，悼念物品重達4噸，靠義工從大埔運送至元朗，再送上山燒衣，義工當中包括南亞裔市民。他們指獻祭的悼念字句已經過電子化，正物色地方辦紀念展覽。



【12月10日09:20更新】陸續有混凝土泵車等工程車輛抵達宏福苑，停泊在宏昌閣對開，相信為穩固結構有問題的大厦。



宏福苑大火災12月09日最新進展

【12月9日22:15更新】政府新聞稿表示，消防處在宏泰閣平台架設安全繩進入地下泵房，以便「災難遇害者辨認組（DVIU）」繼續在災場難以到達的位置，進行搜查工作。跨部門調查專組，今日再次召開跨部門會議，繼續調查火警起因。



此外，房屋局獨立審查組今日繼續抽取宏福苑受災樓宇的混凝土芯，目前已包括全部7座樓宇。在審查組的督促下，承建商已基本完成清理日前於4個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）部分棚架上發現的雜物。審查組會繼續定時巡查並監察情況，保障居民安全。



就屋宇署發出的移除棚網命令，全部230幢私人樓宇的外牆棚網，今日已經完成移除。截至今日下午4時，勞工處已巡查371個建築地盤，共發出189份書面警告及101張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。



【12月9日19:56更新】大埔宏福苑火醫管局表示，仍然留院的傷者情況繼續好轉，最後一名被列為情況嚴重的傷者，今日亦已轉為穩定。現時仍然留院的24名傷者，全部情況穩定。醫護人員會繼續努力照顧所有傷者，希望他們盡快康復。



火災中，共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，曾經有19名傷者被列為情況危殆，早前已經有55名傷者先後康復出院。



警務處處長周一鳴，第二階段行動已完成，在過程中透過與相關部門合作，本周已將所有包圍大廈一帶跌下的棚架清空，在其中一處發現多一件懷疑人類骨頭，但會再檢驗是否真是人骨，還是動物或之前已出現過的死者的身體部分，會再化驗。消防處將7座受影響大廈的升降機槽內的水泵走，無發現任何遺體。



警方仍在對遺體進行科學鑑證等工作，最新確認一具早前發現的遺體，法醫在不同部位抽取DNA，確認屬於兩人，包括一名老婦及其家傭，家傭的家人亦在港，兩人的家人已交樣本確認身分，死者總數增至160人。



警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢稱，早前有31中失聯個案，經傷亡查詢中心進一步排查，已確認其中24人的情況，當中12人安全，2人不在港居住，2人並非居於宏福苑，1人早前已入住老人院，一人由懲教署看管，4人在火警前已去世（3個月至11年）、只是親友不知悉故聯絡熱線，8人是今次火災的死者、是早前提及的160名死者當中。扣減今日發現的一具遺體後，仍有6人失聯。



周一鳴稱，所有同事仍加緊希望與失聯6人的家屬交代他們的下落。第三階段，會在7座受影響大廈外牆棚架和棚網，部分在棚網上未必可睇得很清楚，早前已用無人機睇會否有遺體，會再與相關部門合作，移除棚網及棚架後，再檢查會否發現其他遺體或骸骨。



已確認死亡的160人，法醫已加快處理，與家屬配對DNA後，120名死者的身份已透過DNA或指模等科學鑑證確認，仍有40人有待確認身份；同時，早前在現場發現的懷疑人類骸骨，會繼續進行DNA校對。過去兩周，警方與愛協合作尋找寵物和寵物遺體，發現6貓、6龜、1爬蟲類和一些魚，會在適當時繼續搜索，亦會繼續與愛協聯絡溝通。



另外，過去一周，上周開始熱線，已有79人提供520張相片和412段影片協助調查。有關與火警有關的騙案，合共21宗，維持2人被捕，會加緊調查，希望拘捕涉案者。



周一鳴續指，宏志閣是唯一一座無受影響，之前絕大部分居民已回去收拾物品，下一步會與相關部門溝通，首先要拆除外牆棚架、棚網和發泡膠，相信短期內會開始。同時，希望可確認附近地方安全，否則出入時可能仍有危險，安全是首要考慮。其餘7座大廈，正與相關部門合作，檢視樓宇結朿，同時正拆除棚架棚網，待檢查後才可確認需否進一步加固，當然希望速度可加快。



而DNA配對，過去數日，共與162名家屬採樣DNA，仍有不少家屬聯絡及安排中，安排到社區會堂或在其他地方進行，會加快希望可盡量令數字繼續提升。政府化驗所與法醫已放在最高優次，希望盡快縮短配對時間，不需要2至3周，短短1周已有140人確認身份，已馬不停蹄日以繼續工作，已開始與家屬抽取DNA樣本作校對，希望用更便捷他們的方法加快過程，希望早日讓家屬了解情況。



【12月9日15:42更新】警務處處長周一鳴，將於下午5時，聯同警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，在大埔廣福社區會堂對開會見傳媒。



周表示，一開始時遇到很多有心人、家屬、朋友，做了不少失蹤人口報告，部分資料零碎及不清楚，再嘗試搵時亦未必可提供其他資料，甚至無法再聯絡，餘下部分確認為不能追蹤的個案，但不代表可提供全部的個人資料，若立即可提供身份證號碼、人名，住的單位、幾多數，可能較快可追查到；否則若只能提供部分資料，要用不同方法調查，例如業主、住客有無資料，甚至現場會否有相關電話號碼仲會唔會有人用過，用不同方法配對，了解失聯者是否在上面，

部分3個月前、甚至10年前已去世，可能是朋友關係，起初未必有全面的資料，或講到哪座大廈但不知單位，之後再調查及確認身份，例如取得身份證號碼，再與入境處、醫管局等配對，目前報失蹤名單上仍餘下6個人名，希望可以再用晒可做到的調查方向、工作，以確認他們的下落，當然希望安全，但仍要時間。

【12月9日11:00更新】截至今日上午8時，79名傷者中1人傷勢嚴重留醫博愛醫院、27人情況穩定，另外51人出院。



【12月9日10:00更新】警方聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們一連兩天（12月8日及9日）分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。今日為第二天，有家屬上午已到廣福社區會堂辦理，神情凝重。



齒科法醫梁家駒今早在電台節目上表示，今次火災環境混雜人類及非人類遺骸，需時小心分開遺骸碎片，且死者遺骸受長時間高溫影響，骨頭、牙齒等的骨髓、牙髓DNA亦可能受破壞，增加採集樣本難度。部份情況需靠罹難者身上的金屬飾物輔助，才能辦認身份。他指難以估計完成辨別死者身份的工作，但必定需要一段長時間，至少以月計算，由數周至數月不等，以南亞海嘯為例更是以年計。



宏福苑大火災12月08日最新進展

【12月8日23:00更新】警方表示就懷疑有屋苑維修時，使用的棚網涉及行使虛假文書的情況，警方至今已經就6宗案件展開調查。分別涉及西區碧瑤灣、柴灣峰華邨、北角富澤花園、深水埗怡閣苑、長沙灣清麗苑及紅磡萬高花園大廈。案件列作「求警調查」，交由港島總區重案組調查，暫未有人被捕。



【12月8日15:15更新】警務處處長周一鳴抵達大埔火災現場，並進入附近兩個帳篷，但沒有進入社區會堂。



【12月8日13:00更新】截至今日上午8時，79名傷者中3人嚴重、26人情況穩定，另外50人出院。



【12月8日12:30更新】工人吊運一些鐵架到宏昌閣，相信為鞏固樓宇所用。



【12月8日10:00更新】警方聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們今明兩天分批進行脫氧核糖核酸（DNA）口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身份。陸續有家屬到大埔廣福社區會堂採樣，各人神情肅穆，亦有人手拿鮮花。



【12月8日07:00更新】介乎南運路與廣宏街之間的一段大埔公路–元洲仔段(九龍方向)現已解封，往九龍方向的37條受影響專營巴士路線恢復行走原來路線。



然而，以下路段仍然封閉:-廣宏街(來回方向)；以及-元洲仔里(來回方向)。因應大埔部份路段的封路情況，以下的7條日間巴士路線需改道行駛: 九巴：71K號線（來回方向） 第73D,73P,73X,75X,275X號線（往九龍方向） 、港鐵接駁巴士：K18號線（來回方向） 。



宏福苑大火災12月07日最新進展

【12月7日23:30更新】廣福休憩處悼念區清場，周日（7日）晚上11時左右，多名義工及食環署職員，合力將在場的花卉集合，暫時放置在一旁待清理；至於一些玩具、公仔及食物等，則由義工分類後，轉交非政府組織（NGO）社福機構等，由他們協助分發予有需要人士使用。預料「清場」行動將持續至周一（8日）凌晨時份。而警方設置的部份封鎖線，包括近巴士站的封鎖線則會陸續解封。



【12月7日22:48更新】政府表示，警方正聯絡失聯人士及已憑相片初步辨認遺體的家屬，安排他們由明日（8日）開始，分批進行脫氧核糖核酸口腔拭子採樣，以作科學鑑定辨別遺體身分。



【12月7日13:00更新】截至今日中午，79名傷者中3人嚴重、26人情況穩定，另外50人出院。



【12月7日09:30更新】消防處處長楊恩健接受內地傳媒採訪，指初步確立宏昌閣1至2樓竹棚位置最先起火，「起火原因我哋初步睇咗一啲現場紀錄，同事到場時判斷，初步確立到一個位置就係宏昌閣1樓同2樓中間有個棚架嘅位置」，但仍需深入調查，會透過電腦模擬等技術，參考電腦及真實環境多方面模擬確實起火點。



宏福苑大火災12月06日最新進展

【12月6日09:30更新】今早災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在現場搜索，另外小型吊臂車、夾斗、推土機及挖掘機相繼到場，並在宏昌閣及宏泰閣地下清理路上棚架及其他雜物。吊臂車亦將發電機吊到現場供電。當局亦放無人機在上空視察。



小型吊臂車、夾斗、挖掘機相繼到場清理路上棚架及其他雜物。（林澤鋒攝）

【12月6日08:45更新】運輸署今日表示，因應大埔區內部分路段解封，部分受影響專營巴士路線已恢復行走原來路線，其中所有往大埔方向的巴士路線會恢復行走原來路線。



署方表示，早前因火警而封閉：

（一）介乎廣宏街與吐露港公路之間的一段大埔公路—元洲仔段（往九龍方向）；（二）介乎廣福公園與皇悅居之間的一段大埔公路—元洲仔段（來回方向）；及（三）吐露港公路（往上水方向）通往大埔公路—元洲仔段的支路已於昨日（12月5日）深夜解封。



所有往大埔方向的受影響巴士路線會恢復行走原來路線，但往九龍方向仍需改道。其中，九巴第72、72A、73A和74A號線由今日首班車起，已恢復行走大埔公路—元洲仔段及大埔公路—大埔滘段。



宏福苑大火災12月05日最新進展

【12月5日23:52更新】運輸署宣布，較早前因火警而封閉的介乎廣宏街與吐露港公路之間的一段大埔公路–元洲仔段(九龍方向)、介乎廣福公園與皇悅居之間的一段大埔公路–元洲仔段(來回方向)及吐露港公路(往上水方向)通往大埔公路–元洲仔段的支路現已解封。



然而，以下路段仍然封閉︰介乎南運路與廣宏街之間的一段大埔公路–元洲仔段(九龍方向)、廣宏街(來回方向)，以及元洲仔里(來回方向)。



運輸署預計早晚繁忙時段，大埔公路、吐露港公路及大埔市中心道路的交通仍較繁忙，市民應避免駕車前往受影響地區，提早計劃行程及預留充足交通時間。



因應⼤埔上述路段的封路情況，以下的24條日間巴⼠路線需改道⾏駛:



九巴

第71K,72,72A,72X,73A,73D,73X,74A,74D,74X,74R,75X,271,272P,272X,274P,W3號線(往九龍方向)

第265S號線(往天水圍方向)



⿓運巴⼠

第E41,A47X號線(往機場方向)



城巴

第79,B8@號線(往大圍方向)

@B8號線(特別班次)(往⾹園圍⼝岸⽅向)的起點改⾄廣福道。



過海巴⼠

第307號線(往中環方向)



港鐵接駁巴⼠

第K18號線(來回方向)



另外，以下的5條通宵巴⼠路線需改道⾏駛︰



九巴

第N73,N271號線(往九龍方向)



⿓運巴⼠

第NA47,N42A號線(往機場方向)



過海巴⼠

第N307號線(往上環方向)



有關個別巴⼠路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。市⺠請留意途經有關路段的巴⼠服務會受影響，並請盡量使⽤港鐵服務。市⺠亦請留意電台、電視台及「⾹港出⾏易」流動應⽤程式發放的最新交通消息。



