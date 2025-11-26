【11月27日01:50】對於周邊城市領導及不同單位展現熱心，李家超表示感謝。基於現場火災逐受控，數座已看不見火種，部分只有零星，相信多點時間就可控制。他對盡心盡力的香港消防員表達謝意。



【11月27日01:46】消防處處長楊恩健亦表示，宏福苑7座大廈起火，1座沒受波及；3廈火勢已初步受控，4座有零星火種，消防不斷向上推進，已到17、18樓。現場有888名消防員，相信有足夠力量應付，但現面對大廈樓宇面積有限，有大廈已派駐20多輛消防車人員入內灌救，消防以樓宇面積可容納的人數，投放人員進去。消防員現在正一層層滅火，完成一層就會再向上推進。暫時救火過程正一步步有進展，消防處希望盡快達致所有樓層都進行滅火救援工作。



【11月27日01:40】消防員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠為猛烈、蔓延得快，指屬「不尋常」；沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置有貼發泡膠板，發泡膠板遇熱時易蔓延，亦不尋常。鄧炳強指會向刑事方向調查。



【11月27日01:37】麥美娟：民政事務署已開8個庇護中心，動員全港18區關愛隊為有需要市民提供支援。團隊會協助受影響居民暫時住宿安排。



【11月27日01:30】盧寵茂：傷者大多為吸入性氣道創傷，要在ICU留醫；亦有傷者燒傷或在密閉空間中一氧化碳中毒。



【11月27日01:26】警務處及消防處已成立專責小組調查，事件必會送上死因庭。亦會採外牆棚架物料檢驗，以確定是否符合防火標準。



【11月27日01:26】李家超：政府所有資源都會全力支持今次救援工作。已指示政府各部門及單位全力進行多方面工作，最首要是撲滅火災及救援被困居民，救護傷者，支援善後，之後會作全面調查。



醫管局已啟動重大事故中心，統籌9間醫院戒備，那打素醫院、威院、北區醫院不同部門人員救援，北區醫院派醫療隊、威院派一醫療控制主任到現場分流及提供緊急治理。瑪麗醫院及威爾斯親王醫院燒傷中心、東區高壓氧治理中心已準備好隨時接收需要救治的人。



【11月27日01:22】火警逐受控，目前有3座大廈由外面看已無火光，4座有零星火光



【11月27日01:18】李家超表示極度難過，指至今火警造成36人死亡，279人失聯，29人在醫院留醫，其中7人危殆。李家超指，消防不斷努力下現場漸受控，消防處處長評估有足夠人手及能力控制火災。



【11月27日00:44】大埔宏福苑五級火，有傳媒拍攝到有嬰兒獲救。截至凌晨零時，火警共造成13死33傷。傷者當中7人危殆，13人嚴重，8人穩定，4人已出院，1人情況未明。

危殆傷者於以下醫院留醫：1人廣華醫院，2人北區醫院，3人威爾斯親王醫院，1人伊利沙伯醫院。

嚴重傷者於以下醫院留醫：3人大埔那打素醫院，2人北區醫院，1人瑪嘉烈醫院，3人威爾斯親王醫院，3人東區醫院，1人伊利沙伯醫院。



大埔宏福苑五級火，消防鋼梯繼續救援。（夏家朗攝）

+ 1

【11月27日00:38】行政長官李家超較早前已聯同多名高官，到威爾斯親王醫院慰問死者家屬及探望傷者，稍後將會會見傳媒。



大埔宏福苑五級火，特首李家超（左二）視察接收多名傷者的威爾斯親王醫院。（左朗星攝）

【11月27日00:34】就大埔宏福苑發生的五級火警，為保障公眾安全及確保救援工作進行，警務處將於該範圍設立「限制飛行區」。時間為2025年11月27日上午8時至2025年11月30日上午8時。



【23:24】截至晚上11時，大埔宏福苑五級火已造成13死30傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中7人危殆，12人嚴重，7人穩定，3人已出院，1人情況未明。