【12月5日19:49更新】醫衞局局長盧寵茂今晚（5日）表示，醫管局接收的79名大埔宏福苑火災傷者，均已脫離危險期，其中49人已出院，6人情況嚴重、24人情況穩定。醫管局表示，情況嚴重的6人，分別留醫北區醫院、瑪嘉烈醫院、屯門醫院和博愛醫院。



【12月5日12:30更新】中午12時許，DVIU、探員、消防員及其他工作人員繼續在宏福苑一帶工作，DVIU人員更再度上樓。其後有探員將一批棚網帶走。



【12月5日09:40更新】今早9時許，近20名災難遇害者辨認組（DVIU）及消防人員在宏福苑一帶巡視，其間有2名人員折返宏昌閣地下位置視察，一度走入大廈。另外，亦有多名身穿反光背心的人員在倒塌棚架附近



宏福苑大火災12月04日最新進展

【12月4日22:55更新】政府晚上公布宏福苑火災最新跟進情況，今日約300名警方災難遇害者辨認組人員，在已確定安全的大廈外圍及倒塌棚架附近進行搜索，暫未有發現遺骸，死者數目維持159人。人員亦已將早前找到的懷疑人骨交予法醫作進一步檢測。警方會繼續跟進報稱失聯人士個案，務求盡快確認他們的情況及死傷人數。



由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同機電工程署人員，在初步確認的起火位置調查外牆的石油氣管道，並未有發現該管道有損壞的情況。



【12月4日19:00更新】警方：於昨日完成大廈內部階段性搜索工作後，今日（4日） 在準備展開大廈外部搜索工作的同時，安排人手進入宏福苑內部，成功於多個單位內尋獲多隻生還動物。



警方災難遇害者辨認組（DVIU）接獲愛護動物協會（愛協）轉介市民求助後，今日共動員104名人員，進入宏福苑內共78個單位，為可能受困的生還動物進行全面搜索。繼早前救出3隻貓、2隻龜及多條寵物魚後，事發至今第8日，警員在大廈多處再尋回2隻貓、4隻龜、1隻蜥蜴及80多條寵物魚。同時亦發現6隻貓、4隻兔、7隻龜、2隻青蛙及多條寵物魚的遺體，並已全部交由愛協處理。



【12月4日17:55更新】麥美娟表示，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達25億元，連同政府投入的三億元啓動資金，基金總額約為28億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。她提醒市民，捐款只有戶口號碼，並無任何二維碼，「話有QR Code一定係詐騙！」當局下周會向捐款人發出收據。



截至昨日，已有526戶，即1,241人住進民青局統籌的青旅及酒店，亦有2,000多人搬進過渡性房屋。



【12月4日17:45更新】民政及青年事務局局長麥美娟公布，將提供予宏福苑災民的生活津貼，由每戶5萬元增至10萬元。現已為3萬幾戶提供津貼，局方馬上會將新增的5萬元放進戶口，至於未領津貼的家庭，即將一次過發放10萬元津貼。



至於未向社署社工登記的住戶，可致電182 183，由社工提供協助，不必周圍奔波。麥表示，一戶一登記社工已有1,000多戶登記，目前每戶已配對社工，每日會問候。「各位不用客氣，即管提出要求，例如10萬元如何申請，社工也能提供幫助。」



【12月4日17:00更新】下午4時20分，財政司司長陳茂波抵達火災現場視察，有警方調查人員陪同及講解，逗留約半小時離去。



【12月4日 12:55更新】大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，仍有大量寵物下落未明。連日爭取拯救大廈內動物的愛護動物協會表示，今早（4日）接獲災難遇害者辨認組（DVIU）通知，在大廈內的搜索行動已告完成，並未發現仍生還的動物。



愛協下一步會提供對懷疑屬於寵物的遺骸進行DNA鑑定等支援，強調深切理解許多市民在等待摯愛寵物消息的過程中，所承受的憂傷與不安。



【12月4日 11:00更新】不少逃出生天的居民均表示，火警期間沒有聽到火警鐘聲。警方昨日以涉嫌「欺詐」拘捕6名男子，分別是消防裝置承辦商負責人和職員，他們涉嫌向消防處訛稱在工程期間不會關掉警鐘。消防處回覆《香港01》稱，過去一年，沒接獲屋苑八幢大廈關閉火警警報系統通知，大火後測試顯示系統未處於有效運作；只是據前線救援和現場所得資料，宏新閣警鐘在火警期間曾鳴響，消防處會調查其餘七幢大廈警報系統於火警時的狀況。



宏福苑大火災12月03日最新進展

【12月3日 22:58更新】截至今日傍晚6時，大埔宏福苑大火中79名傷者當中，4人情況危殆，分別留醫威爾斯親王醫院、屯門醫院和北區醫院；另有9人情況嚴重，23人情況穩定，仍然留院；43人已經出院。



【12月3日 20:50更新】警務處國家安全處今日以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，拘捕被稱為「Kenny」的陳姓YouTuber兼「白卡聯盟」成員。據知他涉嫌在宏福苑大火後，於社交平台發布影片，發表煽動仇恨言論，包括稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」及「唔需要同情火災的死傷者」等。



【12月3日 19:20更新】發展局局長甯漢豪公布，所有大維修工程地盤的棚網，須於三日內（本周四至六）全部下架，若個別個案無法在限期內完成，須預先通報相關審查部門，由部門審視是否有合理理由可給予通融。其中私樓有200多幢、公營房屋或政府大樓項目有10多宗。「基於最新情況，懷疑真係有人在文書造假，為保障公眾安全、以除依家做緊大廈維修業主及住戶，大家心裡忐忑，政府認為必須從嚴處理。」



甯漢豪表示，屋宇署將爭取於下星期發出一個新的作業守則，新守則將要求所有棚架物料運送到工地時，必須就地採樣，並經由指定檢查所和檢查員確定合格後，方可獲准上架使用。



【12月3日 19:15更新】《香港01》報道長沙灣怡閣苑及柴灣峰華邨同用「山東宸旭化纖繩網有限公司」生產的棚網，貼出的檢測機構為「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」，涉嫌就阻燃作假。保安局局長鄧炳強表示，根據調查所得，國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）並無發出有關檢測證書，而山東濱州市檢驗檢測中心無法聯絡，所留低的聯絡都是空號，他指政府已正式立案調查，及會嚴肅處理，追究到底，已交由港島總區重案組調查，預計會有更類似案件展開調查。



▼12月3日 鄧炳強甯漢豪公布應對棚網虛假檢查書行動▼



【12月3日 17:00更新】周一鳴：已完成7廈內部搜查，警方作出階段性總結。



曾淑賢：再搜獲3遺體，159人死亡，其中140遺體已初步確認身份，19遺體有待確認。42名傷者已出院，37人仍留醫，其中4危殆，9嚴重，24人穩定。31名市民仍未聯絡得上。10印傭、1菲傭死亡，5外傭受傷。



宏仁閣、宏建閣、宏志閣：無人死亡

宏道閣：2人死亡

宏盛閣：1人死亡

宏新閣：3人死亡

宏昌閣：70人死亡

宏泰閣：82人死亡

一人未確定在哪座大廈出事，但估計在宏昌閣或宏泰閣。

159人死亡以外，亦在現場不同單位發現懷疑人骨，但未能確認，會交予法醫及政府化驗所進一步檢測，看看是否可證實是人類還是動物，亦會同時嘗試驗DNA辨認身份，並會與曾報失但未能確認親屬下落的報案人聯絡，睇下會否是其親友，故159人死亡的數字可能仍有調整。警方指，若有DNA找到，會希望與報失蹤的家屬比對；否則亦會打指模或牙齒等，以不同法證方法辨認身份，確認他們能與家人最後團聚。



7座大廈已完成搜索，下一步會在大廈外圍搜索，不同大樓都有棚架倒塌，會檢查是否有遺體壓在棚架下，工作不能即時開展，因為仍有不少棚架掛在大廈外，已與房屋署初步勘察，希望在安全情況下移除地上的棚架和灰燼，相信仍要少少時間，未能確認何時開始，但希望可加快。



DVIU指，曾在一層同時找到幾具遺體，有大有細，有老有嫩，甚至可能是一家人，隊員要在現場控制情緒，將遇難者帶返出去。為保持遺體完整，徒手挖掘，隊員在現場亦想哭，但仍盡力壓抑情緒，不想阻礙工作進展。行動期間有隊員的親人離世，隊員心情沉痛，但仍主動表示希望盡快歸隊，最終亦很快歸隊工作，對此深受感動，做DVIU主管6年，為隊員的專業態度致敬。



網罪科拘捕一名男子，將落案起訴。11月29日至12月1日接獲不同市民報案，指有人在社交平台自稱災民、失去至親和家園，希望網民伸出援手，4人付款共25500元，之後發現受騙，遂報警。警方要求社交平台移除詐騙post、支付平台暫停戶口運作，昨拘32歲男傀儡戶口持有人，報稱廚師，會被落案起訴。



警方拘捕消防裝置承辦商6人，涉作虛假陳述，向消防稱工程時不會關火警鐘。



警方報料熱線截至今早10時，40人來電提供資料，包括照片及影片。



+ 1

【12月3日 16:45更新】警務處處長周一鳴、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司、警務處災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊警司、警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞 高級警司於下午5時會見傳媒。



【12月3日 14:46更新】據政府新聞處公布，截至中午12時，危殆傷者由5人降為4人，原本危殆的1人轉為穩定，共24人情況穩定；嚴重者為9人、42人已經出院。



【12月3日 12:46更新】房屋署澄清網上有關中轉屋單位的言論，對於社交媒體上有網民聲稱受大埔宏福苑大火影響的災民獲安排入住未有鋪妥地板的中轉屋單位，房屋署發言人澄清，有關言論並非事實，相關的中轉屋單位暫未有災民入住。



房屋署提醒市民，切勿輕易相信網上的虛假消息。受火災影響的市民如欲入住房屋局的過渡性房屋，可致電3611 8482查詢，如就房屋署的中轉屋或臨時收容中心有任何查詢，則可致電2658 4430。



【12月3日 11:00更新】12月1日，置邦興業有限公司宣布，受火災影響，12月1日起，所有業主將豁免繳付管理費，並為已繳納管理費的業主退還款項。置邦興業亦發聲明指無參與委任承建商，亦不負責該大維修工程的日常監督。



【12月3日 09:20更新】據政府新聞處公布，截至上午8時，危殆傷者由昨日（1日）的6人降至5人；而嚴重者為9人、23人情況穩定，42人已經出院。



【12月3日 08:30更新】宏志閣住戶乘坐旅遊巴到達，開始準備上樓取回個人物品。



宏福苑大火災12月02日最新進展

【12月2日 23:00更新】據政府新聞處公布，截至12月2日（二）傍晚6時，涉嫌大埔宏福苑五級火的傷者留醫人數，其中危殆傷者由昨日（1日）的7人降至6人；而嚴重者為8人、24人情況穩定。



【12月2日 23:00更新】各有關部門繼續對正進行外牆大維修的樓宇進行特別巡查，並向有棚網的樓宇取樣檢驗。截至周二（12月2日），屋宇署已就352幢有棚網的私人樓宇抽取樣本，陸續分批送交測試。另外，勞工處已巡查110個設有大型棚架的樓宇維修地盤，視察防火設施及火災應變安排，當中包括「棚網」的燃性認可標準，迄提11宗檢控。



當局公布，房屋局獨立審查組周二聯同結構工程專家及房屋署專業人員召開會議，詳細研究宏福苑相關樓宇的結構狀況，以及擬定抽取混凝土芯作詳細分析的行動計劃。消防處人員亦協助房屋署為宏昌閣13個單位進行臨時加固工作。



【12月2日 17:00更新】警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，宏昌閣、宏新閣，分別完成四成及九成搜索工作。下午1時，路祭期間曾暫停，以免家人觸景傷情。警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢指，死亡人數增至156人，已辨認遺體127具，29具待辨認，約30人失聯。在遺體辨認方面，初步現場整合了照片供家屬初步辨認，之後會安排到富山殮房認屍，若仍未能認出離世親人，法醫會有法證程序，包括DNA，或有需要時進行齒科鑑證，會有專隊人員聯絡相關家屬。政府表示，截至今午4時，累計已有116名罹難者的親屬到富山公眾殮房辦理手續。



警方截至12月1日，以涉嫌誤殺拘捕15人（14男1女），年齡為40至77歲，包括維修工程大判工程公司、工程顧問公司、二判棚架及外牆維修公司人員。棚網是好重要的證據，稍後會安排專人將棚網拆下，因為是在調查中一個非常之重要的證據，例如做模型等一系列工作，保守估計3周可完成搜證。另外，留意到有遺體照片流出，網絡保安部門接手調查，已要求相關平台移除照片，呼籲公眾刪除照片，保護死者的尊嚴。



另外，當局指明白宏志閣居民心急，希望拿取重要或貴重的個人物品，政府多個相關部門協調下，會安排這些住戶一次性返去取回個人物品。民政事務總署東區民政事務專員黎旨軒表示，12月3日及4日，會容許宏志閣居民一次性返回住所，取回個人物品，當局會派員支援。居民可在12月3至4日早上9時至晚上9時的任何時段，有身份證明文件的到廣義樓旁報到，每戶可在上述時間回家一次，限兩人同時上樓，最多留1.5小時。警方要求居民取回個人物品後必須離開民政總署與公務員應急隊會派員支援，確保每戶上樓有人陪同，每層有警員駐守，人員可協助搬運，社署社工會在場支援。



社會福利署大埔及北區福利辦事處指，已動員所有社工，全面啟動一戶一社工安排，亦聯同公務員協助居民，明日、後日會與各部門協助宏志閣居民上樓取回重要私人物品。社工會逐一聯合宏志閣住戶及在場支援，可聯絡182 183專線。



有不法份子趁火詐騙，灣仔警區助理指揮官（刑事）林建達指，警方於11月29日黃昏接到舉報，指網上有一個模仿本地社福機構的網頁，以火災支援基金名義誘騙市民捐款。當晚已即時移除網頁、聯絡銀行停止傀儡戶口運作，暫無收到市民受騙的案件。警方昨日（12月1日）拘捕一名傀儡戶口持有人，為27歲持雙程證中國籍女子，無業，正被扣查。灣仔警區重案組第二隊仍繼續調查，不排除有更多人被捕。



另外，有騙徒冒認支援機構甚至殉職消防員家屬，發送二維碼騙錢，亦有人用假災民登記表格騙取資料，有人訛稱買物資騙財，有人假冒災民欺騙市民的善心，呼籲如想伸出援手，可向官方或可靠機構捐款。警方強烈譴責在香港最沉痛時刻，利用港人團結精神作卑鄙行為，警方不會放過幕後黑手。警方提醒市民，捐款前可向相關機構核實清楚，或用警方防騙視伏器查詢，勿點擊不明二維碼或填寫來歷不明的登記表格。



【12月2日 15:59更新】孫玉菡表示，有5名建築工人喪生；政府會向約200名在宏福苑工作的工人，每人發放2.5萬元補助金，當中包括160名建築工人、19位清潔工人和30位保安員。他表示，以手頭上資料判斷，並無外勞在該項目工作。



【12月2日 15:37更新】勞工及福利局局長孫玉菡表示，總共有235名外傭在宏福苑工作，在今次火災中，有10名外傭證實罹難、3人受傷，192人安全，另有約30人仍失去聯絡。



孫玉菡表示，離世的外傭可得到法定補償、政府慰問金和一次性補補助等共約80萬元，而受傷外傭可得5萬或10萬元慰問金，視乎住院日數，走出逃生的外傭也會獲2萬元慰問金，而現時安全的外傭，每人可獲一張面值2,000元的八達通卡。



被問到外傭如僱主在火災中離世，會否容許他們延長工作簽證，以尋找新一份工作，孫玉菡指入境處會人性化及彈性處理。



【12月2日 14:40更新】遇難者家屬分批到宏福苑路祭，向祭壇獻花鞠躬。



【12月2日 14:20更新】警方就大埔宏福苑火災設立10條熱線電話，呼籲市民如有相關影片或相片可提供，可以致電熱線與警務人員聯絡，以協助警方調查。熱線電話如下：5337 6671、5337 6672、5337 6673、5337 6674、5337 6675、5337 6676、5337 6677、5337 6679、5337 6680及5337 6681。熱線即日起，每日由上午8時至晚上8時運作，只用於收集此次火災有關的影片或相片。



市民如欲查詢此次火災的死傷者資料，請致電警方傷者查詢熱線1878 999。



【12月2日 13:30更新】殉職消防員何偉豪家人到場路祭，眾人點香及鞠躬，並排隊獻花，將花擺放在鐵絲網旁邊的草叢。另外遇難者「頭七」，有和尚在宏福苑誦經。



【12月2日 13:30更新】消息指前區議員廖成利、時事評論員王岸然被警國安處邀請會面，據知與召開與火災相關記招有關。該「香港高樓維修政策的民間記者會」原訂在昨日晚上舉行，其後在今天早上取消。



【12月2日 13:10更新】大批消防員陸續抵達宏福苑，稍後時間殉職消防員何偉豪家人亦會到場路祭。有同袍攜有白花，神情肅穆。



【12月2日 11:00更新】警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在宏昌閣及宏新閣搜救，希望陸續將遇難者帶離火場，並確定他們身份。



【12月2日 09:49更新】特首李家超表示，慘痛奪命大火，不止燒燬7座樓宇，亦深深刺痛香港人的心，不少人失去家人朋友，失去英勇消防員。對於消防員完成滅火同搜救，成功救出不少居民，他們的生命是消防員「以生命守護返嚟」，李家超對消防員致敬，致以無盡感謝。他亦表揚其他政治部門付出，以及熱心市民的幫助。



他提到到過渡性房屋探訪災民時，有災民向他反映收到詐騙短訊稱助申請援助，他強調災民應該找一戶一社工或協助的公務員協助，並譴責騙徒趁火打劫的卑鄙所為。



他宣佈將成立由法官主持的「獨立委員會」，審視起火及迅速蔓延等相關問題，會研究工作範圍。另外12月7日立法會選舉如期舉行，他指立法會議員是政府重要的改革伙伴，讓新任立法會議員以修例及撥款幫助災民。



【12月2日 08:50更新】特首李家超將在行政會議前見記者，宏福苑火災追責、禁竹棚惹議成焦點。



宏福苑大火災12月01日最新進展

【12月1日 23:30更新】大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用。而位於東昌街社區會堂的另一所臨時庇護中心，現已停止接收新的使用人士，但會繼續運作直至該中心的現有使用者遷往經安排的應急住宿。



【12月1日19:10更新】領展宣布支援受火災影響的商戶，並對受影響居民致以深切慰問。領展的團隊過去數天一直與位於宏福苑及廣福邨的商戶溝通。領展計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。



此外，領展推出多項額外措施，包括全天候開放廣福商場設施，並提供物業管理服務，支援持續進行的救援及善後工作；豁免宏福苑停車場月租車位客戶12月份的租金，並於年底前在指定領展停車場提供替代泊車安排。領展亦已即時與政府部門及社區代表緊密協調，於廣福商場設立現場支援，配合當局調動資源，協助留在現場的人士，包括暫時留宿於商場的居民。



【12月1日18:01更新】勞工處表示，根據初步調查，至今有3男2女工程承建商工人在火警中遇難。勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問，亦祝願受傷的承建商工人早日康復。勞工處高度關注是次火警事故，正聯同其他部門進行聯合調查。



【12月1日17:05更新】警方會見傳媒交代最新進展。警務處新界北總區指揮官林敏嫻表示，過去兩日完成5廈搜索，宏仁、宏道、宏建、宏泰、宏盛；至於宏昌、宏新，今早開始搜索，但該兩廈約四分之一單位結構未安全，警方為盡快完成搜索工作，仍盡快進入已安全的單位工作。



警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢總警司哽咽稱，宏昌閣已發現8具遺體，其中3具是消防早前發現，即新增5具，部份燒成灰燼；宏新閣沒發現遺體。遺體發現位置，分佈單位、走廊、樓梯



最新已增至151人死亡，現場所尋獲的所有遺體或未必完整的部分，都會製作相簿方便親友辨認，已辨認出104具遺體，39具尚待辨認。至於工人方面，熱線收到懷疑失蹤工人，包括搭棚、地盤、裝修工人，共有4宗，之後確認兩宗個案死者，一人受傷在醫院，一人仍失聯。



警方感謝不同部門前線人員，尤其DVIU，要保持高度集中工作，唯一目的是盡量找到遺體及可辨識他們的物品，令他們有返一個名字、家人可做最後道別。警方深深明白，死者家屬現在要承受難以言喻的傷痛煎熬，死者和失蹤者，是家人無可化替的親人，一定會盡力找到能辨識死者的東西，希望搜查盡快完成，期望3周內完成搜查和搜證。警方會繼續盡同不同部門努力，與死者家屬共度艱難時間。



【12月1日16:20更新】廉政專員胡英明表示，至今拘捕12人。調查發現，在7月一個颱風襲港後，原有棚網受損，涉案人士分批在本地供應商分批購棚網以作更換，以每卷54元購買2,300卷，但這批防護網未達阻燃標準，足夠覆蓋全屋苑8座大廈。

胡英明表示，10月尾中環發生涉及棚架的火警後，涉案人士擔心會宏福苑的棚網會被被抽查，為應付突擊檢測，他們在同一供應商，以每卷100元購買115卷、約3,700平方米的防護網，達阻燃標準，用來安裝在大廈棚腳，以圖魚目混珠，成功在往後測試獲得通過。



【12月1日16:06更新】保安局局長鄧炳強表示，疑有人將不合標準棚網混入使用。他指調查人員在屋苑不同地方檢取20個樣本，高中低都有，甚至消防員需要爬出去的位置檢取樣本，最終發現有7個樣不符合阻燃標準；另外許多隨手取得的樣本合格程度較大，好難取得的地方不合格機率大好多。他相信目前成因應與棚網未達標準加上發泡膠導致大火蔓延嚴重，以及發泡膠板令玻璃爆裂，導致大火引入室內。



廉署懷疑有人將不合阻燃標準的保護網混入合符基準的棚網一同使用，聯合調查目前共拘捕14名人士，其中11名被廉署及警方分別作出拘捕。



【12月1日16:03更新】政務司司長陳國基公布，在宏福苑宏泰閣、宏智閣、宏道閣、宏仁閣共四幢大廈取得的20個棚網樣本，當中7個未達到阻燃測試標準要求。



【12月1日14:50更新】有人就火災發起四大訴求，該網上頁面已刪除，被國安處以意圖煽動拘捕的中大學生關靖豐（Miles Kwan）獲准保釋候查，離開長沙灣警署。



【12月1日14:30更新】第一輛旅遊巴經過元洲仔里，進入宏福苑，身穿深色衣服的罹難者家屬，陸續抵達祭壇前路祭。道士亦穿上道袍，主持儀式。現場傳來打齋聲，家屬燒香鞠躬，場面哀傷。



【12月1日14:30更新】截至今日早上8時，送院傷者中12人危殆、6人情況嚴重、25人穩定、36人出院。



【12月1日13:45更新】菲律賓駐港總領事館更新最新倖存及傷亡數字，指目前證實有一名菲傭在火災中離世，60人安全、1人受傷，另有2人下落不明。



【12月1日13:45】據了解，罹難者家屬將到大埔宏福苑路祭。大批警員在場拉起封鎖線開路。現場可見擺設祭壇，桌上放置祭品及遇難者照片。



【12月1日13:04】大埔宏福苑大維修涉及3.3億元工程，由上一屆業主立案法團通過，曾任該屆法團顧問的民建聯大埔區議員黃碧嬌發聲明，指將向警務處和廉政公署報案，調查事件是否涉及現屆法團瀆職，導致消防設備長期失修多年未被執管，形容必追究到底，絕不姑息。



【12月1日12:00】消防處表示早前12名受傷入院的消防員，已全部出院。



【12月1日11:30】民政及青年事務局副局長梁宏正截至昨晚，有1,760戶災民獲發一萬元應急補助金。青年宿舍、過渡性房屋及酒店則錄得有2,100名災民入住。長期住宿方面， 應急住宿小組已找到2,000個過渡性房屋及房協的單位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1,000個單位。



現時部份住戶已登記使用「一戶一社工」服務，梁宏正呼籲災民盡快透過182 183熱線登記，強調所有支援措施，包括5萬元生活津貼及20萬元慰問金，均會透過「一戶一社工」機制，由專責社工協助居民申請及發放。



【12月1日09:00】印尼駐港總領事館表示9名印傭喪生，36人下落不明。



【12月1日08:00】教育局宣佈受大火影響停課的學校，今日以不同方式逐步恢復課堂。過去數日成為災民中轉站的馮梁結中學，校長表示今日仍然維持原訂計劃以網上形式授課，指上周六收到當局通知歸還校舍，檢視校園硬件配套後，會盡快安排回復實體課「照顧我哋嘅小朋友。」



【12月1日 01:00】愛護動物協會證實，於前日（29日/星期六）晚上11時至昨日（30日/星期日）晚上11時，共救出91隻動物，其中73隻生還，包括11隻貓、3隻狗、48條魚、2隻鼠、9隻龜等，但當中18隻已不幸離世。