【22:24】截至晚上10時，大埔宏福苑五級火已造成13死23傷，其中9人當場死亡、4人送院後不治。傷者當中6人危殆，11人嚴重，4人穩定，1人已出院，1人情況未明。



有消防員受傷送院。（夏家朗攝）

【20:35】消防：已調派7部鋼梯車在外圍向起火7廈射水，沒被波及的一廈已有消防員入內部，在天台開消防喉做保護，及向旁邊的大廈射水救火。



【20:31】消防：如市民仍被困，最好關好門窗，用濕毛巾及膠紙封門窗，致電消防講低單位號碼及人數，同事會努力及不斷嘗試救援。現牽涉7座大廈，每座指派一名高級消防區長或消防區長帶領人員處理。



【20:28】消防估計因風勢及起火的竹棚的碎屑飄至其他大廈，蔓延屋苑7座大廈。有單位仍火光熊熊，現場溫度非常高，消防進入大廈滅火時亦遇到高溫，部分樓層仍未能到達，已在通訊中心再致電聯絡市民，一能夠進攻到去上層的單位，便會帶他們到安全地方



【20:15】警方及消防等部門交代火警。消防處指宏昌閣32層高，到場時外圍棚架起火及蔓延至單位及其他大廈，並持續收到求助個案。由於現場環境惡劣，不斷有雜物墮下，加上求助個案不斷增加，開始入夜，需要更多人手支援，故升為五級火。消防出動760人救援。消防處處理28名傷者，其中9人在現場死亡，6人嚴重，及後送院後有4人不治。火警中，一消防總隊目左腳受傷，一消防員熱衰竭，一消防員死亡。



救援行動完結前會維持封路，呼籲駕駛者忍讓及遵從警方指示，切勿前往火警範圍一帶。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

大埔宏福苑發生五級火警。今日（26日）下午2時51分，宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，驚動多人報案。消防到場動用一隊搜救隊撲救，火警於下午3時02分升為三級，至下午3時34分再升為四級，晚上6時22分升為五級。大火蔓延到宏泰閣及宏新閣等樓宇，火勢更蔓延至部分單位內部。據知現場頻繁傳出爆炸聲，有多名居民求助，稱未能逃生。截至下午7時，火警已造成4死7傷，其中兩名傷者情況危殆、3人情況嚴重，一人穩定，一人經治理後已出院。醫管局派出醫護人員到火警現場協助救援。警方設立熱線供市民查詢宏福苑五級火的死傷者資料，熱線號碼為1878 999。



一名入職9年的37歲消防員殉職，消防處處長楊恩健於下午約5時趕到醫院了解，他晚上近7時見傳媒，表示殉職消防員在地下救援期間失聯，其後被尋獲時已燒傷昏迷，送院搶救後不治。另外，有一名消防員熱衰竭送院。



現場可見多座樓宇火光熊熊，大量濃煙席捲半空；大量單位亦受波及，有網民拍攝到屋內火光熊熊，更有火焰反從屋內噴出窗外。消防處呼籲附近居民盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定，避免前往受火警事故影響的地區。



大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，大量單位內部起火，濃煙沖天。（林振華攝）

消防處處長楊恩健表示，沙田消防局消防員何偉豪在下午3時01分到場，在地下救援，至約3時半失去聯絡，消防處啟動相關程序尋找，至下午4時01分在宏昌樓升降機對開空地尋獲，當時何的面部燒傷，由救護員急救及送到威爾斯親王醫院搶救，至下午4時45分證實死亡。消防處向何的家人致以最深切慰問，消防處福利組及心理輔導組會全面支援家屬。

大埔宏福苑五級火，一名身穿消防抗火衣的傷者全身熏黑，昏迷被送到威爾斯親王醫院救治。（左朗星攝）

大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，火勢更由棚架燒至部分單位內部，有單內火光熊熊。（Threads@striking_biking）

+ 1

宏福苑宏昌閣外牆有棚架起火，其後蔓延到宏泰閣等樓宇。（林振華攝）