宏福苑大火災11月30日最新進展

【11月30日 23:30】入境事務處今日宣布，入境處將會由明日（12月1日）至12月6日作出特別安排，於非辦公時間在將軍澳入境處總部提供特別服務時段，為受大埔火災影響的居民辦理個人證件補領手續。現時，受大埔火災影響的居民可無需預約，於辦公時間前往任何一間入境處辦事處辦理相關的個人證件申請手續。特別服務時段為12月1日（星期一）至12月5日（星期五）晚上6時至10時，及12月6日（星期六）下午1時至晚上10時。相關服務涵蓋香港身份證和香港特別行政區（特區）旅行證件（如特區護照、簽證身份書、回港證）、香港出生證明書或結婚證書核證副本等申請，同時包括辦理延長逗留期限申請，及索取現時逗留條件及期限的紀錄。入境處同時派員到政府仍開放的兩個臨時庇護中心（東昌街社區會堂及大埔社區中心），安排受火災影響的居民由專車接送到將軍澳入境處總部辦理相關申請。



【11月30日 22:30 更新】截至晚上7時，83名送院傷者中4人死亡、12人危殆、6人嚴重、26人穩定、35人出院。



【11月30日 18:25更新】截至下午4時，83名送院傷者中4人死亡、14人危殆、4人嚴重、26人穩定、35人出院。危殆傷者分別留醫在瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、廣華醫院、屯門醫院、伊利沙伯醫院、那打素醫院及博愛醫院。



【11月30日 17:00更新】警方今日在3座大廈搜索。災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊指，災難現場死者身份難以辨認，目前每廈由房署檢查結構後，DVIU會入廈盡快處理，今日進入宏盛閣、宏建閣、宏泰閣。宏建閣、宏泰閣工作已完成，宏盛閣工作正進行，稍後會進入宏新閣。而宏志閣未受到波及，但整個屋苑環境惡劣，高空物品搖搖欲墜，擔心會傷及居民，現階段不會解封。



遇難者最新數字為146人死亡。DVIU在上述搜索中找到了30具遺體，包括消防較早前發現的12具，另外亦在其他單位找到18具遺體。災難遇害者辨認組在樓梯、天台等均找到遺體。受傷人數79人。



傷亡查詢組的排查工作沒有停過，成功聯絡了159名市民確認安全；另外有92名死者及37名傷者確認為較早前報稱失聯的人士。有54具遺體有待辨認。經逐一聯絡所有致電熱線的報案人，現在有100個個案界定為無法跟進。原因包括：第一，有些報案人再聯絡不上，而最初提供的資料非常零碎；第二，報案人澄清其實想找的親友並非住在該處；第三，報案人並無失聯親友的確實地址，雙方已多年沒聯絡；最後，報案人不能再提供更多資料。餘下大約40多名被報失聯的人士，警方都會盡力尋找並確認他們的情況。



房屋署已經動員超過100個專業人員對六棟樓宇進行了初步檢查，完成了超過1500戶的初步檢查，當中宏仁閣、宏道閣、宏健閣、宏泰閣、宏盛閣及宏志閣已經完成。剩下兩棟包括宏生閣及宏昌閣的勘察，今日亦隨即配合警方進入現場作出搜證行動。希望今日之內房署能完成其餘兩棟樓宇的初步勘察。根據暫時評估，所有樓宇剩下結構無即時危險，但有少量單位因大火關係損毀比較嚴重，房署已經即時聯絡緊急維修承辦商盡快做相關保護工程，讓警方及消防同事盡快進入單位搜證及進行後續工程。



【11月30日 16:53 更新】沙田穗禾苑將拆除全部9座大樓棚網，爭取兩周內完成。



【11月30日 16:30更新】警方將於下午5時聯同房屋署交代最新進展。講者包括房屋署副署長(發展及建築) 梁洪偉、新界北總區指揮官林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢、災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊。



【11月30日 14:30更新】大埔獻花人龍大約長1.5公里，估計人數約1500人。



警務處處長周一鳴與DVIU在火場視察。



【11月30日 13:30更新】愛護動物協會整合各個義工團體的數字，記錄中受影響寵物的總數為339隻。其中愛協由消防接收的動物有136隻生還，45隻不幸離世。



【11月30日 12:30更新】愛護動物協會昨夜及今天早上亦陸續收到消防於不同大廈搜索到的寵物，如有任何消息，會立刻致電寵物主人，請主人留意電話。主人如需獸醫或寵物物資的援助，可以到愛協寵物救援站（廣義樓與廣禮樓之間的公園），或致電9503 6229 聯絡愛協。



【11月30日 12:00更新】消息指，警方災難遇害者辨認組在宏盛閣發現遺體。



【11月30日 11:45更新】民政及青年事務局局長麥美娟在電視台節目表示，政府定必確保災民有免費住屋，直至他們重建家園。



【11月30日 11:30更新】截至上午10時，79名送院傷者（不計算送院後離世者），目前19人危殆，4人嚴重，23人穩定，33人出院。



【11月30日 11:00更新】大批市民前往廣福休憩處獻花，有災民在宏福苑外圍懷緬家園，感嘆安置到別區後會少機會回到大埔，家園盡毀感慨：「向前看唔好向後看, 條路要繼續行落去。」目前首要關心住屋問題。



【11月30日 10:00更新】印尼駐港總領事館表示有7名印傭喪生，45人下落不明；估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。



宏福苑大火災11月29日最新進展

【11月29日 23:50更新】菲律賓駐港總領事館發稿證實，一名菲傭在火災中離世，祝願女死者安息。



【11月29日 23:30更新】截至晚上10時，79名送院傷者（不計算送院後離世者），目前19人危殆，4人嚴重，23人穩定，33人出院。



【11月29日 23:00 更新】有人就火災發起四大訴求，該網上頁面已刪除，一名男子被國安處人員帶走。據了解，國安處以意圖煽動拘捕該男子。



【11月29日 22:44更新】屋宇署發言人今日表示，已根據《建築物條例》發出命令，要求由宏業建築工程有限公司（宏業）作為註冊承建商的28個私人樓宇工程項目立即暫時停工。同時，署方也命令另外兩個在私人樓宇維修中使用塑料膠板的項目暫時停工，屋宇署亦已即時要求該兩個項目的註冊承建商（富林工程營造有限公司及源發建築工程有限公司）移除塑膠板，並會諮詢法律意見考慮法律懲處。



針對宏業負責的28個項目作出暫時停工決定，是基於屋宇署對宏業保障工地安全的能力缺乏信心。兩個在私人樓宇維修中使用塑料膠板的項目分別是一項位於北角的富澤花園（該項目的註冊承建商為源發建築工程有限公司，宏業以項目經理身份參與），以及一項位於中環中旅大廈的樓宇維修工程（該項目註冊承建商為富林工程營造有限公司）



【11月29日 20:55 更新】駐港國安公署：堅定支持香港特區依法嚴懲反中亂港分子「以災亂港」行徑



【11月29日 20:38更新】廉政公署就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組並展開全面調查，繼昨日(11月28日)較早時拘捕八名涉案人士，昨晚再拘捕三人。



三名被捕男子為宏福苑大維修工程承建商負責人，年齡介乎52歲至68歲。三人日前遭警方拘捕，昨晚獲釋後就廉署的貪污調查被拘捕。三人正被廉署扣查，有關調查仍在進行。



【11月29日 19:10更新】入境處表示，今日安排專車到訪大埔臨時庇護中心，接載約330位受火警影響居民到將軍澳入境處總部辦理各類型身份證明文件及證書，以及安排車輛接載有需要的申請人到將軍澳中旅社補辦回鄉證。



入境處處長郭俊峯於下午到總部視察情況，並詳細了解受影響居民補領證件的安排。



截至今日下午6時，入境處一共接獲超過270宗身份證或旅行證件申請，以及超過250宗出生或結婚證書等申請。



入境處下周一午後將安排把辦妥的身份證及旅行證件送到中心派發予居民。



【11月29日 16:50更新】政務司副司長卓永興：大火發生後，許多熱心市民捐贈物資到災場，我們非常感謝市民的捐贈。現時我們收到的物資數量相當龐大且充足，因此我們建議市民暫停捐獻，以免造成浪費。為了統籌物資，我們已在大埔社區中心設立「中央物資站」。如果團體或市民仍有意願捐贈，可以透過WhatsApp號碼 9213 2388 登記資料及可捐贈物資，以便我們整合資源。當有需要時，我們會安排將物資送到中央物資站，並按實際情況妥善管理及分配。政府會在大埔社區中心設立服務中心，由公務員管理並提供支援服務，包括查詢、登記、接受「一戶一社工」服務，以及申請應急補助金、慰問金、生活津貼等。另外，我們會在現正運作的兩個臨時庇護中心加強公務員支援服務，以更好協助有需要居民。



勞工及福利局局長孫玉菡稱，一戶一社工已接觸1300戶，涉3200人，數字仍在增加中。昨日黃昏我們已呼籲未曾接觸或未在紀錄中的居民致電182 183，收到很多留言，方便了我們尋找他們。預期這兩日會有更多戶數陸續登記，局方會盡可能全數登記。



「一戶一社工」外，政府決定再加強「一戶一社工」。「一戶一社工」最大目的是方便災民處理申請急用援助及服務安排。在此基礎上，政府會針對每一戶除社工外，再配備兩至三名公務員進行支援，包括災民可能需要取物資或辦理事務時，我們會盡可能讓災民不需要自己奔波，通過社工協調加上配備的公務員，希望將支援服務做得更加到位。



民政及青年事務局局長麥美娟表示，關於一萬元應急錢的發放情況，截至昨晚（28日）有1290多戶登記。到今日下午3時30分，局方已向929戶派發了一萬元應急錢。今早亦陸續收到登記表，正聯絡餘下住戶。有些因為留下的電話未能接通，或住在其他區，局方正考慮透過其他區的民政事務處將現金交給他們。希望這一兩日內完成工作，盡快將應急錢交到受影響住戶手中。



支援基金至今日下午3時，已收到外界8億元捐款，連同政府的3億元撥款，已累計11億元。會善用款項，首先為有需要住戶進行即時支援，另外亦會在長期工作上協助受影響居民重建家園。



安置方面，截至今日中午，庇護中心內有481名受影響市民已接受安排，入住酒店、青年宿舍或過渡性房屋；另外有601人已入住過渡性房屋。希望在這一兩日內，安排仍在庇護中心的市民入住適當的酒店、青年宿舍或啟德青年中心等，讓他們有更好的空間休息。



網上有討論應急錢資格是業主還是租戶。麥美娟稱，1萬元應急錢及5萬元生活津貼，是幫助在火警中逃生後身無分文的住戶，所以只要是住在該處的住戶，包括租戶，都可以領取。若有個別重複個案會個別處理。申請時需要簽署作實，若有虛報會交由有關部門處理。目標是做到快速、簡單、有彈性，令有需要住戶及早得到支援。



警方：警方隨即接手現場進行調查及善後。今日警方動員超過600名災難受害者辨認組（DVIU）人員。DVIU早在星期四（11月27日）已開始候命。DVIU已進入宏仁閣及宏道閣，經確認樓宇結構安全及降溫後，DVIU人員配備防護衣及防毒面具等安全設備進入搜索。至下午2時半，約大半日已完成搜索工作，沒發現遺體，救出3貓1龜。



火警發生當晚，警方已成立傷亡查詢組，至今日下午3時，共128人死亡、83人傷，警方確認84名死者、37名傷者被報失聯，另有44名死者未有人認領。仍有150名市民未聯絡得上，當中100個案資料零碎，包括是求助人多年沒聯絡、只知對方花名。



調查進度上，警方指搜查要3至4周，因較早起火的宏昌閣及宏泰閣仍未展開工作，故預計時間上會較保守。



至於被指趕走義工隊，麥美娟指有責任提供空間予受影響居民，居民受了大衝擊，民政署有責任保護他們的安全、私隱，以及維持秩序安全及衛生。她感謝社會出一份力，亦會想送物資，但目前最需要是安置使用者，讓他們得到好的休息，安排他們到臨時住宿。網上好多流傳，指中心職員、關愛隊對其他使用者不禮貌，但強調沒有報過警，警方沒有報案紀錄。



【11月29日 16:33 更新】政務司副司長卓永興、民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡、警務處新界北總區指揮官助理處長林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢將於下午4時45分見傳媒。



【11月29日 14:53更新】警務處處長周一鳴到火災現場視察。



【11月29日 14:41 更新】消防處表示，就大埔宏福苑發生的火災，政府昨日（28日）成立了由消防處牽頭的跨部門調查專組，專組成員包括來自警務處、屋宇署、機電工程署、房屋局轄下的獨立審查組、勞工處、政府化驗所人員及消防工程專業人士。



跨部門調查專組已於昨日召開首次會議，調查方向主要分為兩方面：第一為調查火警起因及火警蔓延的原因；第二是火警導致大量死傷者的成因。調查專組成員於會議後，亦到宏福苑火災現場實地視察。



【11月29日 11:37更新】災難遇害者辨認組（DVIU）進入封鎖線內展開工作。



【11月29日 11:26更新】入境處人員今日預定會逐步為9個庇護中心內的居民安排專車，前往將軍澳總部補辦身份證，首批人員已到達中華基督教會馮梁結紀念中學。



【11月29日 10:45更新】用作臨時庇護中心的香港傷健中心寫字樓，協助災民辦理申請災民證及政府資助。而被徵用作援助站的中華基督教會馮梁結紀念中學處理非政府資助，現時輪候時間為兩小時。



【11月29日 09:17 更新】截至8時，死亡人數為128人，傷者人數為79人，當中11人仍危殆，21人嚴重，9人穩定，38人已出院。



【11月29日 09:00更新】全港18區弔唁處正式開放，供市民簽署弔唁冊。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。



弔唁處地點如下：



中西區

西營盤社區綜合大樓

西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓



灣仔

摩頓臺活動中心

銅鑼灣銅鑼灣徑20號



東區

北角社區會堂

北角渣華道123號



南區

華貴社區中心

奇力灣華貴邨



九龍城

紅磡社區會堂

紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下



觀塘

觀塘社區中心

觀塘翠屏道17號



深水埗

荔枝角社區會堂

深水埗荔枝角道863號泓景臺地下（面向深盛路入口）



黃大仙

黃大仙社區中心

黃大仙正德街104號



油尖旺

梁顯利油麻地社區中心

油麻地眾坊街60號



離島

香港教育工作者聯會黃楚標中學

東涌富東邨第3期第10區



葵青

荔景社區會堂

葵涌荔景山路205號



北區

和興社區會堂

粉嶺和鳴里7號地下



西貢

至善活動中心

將軍澳至善街5號將軍澳南服務設施大樓地下



沙田

隆亨社區中心

沙田隆亨邨



大埔

富亨鄰里社區中心多用途禮堂

大埔富亨邨第四期



荃灣

西樓角花園多用途活動室

荃灣西樓角路



屯門

兆麟社區會堂

屯門兆麟街19號



元朗

朗屏社區會堂

元朗朗屏邨



【11月29日08:05更新】哀悼儀式結束，李家超、周霽、徐啟方、農融等離場。主要官員、行政會議非官守議員前往簽署弔唁冊，以作哀悼。



【11月29日 07:57更新】政府總部哀悼儀式正式開始。行政長官李家超站在中央，其左手邊為中聯辦主任周霽，右邊為港澳辦常務副主任徐啟方及中央港澳辦、國務院港澳辦副主任農融。與此同時，約15名民政署職員及大埔街坊在富亨鄰里社區中心默哀。



【11月29日 07:48更新】行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員，已在政府總部空地集合，準備在上午8時默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人。



【11月29日 07:20更新】廣福邨平台物資站於中午12時前要清場。



【11月29日00:35更新】宏業建築工程公司3名負責人早前涉誤殺被捕，目前獲准保釋候查。



宏福苑大火災11月28日跟進

【11月28日23:30更新】民政事務總署由11月29日至12月1日在全港18區設立弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念，簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。



【11月28日21:55更新】就大埔宏福苑火災事件，社會福利署（社署）正按「一戶一社工」的安排，為所有受影響住戶提供所需的福利服務及其他支援（包括經濟援助），住戶無需提供任何登記證以作證明。



社會福利署支援宏福苑措施及聯絡電話：

就部分市民對「緊急救濟登記證」的關注，社署澄清有關登記證只用作記錄災民於臨時庇護中心接受緊急救濟服務，與「一戶一社工」服務無關。社署社工正繼續接觸受影響住戶，並呼籲未與社署聯絡的居民，盡快致電182 183留下聯絡方法。



【11月28日21:53更新】醫院管理局稱，大埔醫院精神科一名病人服務助理，證實在火災中遇難。局方深感哀痛，向同事家屬致以深切慰問。有關同事在大埔醫院工作多年，一直專業盡心、盡力盡責服務病人，深受同事愛戴。醫院已聯絡家屬致以深切慰問，會為家屬提供最大的支援，包括已撥出一筆應急款項，協助家屬渡過艱難日子。醫院會為家屬提供其他協助，包括心理支援及輔導，以及其他生活上所需的安排，希望協助家屬盡快走出傷痛。局方理解醫院的同事亦會受事件影響，新界東醫院聯網已啟動支援機制，為有需要的同事提供心理支援及輔導，醫院亦已設立追思閣悼念離世的同事。



另外，醫管局仍然有一名同事在火災中失去聯絡，本局會繼續與家屬及相關政府部門保持緊密聯繫，希望可以盡快尋回該名同事的下落。醫管局共有約60名不同醫院的同事在火災中痛失家園，有關醫院已為受影響的同事提供協助，包括提供臨時住宿及恩恤休假安排，如果同事有其他特別需要，局方亦會盡力幫忙，陪伴同事渡過困難的日子發言人強調，醫管局必定會盡全力照顧受火災影響的同事，會與他們同行，讓同事安心處理善後工作，盡快撫平傷痛、回復正常生活。



【11月28日20:37更新】醫管局指，截至晚上8時，傷者中有11人危殆、21人嚴重、10人穩定、37人出院。



【11月28日20:31更新】全國第十二屆殘障運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會組織委員會辦公室表示，綜合考慮各方面因素，由廣東、香港、澳門共同承辦的全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（簡稱殘特奧會）火炬傳遞、開幕式活動取消。待殘特奧會賽事結束後，舉行簡約的閉幕活動。



廉政公署ICAC調查宏福苑及拘捕行動

廉政公署表示，就大埔宏福苑大維修工程可能涉及貪污成立專案小組，並展開全面調查，今日（28日）在多區先後拘捕8名人士，包括工程顧問、棚架工程分判商及中間人。被捕人士為7男1女（40至63歲）。其中4人分別為宏福苑大維修工程顧問公司的兩名董事，以及兩名負責監督有關工程的項目經理；另外3人為棚架工程分判商，包括一對夫婦東主；餘下一人為中間人。



廉署人員今日亦到13個處所執行搜查令，包括搜查涉事工程顧問公司及棚架工程分判商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關工程文件及銀行紀錄。有關調查仍在進行，所有被捕人士現正被廉署扣查。



香港政府總部全體默哀3分鐘 18區各區弔唁地點

【11月28日19:47更新】政府新聞處表示，行政長官李家超明日（29日）上午8時，聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部默哀3分鐘，沉痛哀悼在大埔火災不幸罹難的人。



另外，由11月29日至12月1日，全港所有政府建築物及設施（包括特區政府駐境外辦事處）的國旗及區旗會下半旗誌哀。其間，政府主要官員會取消非必要的公開活動。所有由政府舉辦及資助舉行的娛樂及慶祝活動，亦會按情況安排取消或延期。哀悼期間，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至下午9時。



【11月28日19:04更新】據了解，廉政公署再拘捕2人，押返九龍灣福康工業大廈寫字樓調查，連同早前2人，廉署就大維修工程可能涉貪，至今拘捕4人。



民政局發放多少應急錢及慰問金？

【11月28日17:42更新】民政及青年事務局長麥美娟表示，會為每一個受影響的家庭發放1萬元應急錢。她強調是應急錢，後續會繼續提供幫助。其中，會為每一位死者家屬提供20萬慰問金。另外下星期開始，會為每一戶派發5萬元生活津貼，透過一戶一社工的機制登記。



至於於一萬元應急錢，麥美娟表示，知悉市民離開單位後，沒有錢財榜身，會盡量派發現金，當局已為78戶處理申請及發放現金，大埔民政處今日已為1200戶登記。政府昨日宣布成立「大埔宏福苑援助基金」並投放3億元作起始基金，昨晚7時起接受個人或機構捐款。麥美娟表示，現已收到5億社會捐款，未來會考慮提供其他捐款渠道。



另外，她指，食環會安排專人處理殯葬事情，增加額外火化時段及多個骨灰龕位，政府會免費提供火化服務，以及多個骨灰龕位位置。



民政處為災民安排了什麼物資和住宿？

談及住宿安排，麥美娟指，已有約720人使用庇護中心，她感謝市民到庇護中心贈送居民物品。民政處會推出電子平台，希望日後市民可透過該平台登記捐贈物資，稍後安排居民長期住宿時或需要其他物資。麥美娟表示，政府為住戶提供的住宿單位，當中包括過渡屋及青年宿舍、酒店等，均不需要收費。住戶可透過一戶一社工申請有關措施。麥美娟又稱，兩個星期後有約1800個單位提供長期居住的過渡屋單位，估計可應付大埔宏福苑居民數量。



麥美娟強調，「大家不用彷徨去邊度揾資源」，麥美娟稱政府會教導有需要者如何找到一戶一社工的負責職員。她希望網民可減少散播錯誤信息，否則會影響居民求助。



宏福苑災民情緒支援途徑和心理學家求助熱線電話：

勞工及福利局局長孫玉菡表示，現時有社工及臨床心理學家24小時駐守殮房，幫助住戶走過艱難時刻。他表示，現時政府已接觸一半住戶，幫助930戶登記一戶一社工，預計其他住戶明後天會陸續回到宏福苑，即使不會回來，住戶亦可以透過電話182183，留下聯絡方法，社工會主動尋找住戶。孫玉菡表示，近日已轉介數十位老人家及殘疾人士，希望他們得到適切照顧及援助。



教育局局長蔡若蓮表示，事故至今，一直與大埔區校長會保持聯絡。因應大埔宏福苑五級火警，教育局將向區內學校提供特別事故支援津貼，支援受影響的學生和家長。大埔區每間中小學包括特殊學校將獲發放十萬元津貼，幼稚園則獲發津貼五萬元。



她呼籲學校留意學生情況，盡量關心學生。日後當局會為學校舉辦講座，教導學校如何支援事故後的學生心理狀況，當局亦已安排教育配套支援學校及老師。



不同機構提供資源和捐款，有居民指要周圍奔波申請，被問政府會否將資源整位，麥美娟稱，現時有很多民間捐款，會善用相關資源不斷推出援助，包括為每一戶派發5萬元生活津貼，以及為死者家屬提供20萬慰問金。之後會按每一戶需求提供住宿及生活支援。



至於一萬元的應急錢何時可派發？麥美娟表示，近日曾與銀行商討協助，將獲取更多現金，希望一兩日後能夠派發應急錢，明白「支票都無用啦」。至於每戶5萬元，雖無法以現金發放，但仍希望可於下星期內派發。



談及市民目前可否送物資至庇護中心、關愛隊報警阻撓是否屬實，麥美娟表示，因需保護在內居住的市民，一般不會讓工作人員以外的人進入庇護中心，冀望大家明白保護居民私隱及安全才是最重要的，亦希望市民「等一等」，待居民安定後，再捐贈物資。



勞工處是否曾經巡查宏福苑處理工人食煙投訴？

孫玉菡表示，勞工處曾巡查宏福苑16次，發出6張敦促改善通知書和作出3宗檢控，主要都與職安健及高空工作有關。他表示，勞工處最近一次巡查於11月20日進行，該次巡查因收到工人食煙的投訴，後書面提醒承建商採取適當防火措施。



【11月28日15:00更新】保安局局長鄧炳強，再就火警向死傷者、家屬、殉職消防員致以慰問。火警已造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院不治、16具燒焦遺體仍在大廈內，不排除稍後警方進入現場搜證調查時，有機會再發現燒焦遺體。39名死者已確認身份，其餘遺體約一半在單位內發現，相信稍後亦可辨認身份，其餘40多具遺體仍需時確認身份。警方接獲467失蹤人口求助，部分重覆，現時確定失聯者當中，39人已死亡，35人受傷已送院，110人安全，仍約有200人情況未明，包括89人未能辨認遺體。目前仍需時收集資料。



宏福苑大火災的起火原因真相是什麼？

初步化驗大廈棚網保護網，發現達到阻燃要求，但包圍大廈窗門的發泡膠板高度資燃，根據初步資料，相信宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延波及其他樓宇，亦令玻璃爆破、火勢急速增強及蔓延到室內，大面積同時起火造成災難，高溫令竹棚燃燒，燒斷的竹飛墮令其他棚網起火，令灌救困難，蔓延迅速，高層棚架不斷跌，阻緊急出口及大廈出入口，阻消防入樓宇救援，令消防旋轉台鋼梯難停在最佳作業位置，現場溫度高，有單位死灰復燃，令消防要重覆滅火，增加工作難度現場基本上已完成滅火及救援，目標盡快降溫，之後盡快安排屋宇署檢查，確認安全後由警方搜證。



宏福苑大火災後警方拘捕了什麼人？

警方已拘捕3名52至68歲男子，為工程公司兩董事及一工程顧問，搜證檢14電腦及大量文件，3人繼續扣查，警方正尋求律政司緊急法律意見。政府極度重視火災，已準備好全方位搜證調查，部分樓宇相信今日可安排警方入內調查，預計要3至4星期，會與專家聯合調查，同時感謝消防處同事日以繼夜、不眠不休滅火救援。有人質疑消防處工作，對消防處同事不公道。感謝所有參與救援及提供支援的政府部門同事，見到社會各界熱心提供援助，相信災民感受到人間有愛；感謝中央政府及廣東省協助，提供所需裝備。留意到網上好多假消息，包括指政府無提供免費住宿，有人訛稱是消防員、沒有足夠裝備、要市民提供先有飯食。



政府如何調查宏福苑大火災真相？

調查方面，跨部門調查專組已成立，包括由消防處新界南總區助理處長帶領，新界南副處長做副主席，參與包括警務處、屋宇署、機電署、房屋署、勞工處、政府化驗所，很快會展開調查方向，主要分兩方面，第一是調查火警成因及蔓延快速的原因，第二是環境引致如此大量死傷。調查包括整體刑事調查，有不同工作組調查關注事項，適時解說結果。鄧炳強指，有關貪污調查由廉署負責；補償方面，政府會有不同方法支援相關家庭，很多機構亦有安排，經濟援助，無論政府或社會各界都會提供好多協助，包括即時現金協助，稍後會有好多其他協助，包括住宿，麥局長及孫局長會有另一新聞發佈會解說，將有其他記者會交代。



大埔宏福苑五級大火災的總動員人數

消防處處長楊恩健稱，今早10時18分完成滅火救援及搜救，出動391架消防車、185救護車、2311名消防救護員，12名消防員受傷，一位熱衰竭仍然在深切治療部，其他為骨折及吸入濃煙；另沙田消防局同事何偉豪英勇殉職。今次面對好大困難，主要樓梯及窗有易燃發泡膠，令火警蔓延至單位內，令多個單位同時起火，亦引致好多求助個案，同事一方面要處理求助，亦必須救熄火警，逐步推進。



消防為何不用直升機撲救宏福苑大火災？

網上好多討論關於消防行動，為何不用直升機，必須強調，如用直升機在火警中投擲水彈，若在樓宇上空投擲，水不會落入火場內，只會淋去大廈外圍，與滅火行動無直接關係，且直升機駛近樓宇會產生大量空氣，令火警蔓延得更快更大。而沒有使用高雲梯車，如100米的雲梯車，大家所見到的56米雲梯車，行動時要在兩邊落「唧」，有闊度，愈高、地面闊度愈闊，需要10米，香港道路標準為6米闊，大部分不能使用。至於不用無人機滅火，消防處與廣東省消防總隊有緊密聯絡，用無人機滅火仍在探索階段，現時無人機承載的滅火喉直徑，遠較現有消防車及消防喉細，代表可用的水相對少，無人機射水去單位起火的情況，不是有效做法。



宏福苑大火災中警鐘為有無響？

有人提到火警鐘無響，昨日消防火組專責隊伍已檢查8座大廈的消防系統火警鐘，發現是不能有效操作，即將執法。楊恩健指，8座大廈消防警鐘，昨派防火組人員檢測操作是否有效，發現8廈警鐘操作有問題，已隨即收集資料，將對相關消防設備承運商執法。測試時證實警鐘沒有關閉，但無聲響。



消防處副處長（行動）陳慶勇指，昨日至今早救援行動，對7座大廈逾1800單位爆破，進入單位搜索，確保單位無人被困。有個別單位「翻燒」，令搜救行動有困難，仍成功在昨晚約6時半，在宏道閣16樓梯間救出一清醒男傷者。



宏福苑傷者查詢熱線1878 999

署理警務處處長簡啟恩稱，對多人傷亡感到非常難過痛心，代表警隊致最真切慰問，祝傷者早日康復。警方高度重視，動員逾1000警，維持秩序、緊急救援、協助疏散、交通安排，設傷者查詢熱線1878 999，如市民懷疑有親友失蹤可致電求助，是重大災難時設立的熱線，供查詢受傷及失聯親友情況，由專人接聽及收集資料，協助致電者了解相關情況。警方會用重大事件調查及支援系統，輸入失蹤及傷者資料，識別傷亡者身份，加快公眾對失蹤者的查詢。



宏福苑災民如何辨認親友死者？

警方在大埔社區會堂設辨認處，供家屬辨認，縮短家屬對親友生死未卜的煎熬，會盡快安排正式認屍會繼續全力調查善後，調動災難遇害者辨認組，一切可行人手及資源盡快協助親友確認親屬下落。消防完成工作後，警方會盡快接手現場調查，派員上樓搜索及調查，最終目標是同時在7座大廈一同搜索調查，已安排足夠人手隨時接手。警方預計搜查及搜證有一定挑戰，據消防資料，部分位置仍超過200度，加上火災後環境惡劣，不少物品倒塌，加大難度。每完成一座搜證，會立即解封，希望讓市民盡快回家了解情況及善後。



警方與消防會成立專責小組全面調查起火原因，一定會交予死因庭處理。警方極度重視今次火災，已準備好在現場條件許可下，用最大資源全方位搜證，部分樓宇料今日可安排警方入內調查，可能要3至4星期，警方有信心及有足夠人心處理。警方明白帶來損失及市民揮之不去的焦慮，會陪伴大家走過最難捱的時間。



宏福苑外牆工人是否有食煙？

被問及是否有工人在棚架吸煙引致火災，鄧炳強指，據目前掌握的情況，相信起火在宏昌閣低層，燒着棚網後很快燒到發泡膠板，令火迅速蔓延起到其他樓層及大廈。發泡膠板起火令玻璃爆破，火燒入室內，室內外同時大範圍起火。消防正在射水，相信「翻燒」機會不高，但要確保降至安全溫度，部分樓層仍達200度，不適宜入內，到確認安全後會先叫屋宇署檢查，之後警方入內，需時3至4星期，希望早一日得一日解封。而遺體辨認方面，警方很多訓練，包括從受害人身邊物件、身體特徵及DNA確認，會盡量辨認遺體身份。



【11月28日14:36更新】保安局、消防及警方就大埔宏福苑五級火警，暫定下午3時會見傳媒



【11月28日 14:10更新】毗鄰宏福苑的廣禮樓解封，政府應急隊協助及派發物資給居民。



【11月28日 13:56更新】愛協表示，截至今天早上，紀錄中受影響的動物共有243隻，其中92隻已於火場中被救出（包括生還及死亡數字）。愛協團隊仍在現場分流，並與其他團體及義工一起救治及配對其餘被救出的動物。



【11月28日13:53更新】毗鄰宏福苑的廣祐樓開始解封，讓居民上樓。應急隊人員在場支援。



廉政公署ICAC拘捕宏福苑哪些工程公司負責人

【11月28日12:33更近】廉政公署到宏福苑維修工程的工程顧問公司「鴻毅建築師」調查，拘捕負責人。現場所見，一名男子被押至位於九龍灣寫字樓調查。



【11月28日11:28更新】消防處於10時18分已將火警大致救熄，大火焚燒逾43小時。



【11月28日09:30更新】救援人員將遺體抬出，同時有消防員疑不適。早上9時許，一名消防員疑不適，由擔架床送上救護車，再送到大埔那打素醫院治理。



一名消防員由擔架床送院。（黃學潤攝）

人員將一具遺體抬上黑車。（黃學潤攝）

【11月28日07:30更新】清晨5時許起火的單位，現時火勢已經熄滅。



【11月28日07:25更新】醫管局：截至7時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。



【11月28日06:35更新】消防處：截至上午6時，火警共造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月28日05:45更新】再有大廈一個單位起火，冒出明顯火光，橙紅色火舌由窗框位向上湧出，冒出大量濃煙。消防升起雲梯，嘗試接近火源射水撲火，火勢愈趨猛烈，波及屋內其他位置。據了解，現場是宏道閣。



+ 1

【11月28日05:30更新】醫管局：截至5時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。



【11月28日05:00更新】仵工移送5具遺體，相信送往富山殮房，家屬將會獲安排家屬認屍。



【11月28日02:30更新】宏泰閣、宏道閣和宏仁閣已經不見火光。



【11月28日01:20更新】消防處副處長（行動）陳慶勇表示，現時滅火行動大致完成，個別4個單位仍在滅火，其他單位則灑水降溫，避免死灰復燃，部份地方有「翻燒」情況，故要在不同地方灑水降溫，消防預計火勢在晚間完全熄滅。其後將全力救援，包括處理餘下25個求助個案，部份在宏昌閣、宏泰閣的較高層位置，該處正有火警發生，故現正全力撲救。同時，亦會爆破7廈所有單位，確保無其他被困人士，預計爆破救援工作今早9時完成。



消防表示，火場面積大，而死傷者主要在宏昌閣、宏泰閣，兩廈火勢較猛烈，生還者則分佈不同大廈，其他大廈亦有發現發泡膠物料，相關影響會在滅火後，成立調查小組調查。下階段會對火警原因調查，亦會調查消防系統是否有效操作。至於居民何時可上樓，要稍後作調查後再定奪。



助理救護總長（新界西）林卓豪稱，調配117架救護車救援，155名傷者中，79名現場死亡，76名傷者送院治理，11名消防員受傷，全部穩定；另有一名消防員殉職。而失蹤人數要稍後統計。



【11月28日00:31更新】醫管局：截至零時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，17人穩定，21人出院。



【11月28日00:08更新】消防處：截至零時，火警共造成83人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月27日23:15更新】再有大廈出現熊熊烈火，黑煙沖天。據了解，該處為宏泰閣。宏道閣和宏仁閣同有火光。



【11月27日22:39更新】消防處：截至今日晚上10時，火警共造成75人死亡，當中一名死者為消防員。另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。



【11月27日 22:31更新】醫管局表示，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，21人出院。



【11月27日 21:49更新】火警期間，消防處共接獲346宗求助個案，已處理其中296宗個案。所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，官員亦會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作。政府將安排悼念活動，包括政府建築物下半旗致哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。



【11月27日 21:30更新】入境處派員在中華基督教會馮梁結紀念中學，為受影響災民登記補領證件。



【11月27日 21:20更新】勞工處表示，對大埔宏福苑火警事故深感難過，並向不幸遇難的人士致以深切哀悼，亦祝願所有在火警中受傷的人士早日康復。勞工處同時向在事故中不幸遇難的外傭的家人及僱主致以衷心慰問，並呼籲受影響的外傭僱主及外傭如對僱傭事宜有任何疑問，可致電勞工處為是次事故特設的熱線3582 8987（外傭事宜）或2929 4054。



【11月27日 21:00更新】晚上近9時，仍有單位火光熊熊，消防員繼續升起雲梯射水，亦見到有消防員在大廈單位內搜救。



【11月27日 20:30更新】醫管局表示，截至晚上8時，12人危殆，29人嚴重，16人穩定，20人出院。61人現場死亡，4人送院不治。



【11月27日 20:20更新】消防處表示，滅火救援工作仍然進行中，截至今日（27日）晚上8時，火警共造成65人死亡，70人受傷，當中一名死者為消防員，並有10名消防員受傷。另外，消防人員今晚約6時45分，在宏道閣16樓梯間救出一名男性生還者。



【11月27日 20:06更新】醫管局表示，一名員工受傷、一名員工失聯、約50名員工無家可歸。醫管局會全力協助受影響員工，提供適切支援，包括提供臨時住宿安排，已調動大量人手及資源，全力救治大埔火災的傷者，部分醫護人員已取消休假，加強人手照顧傷者。醫管局亦會調動臨床心理學家及醫務社工等，為死傷者家屬提供心理輔導及所需支援。醫管局設有24小時精神健康熱線2466 7350，為有需要市民提供心理支援服務。



醫管局的重大事故控制中心自火災發生後一直運作至今，與不同政府部門保持密切溝通，統籌及協調各公立醫院接收傷者。醫管局已動員15間公立醫院接收及治療傷者，其中包括設有燒傷中心的威爾斯親王醫院及瑪麗醫院，以及設有燒傷治療設施的伊利沙伯醫院、廣華醫院及屯門醫院，為病人提供合適的治療。另外，由於部分傷者吸入有毒氣體，東區尤德夫人那打素醫院的高壓氧治療中心亦已加強人手，隨時為有需要的傷者提供高壓氧治療。



【11月27日18:25更新】截至下午6時， 80人送院，12人危殆，28人嚴重，18人穩定，18人出院。



【11月27日18:00更新】行政長官李家超在政總會見傳媒交代最新進展，現時大火已造成55人死亡，火勢逐步受控，消防員已成功拯救了55人。縱然現場的環境是複雜。無論如何消防員的拯救工作不會停頓處理，有關受影響居民的緊急住宿安排，到目前為止我們已經開放了九個庇護中心，目前有超過500名居民正在使用。



政府正統籌緊公私營力量，動用所有資源為居民提供所需的緊急住宿支援，並已經物色到接近1000個單位，作即時的緩衝安排，這些單位位於不同的青年宿舍或者酒店入邊，可以讓受影響的居民留宿，至少起碼1至2個星期，後續安排就會主要以政府及過渡性房屋及房協的專用安置居屋為主，初步合共可以提供1800個單位。



另外，政府已經動員社工、臨床心理學家、教育心理學家等的支援人員，為受影響的居民學生提供協助，包括情緒支援、經濟援助、院舍及幼兒站托兒照顧等等，亦已安排社工為各個受影響家庭及有需要的人士提供適切支援，社署會同各個政府部門保持緊密聯繫，為受影響的居民提供一切所需的協助。



此外，統籌了公私營醫療界別的專業人員，包括來自私營界別的超過250位醫生及超過250位其他醫護專業人員，在所有的臨時庇護中心，設立醫療站。每日由上午8點至晚上8點，都會為有需要的居民提供適切的醫療協助，包括基本的醫療評估，以及轉介服務，處理輕微的創傷，甚至是處方藥物，包括根據病歷提供所需的藥物補充，亦都會提供心理支援。以協助處理非緊急醫療需求。



至於死難者的殮葬安排，食環署會特事特辦，提供全面協助，按家屬的意願，以專案的形式加快處理，另外亦有機構已經表示會提供免費的化妝服務。



在調查以及規管工作方面，警務處消防處所成立的專案小組，已經全面展開工作，警方在凌晨拘捕了3名男子涉嫌誤殺。他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查，警方今早亦都到了現場搜證，調查，政府化驗所，會全力去配合調查工作，政府亦都已經即時進行分批巡查，全港有進行外牆大維修而有搭建棚架、保護網的樓宇。



所有政府主辦的慶祝活動將會取消或者延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦去處理我們的支援善後工作，我們亦都將會舉辦悼念活動。稍後會公布詳情亦會承諾大埔宏福苑援助基金，政府會投入3億元，為受影響的居民提供援助。



宏福苑大火災的捐款戶口和途徑是什麼？

政府已經設立了一個中銀香港的戶口，戶口號碼012-875-219-015-97，今晚7點起接受捐款。為了即時去幫助受影響的居民，會即時派發每戶災民一萬蚊的緊急補助金，以解決燃眉之急。即使有部分住戶之前未有到庇護中心登記，亦可於今晚稍後時間，或任何一日，隨時前往庇護中心登記，會盡快核實身份，即時或者盡快將緊急援助金發放。



火災後會全面調查，包括警方的刑事調查，房屋局獨立審查組就建築物外牆保護材料不符合阻燃標準進行調查，徹底查出火警起因，依法依規追究責任，調查結果亦會按階段公布。另一方面，都會透過巡查規管的工作，盡快排除隱患，確保全港所有正在進行大型維修的屋苑的棚架以及建築物料的安全，亦可以令到而家居住在這些屋苑的居民。以及他們的家人安心。警方已經以涉嫌誤殺罪拘捕了三名男子，並大規模搜查被捕人士的住所，在他們公司檢走大量同案件有關的證據，包括招標文件僱員名單、14部電腦同埋三人的手機。



警方亦在火警的現場檢走了懷疑不合標準的發泡膠，警方會聯同消防人員進入現場搜證，並且會大規模調取現場一帶的閉路電視，以搜集證據。在規管巡查方面，屋宇署同埋房屋局的獨立審查組及建築署，今日已經啟動特別行動，就正在進行中的工程啦，無論是興建新的樓宇，抑或是現樓的維修，都要求註冊建築專業人士及承辦商，棚架、保護網等等物料等狀況是否良好，是否符合阻燃性能的標準。



對於涉及數以百計個案的部門，會抽查個案或抽取部分樣本進行測試。同樣地，對於正在進行外牆維修工程並已搭設棚架及保護網的樓宇，屋宇署現已展開特別行動，分批主動巡查所有涉及私人樓宇的有關工程，檢查棚架保護網等。至於物料阻燃性能的相關記錄及測試文件，亦會抽取樣本進行核實及測試。另外，對於目前有四個居屋屋苑正進行外牆維修工程，房屋局審查組已於今日緊急調派多支專業隊伍，親赴現場檢查外牆棚架，並即場採樣送檢。



為確保承辦商使用的棚架保護網符合法定阻燃要求，政府正爭取內地測試機構支援，大幅提升檢測容量，加快檢測進度。就負責宏福苑維修工程的註冊承辦商而言，其同時承接另外11個私人樓宇工程，屋宇署今日將巡查有關地盤，要求即時提交物料阻燃性能測試報告，現場抽取樣本化驗，並檢查有無違規作業，必要時會採取相應執法行動。房屋局今日亦已與業界舉行會議，研究訂定清晰路線圖，加快以金屬棚架取代傳統竹棚架嘅進程，儘管目前竹棚架仍被廣泛使用。



對於未來全面轉用金屬棚架取代竹棚架，政府會與業界攜手做好各項準備工作，包括深入討論、開展相關研究、加大工人培訓力度，以及協助業界平穩轉型。同時，我們亦會喺會面中明確要求業界全力配合屋宇署同相關部門的巡查同執法行動。



同時，會檢討現行指引及法例，研究是否需要進一步收緊或優化監管。衷心感謝中央同大灣區城市的支持。特區政府已透過資源共享機制爭取內地協助，加強火警調查及善後工作。特別感謝廣東省消防救援總隊與深圳市消防救援支隊提供8架熱成像勘察無人機及2架長續航供電無人機，有效提升火災現場勘察同應急調度效能。



社會福利署會推行「一戶一社工」措施，為每戶受影響家庭安排一名專業社工全程貼身跟進，提供所需福利服務，並聯繫其他部門及單位，協助住戶渡過難關。其實由昨日開始，社署社工已一直駐守現場，主動聯繫受影響住戶。如有需要，居民亦可隨時主動聯絡社署職員尋求協助。



大埔宏福苑援助基金捐款戶口是什麼？

政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，並即時注入3億元作為啟動資金，用以支援受影響居民同各項善後工作。該基金由今晚7時起正式接受個人及機構捐款：港元捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190159-7、外幣捐款戶口（中銀香港）：012-875-2-190160-7。



如果災民在殮葬安排上需要火化服務或骨灰龛位，食物環境衞生署會特事特辦，加快處理，全力配合。最後，行政長官已指示公務員事務局啟動「全政府動員機制」，確保所有政策局及部門隨時調配足夠人手，支援有需要的前線行動。例如災場一旦解封，政府會即時動員公務員協助居民重返家園進行清理、收拾等工作。社署社工會逐一聯繫受影響住戶，詳細了解實際情況同需要。政府已物色到接近1,000個臨時住宿單位，位於不同青年宿舍同酒店之內，可讓災民最少入住1至2星期。單位水電齊全、可供煮食，並設有獨立淋浴設施，分布香港不同地區，包括大埔圍、元朗、柴灣、黃大仙、深水埗等地。社署社工會按每戶的實際需要及情況，逐一作出最適合的入住安排。有關詳情稍後亦會公布。



現場亦留意到有體弱長者同殘疾人士的需要，已按他們意願及實際情況，即時安排入住暫托中心或合適的院舍。至於年輕人同小朋友，已善用大埔區內嘅資源，提供暫時的學習同活動空間，現場的社工團隊會繼續提供一切可行支援。整個社福界已經全面動員，全港所有民間福利機構同服務單位都已聯合起來，隨時為受影響居民提供各類型社會福利支援，包括心理輔導、物質援助等，確保無人會跌出支援網。



政府部門是否有巡查宏福苑？部門是否失職？那個部門要問責？

對於宏福苑居民早於2024年已投訴過保護網防火隱患，最近一次巡查則在11月20日，為何沒有實質行動。李家超指，由政務司司長親自督導所有善後同檢討工作，會成立專責小組，聚焦兩大方向：第一，針對今次事件本身，究竟有何種行為要負上責任，警務處已經從刑事角度全面展開調查；第二，在規管制度層面，如何進一步強化？有否需要修訂現行法例？整體監管體系、巡查制度、審批制度、驗證制度如何改良。專責小組會全面、深入、即時推動有關工作。李家超亦會親自審視過去多年，社會各界就此方面提出的所有意見及發現的問題，一項不漏全面跟進。但檢討及改善要實事求是、以科學為本。針對不同物料的阻燃要求，其實香港現行標準已經符合國際水平，但那些地方可再強化、監管及巡查可以再嚴謹，專責小組都會逐一深入研究同提出具體建議。



國家主席習近平高度關心，李家超指非常感謝，國家一向秉持「一方有難、八方支援」的精神，香港市民同樣是「一方有事、八方支援」，大家都懷著這份心，在習主席的高度重視和關心之下，不同的單位都非常熱烈地支持香港特區的救援工作。中央港澳辦派了工作組前來支援香港的救援工作，正正就是出於大家希望盡快完成我們的工作，讓社會共度時艱。



而一向以來建立了粵港澳大灣區的應急救援機制，所以這次不同鄰近城市的領導，自從發生火災之後，都發了許多信息表示支持，提供所需援助，所以也非常感謝不同內地省、市等單位的關心和支持。這些都展現了大家的積極性，希望盡快撫平傷痛，秉持大愛精神，秉持大家有艱難的時候，大家一起施援手。李家超指是「偉大的關愛精神」。



【11月27日17:55更新】再有一名消防員送院；現場可見，有單位再度火光熊熊。



【11月27日17:22更新】醫管局指，截至下午5時， 80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。



【11月27日16:34更新】工業傷亡權益會聯同建築及工程界、法律界、保險業界等跨行業及專業人士，成立「宏福苑受災者權益聯盟」，提供長遠協助。資深電機及屋宇裝備工程師何永業教授表示，建議未來香港建築可盡量用金屬棚以取替竹棚，災後需檢視有關棚網物料，是否符合防燃要求；災後亦應檢視建築結構安全，抽樣石屎鋼筋及機電裝置。



【11月27日16:25更新】警方在「香港警察」facebook專頁提醒，市民要警惕以大埔火災名義的虛假籌款，切勿隨意掃描二維碼（QR Code），或向任何人透露銀行及信用卡資料。市民可經可靠途徑捐款，向受災者伸出援手。



【11月27日16:19更新】醫管局指，截至下午4時19分，80人送院，13人危殆，28人嚴重，18人穩定，16人出院。



【11月27日15:41更新】行政長官李家超偕民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡等到宏福苑現場視察。



【11月27日15:30】醫管局指，截至下午3時， 78人送院，其中15人危殆，29人嚴重，18人穩定，12人出院。



【11月27日15:15】下午3時至10時，警方在廣福邨社區會堂安排認屍，有家屬激動痛哭。



【11月27日15:08】警方車輛載着其中一名被捕男子，押送至馬鞍山沃泰街8號搜證。



【11月27日14:50】消防處召開記招講解最新搜救情況。其中一座沒有被波及，4座救熄、3座火勢控制，不同行動專隊行動部署。肇事至今出動304架次消防及救援車輛，收到341個求助個案，成功處理279宗個案，換言之4座大致救熄大廈已成功處理所有求助個案。消防在今早11時在安泰閣31樓救出一名男性長者，帶到32樓天台，戴上被救者呼吸器，得以可以成功由天台救到地下，進一步送院觀察治理。人員發現棚架有倒塌危險及倒塌情況，火場溫度極高，繼續破門搜救有一定難度。



火警中51名傷者現場死亡，另外4人送院不治。共72名傷者送院，包括8位消防員受傷，一人殉職。



【11月27日14:30】醫管局指，截至下午2時，總共76人送院，15人危殆，28人嚴重，18人穩定，11人出院。消防處將於下午2時50分召開記招講解最新搜救情況。



【11月27日13:45】香港房屋協會(房協)正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已經調動轄下全部暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括房協與港鐵合作位於大埔的「策誠軒」約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到宏福苑火災影響的居民暫住，以解燃眉之急。



有需要協助的宏福苑居民，可致電房協暫租住屋24小時支援熱線28391393與房協團隊聯絡。



【11月27日13:21】探員抵達元朗庸園路121號蝦尾新村一村屋，其中一名被捕人的處所進行搜屋。疑犯黑布蒙頭戴上手銬，由律師陪同下進入單位協助調查，探員一度到車房打開車門搜證。



【11月27日13:00】行政長官李家超今早（27日）召開跨部門會議，聽取全體司局長匯報跟進工作及最新進展。他表示，會為死傷者家庭、受影響居民提供協助。另外已安排巡查全港所有正在進行大型維修的屋苑，檢視棚架及建築物料的安全。



【11月27日13:00】愛護動物協會表示，愛協督察現於廣福邨廣禮樓對開空地設有寵物救援協助及初步獸醫檢查。現時共有超過10隻貓狗已送到愛協青衣中心進行治理。現時暫未能統計救出動物的數字，愛協十分感謝不同動物團體及義工在場一起支援。如有市民需要緊急動物救援協助，請致電2711 1000聯絡愛協。



【11月27日12:55】中午12時許，殉職消防員何偉豪家人與消防處福利組及心理服務組人員，從富山殮房經私家車離開。



【11月27日12:18】社會福利署就昨日（11月24日）大埔宏福苑五級火警，社會福利署（社署）深表悲痛難過，正動員人力和物資，全力為當區居民提供適切支援。社署發言人表示，署方已調遣社工、臨床心理學家和專業支援人員到所有臨時庇護中心及醫院跨部門援助站，按受影響居民的福利需要提供協助；各公立醫院的醫務社工亦正為傷者及相關家屬提供情緒支援。區內有需要的居民可到臨時庇護中心向社工或專業支援人員尋求協助。



由於受火警及交通影響，大埔區多所中、小學校今日（11月27日）停課。社署已要求大埔區所有綜合青少年服務中心及青年中心（服務中心）全日開放運作，提供充足照顧服務，以支援當區暫時未能照顧子女的家長。社署會與各政府部門保持緊密聯繫，繼續為受影響居民提供一切所需協助。



【11月27日12:05】醫管局指，截至中午12時，71名送院傷者中17人危殆，27人嚴重、19人穩定，8人出院。



【11月27日11:35】醫管局指，截至11時，66人送院傷者中15人危殆、25人嚴重、17人穩定、8人出院、1人情況未明。有自稱住在宏福苑頂層的居民在社交平台發文，詳述昨日（26日）走火警的過程，當中提到大廈在火警期間暴露的消防隱患，包括警鐘失靈、開喉無水、窗戶封上發泡膠等嚴重問題，直言：「開窗先知有火係竹棚燒緊。」



【11月27日10:25】火場陸續救出傷者，送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院等搶救。醫管局指，截至10時，64人送院傷者中16人危殆、25人嚴重、16人穩定、7人出院。



【11月27日09:50】部份遺體移送沙田富山殮房，警方將安排家屬認屍，包括殉職消防員何偉豪。



【11月27日09:45】醫管局指，截至9時，62人送院傷者中16人危殆、24人嚴重、16人穩定、7人出院。



【11月27日09:05】宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓，一名男子被黑布蒙頭帶走。



【11月27日08:50】警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證，可見已檢取大量文件，相信準備帶走作進一步調查。目前已拘捕3名男子涉嫌「誤殺」，包括涉事建築工程公司的兩名董事及1名工程顧問。



【11月27日08:40】醫管局指，截至8時，62人送院傷者中17人危殆、23人嚴重、16人穩定、6人出院。



【11月27日07:30】醫管局指，截至7時，62人送院傷者中17人危殆、24人嚴重、16人穩定、5人出院。



【11月27日06:55】醫管局指，截至6點，58名送院傷者中15人危殆、23人嚴重、16人穩定、4人出院。另有4名傷者送院後證實死亡。



【11月27日06:00】消防預計救援行動最少會持續至黃昏。消防早前指40人在現場不治，另有4名傷者送院後證實死亡，即累計死亡人數至少44人。另外有56名傷者獲處理，其中45名傷者嚴重。



就大廈消防設施，消防在滅火過程中見到有一些消防系統是可以用到的，但在個別大廈有一些我們是用不到的。至於這些消防系統是否正常運作，需要在整個滅火過程完成之後，才可以作詳細調查。



【11月27日05:53】新界北總區重案組展開調查，根據消防滅火搜救過程中，發現建築物外牆有保護網、防水帆布、塑膠布疑未符防火標準。警方亦發現一座未波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有發泡膠包封，易燃及可能加速火勢蔓延，不排除發泡膠是迅速蔓延的原因，發現一工程公司負責安裝，相信工程公司負責人嚴重疏忽，導致火勢迅速蔓延，造成重大傷亡。警方拘捕工程公司3名負責人導致事件，包括2名董事、1名工程顧問，年介52至68歲。



警方處理遇難者遺體的工作仍然積極進行中，會聯同法醫科盡快處理及安排親屬進行遺體辨認程序。當完成拯救行動後，警方亦會聯同消防處、政府化驗所、法醫科及相關部門盡快進行搜證及調查。警方重申，極度重視今次火災，會動員最大資源協助拯救及進行全方位調查，盡快找出起火原因。呼籲，如果有任何人可向警方提供有關今次火警的消息，可以聯絡新界北總區重案組24小時熱線電話，電話是5566 0087。謝謝。



【11月27日05:45】消防表示，8座大廈中有1座沒受波及，4廈受控，3廈仍在處理中，消防由低層向上進攻。在搜索方面，目前在個別樓宇消防已經到達13至23樓；而在火警處理方面，滅火行動則推進至5至18樓。消防成功在大廈中找出生還者。消防累計處理100傷者，40人在現場不治，7消防處人員受傷，1消防員殉職。



【11月27日04:06】政府發新聞稿指，就棚架搭建及所採用的保護幕、保護網、防水油布或塑膠帆布等物料，屋宇署一向實施嚴格的阻燃特性要求，以防止火警發生時火勢蔓延。署方於上月已向所有註冊建築專業人士及註冊承建商發出通告函件，再三提醒他們檢視及確保負責的建築工程的保護網等符合認可標準的阻燃性能。



宏福苑是已出售的居者有其屋，工程由屋苑業主立案法團負責聘請的註冊承建商──宏業建築工程有限公司進行。工程由房屋局獨立審查組根據《建築物條例》作出監管。就是次火警事故，房屋局獨立審查組會進行調查，若發現有人違反《建築物條例》的規定，會轉介屋宇署按條例處理，包括提出檢控或進行紀律處分程序。



【11月27日03:36】警方指就火警拘捕三名男子涉嫌「誤殺」 ，將於凌晨4時半交代事件。



【11月27日03:30】凌晨持續有人送院，送院人數不斷增加。截至凌晨3時，48人被送院，當中4人死、12人危殆、15人嚴重、12人穩定、1人未確定情況、4人出院。



【11月27日03:00】保安局局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業及消防處處長楊恩健等官員到火警現場視察。



【11月27日02:46】截至凌晨2時，45人被送院，當中4人死、9人危殆、15人嚴重、13人穩定、4人出院。



【11月27日01:50】對於周邊城市領導及不同單位展現熱心，李家超表示感謝。基於現場火災逐受控，數座已看不見火種，部分只有零星，相信多點時間就可控制。他對盡心盡力的香港消防員表達謝意。



【11月27日01:46】消防處處長楊恩健亦表示，宏福苑7座大廈起火，1座沒受波及；3廈火勢已初步受控，4座有零星火種，消防不斷向上推進，已到17、18樓。現場有888名消防員，相信有足夠力量應付，但現面對大廈樓宇面積有限，有大廈已派駐20多輛消防車人員入內灌救，消防以樓宇面積可容納的人數，投放人員進去。消防員現在正一層層滅火，完成一層就會再向上推進。暫時救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。



【11月27日01:40】消防員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠為猛烈、蔓延得快，指屬「不尋常」；沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置有貼發泡膠板，發泡膠板遇熱時易蔓延，亦不尋常。鄧炳強指會向刑事方向調查。



【11月27日01:37】麥美娟：民政事務署已開8個庇護中心，動員全港18區關愛隊為有需要市民提供支援。團隊會協助受影響居民暫時住宿安排。



【11月27日01:30】盧寵茂：傷者大多為吸入性氣道創傷，要在ICU留醫；亦有傷者燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。



【11月27日01:26】警務處及消防處已成立專責小組調查，事件必會送上死因庭。亦會採外牆棚架物料檢驗，以確定是否符合防火標準。



【11月27日01:26】李家超：政府所有資源都會全力支持今次救援工作。已指示政府各部門及單位全力進行多方面工作，最首要是撲滅火災及救援被困居民，救護傷者，支援善後，之後會作全面調查。



醫管局已啟動重大事故中心，統籌9間醫院戒備，那打素醫院、威院、北區醫院不同部門人員救援，北區醫院派醫療隊、威院派一醫療控制主任到現場分流及提供緊急治理。瑪麗醫院及威爾斯親王醫院燒傷中心、東區高壓氧治理中心已準備好隨時接收需要救治的人。



【11月27日01:22】火警逐受控，目前有3座大廈由外面看已無火光，4座有零星火光



【11月27日01:18】李家超表示極度難過，指至今火警造成36人死亡，279人失聯，29人在醫院留醫，其中7人危殆。李家超指，消防不斷努力下現場漸受控，消防處處長評估有足夠人手及能力控制火災。



【11月27日00:44】大埔宏福苑五級火，有傳媒拍攝到有嬰兒獲救。截至凌晨零時，火警共造成13死33傷。傷者當中7人危殆，13人嚴重，8人穩定，4人已出院，1人情況未明。

危殆傷者於以下醫院留醫：1人廣華醫院，2人北區醫院，3人威爾斯親王醫院，1人伊利沙伯醫院。

嚴重傷者於以下醫院留醫：3人大埔那打素醫院，2人北區醫院，1人瑪嘉烈醫院，3人威爾斯親王醫院，3人東區醫院，1人伊利沙伯醫院。



【11月27日00:38】行政長官李家超較早前已聯同多名高官，到威爾斯親王醫院慰問死者家屬及探望傷者，稍後將會會見傳媒。



【11月27日00:34】就大埔宏福苑發生的五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作進行，警務處將於該範圍設立「限制飛行區」。時間為2025年11月27日上午8時至2025年11月30日上午8時。



【23:24】截至晚上11時，大埔宏福苑五級火已造成13死30傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中7人危殆，12人嚴重，7人穩定，3人已出院，1人情況未明。



【22:24】截至晚上10時，大埔宏福苑五級火已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中6人危殆，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。



【20:35】消防：已調派7部鋼梯車在外圍向起火7廈射水，沒被波及的一廈已有消防員入內部，在天台開消防喉做保護，及向旁邊的大廈射水救火。



【20:31】消防：如市民仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防講低單位號碼及人數，同事會努力及不斷嘗試救援。現牽涉7座大廈，每座指派一名高級消防區長或消防區長帶領人員處理。



【20:28】消防估計因風勢及起火的竹棚的碎屑飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈。有單位仍火光熊熊，現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，已在通訊中心再致電聯絡市民，一能夠進攻到去上層的單位，便會帶他們到安全地方



【20:15】警方及消防等部門交代火警。消防處指宏昌閣32層高，到場時外圍棚架起火及蔓延至單位及其他大廈，並持續收到求助個案。由於現場環境惡劣，不斷有雜物墮下，加上求助個案不斷增加，開始入夜，需要更多人手支援，故升為五級火。消防出動760人救援。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，及後送院後有4人不治。火警中，一消防總隊目左腳受傷，一消防員熱衰竭，一消防員死亡。



救援行動完結前會維持封路，呼籲駕駛者忍讓及遵從警方指示，切勿前往火警範圍一帶。



大埔宏福苑發生五級火警。本周三（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至下午7時，火警已造成4死7傷，其中兩名傷者情況危殆、3人情況嚴重，一人穩定，一人經治理後已出院。醫管局派出醫護人員到火警現場協助救援。警方設立熱線供市民查詢宏福苑五級火的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。



一名入職9年的37歲消防員殉職，消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他晚上近7時見傳媒，表示殉職消防員在地下救援期間失聯，其後被尋獲時已燒傷昏迷，送院搶救後不治。另外，有一名消防員熱衰竭送院。



現場可見多座樓宇火光熊熊，大量濃煙席捲半空；大量單位亦受波及，有網民拍攝到屋內火光熊熊，更有火焰反從屋內噴出窗外。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。



消防處處長楊恩健表示，沙田消防局消防員何偉豪在下午3時01分到場，在地下救援，至約3時半失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲，當時何的面部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，至下午4時45分證實死亡。消防處向何的家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會全面支援家屬。

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）