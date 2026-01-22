上班久坐腰痠背痛！中醫教按天柱穴通氣血　養好腸胃竟是關鍵？

久坐辦公室盯著電腦螢幕，下班低頭滑手機，現代人生活離不開3C，隨之而來的「肩頸僵硬」、「腰痠背痛」幾乎成了全民通病。如何治好痠痛？中醫師說：「可能得先從顧好『腸胃』開始！」



曾擔任世界青年角力錦標賽，中華隊隨隊醫師的台灣花蓮慈濟醫院中醫教育中心副主任龔彥綸醫師表示，中醫講究「整體觀」，以看待痠痛問題為例，必須同時考量「結構因素」與「體質因素」。

痠痛問題與結構、體質有關

許多人痠痛時習慣貼藥布、做推拿，往往當下緩解，沒過幾天又復發，原因就在於忽略了人體是一整套精密連動的系統。「筋膜就像是一件包覆全身的緊身潛水衣。」龔彥綸運用生動的比喻解釋結構性痠痛。

他說，當身體某部位的筋膜因姿勢不良而緊繃、沾黏時，就像潛水衣被拉扯變形，這股張力會透過筋膜線傳導，連帶影響到遠端的肌肉運作，造成牽一髮而動全身的疼痛連鎖反應，這時可透過鬆解橫向和縱向筋膜，讓痠痛得到舒緩。

居家按穴位快速自救、解疼痛

為了讓大家在家也能輕鬆自救，龔彥綸分享人體上多個「解鎖」穴位。像是上班族常見的頭頸僵硬，可按壓頭部後方的「天柱穴」、「風池穴」，以及耳後的「完骨穴」，疏通頭部氣血。

若是肩膀與上背部痠痛，則可鎖定肩膀最高處的「肩井穴」與肩胛骨中央的「天宗穴」；患有五十肩（肩周炎）的人，在「天宗穴」周圍常能摸到明顯的筋結，透過適度按壓鬆解，能通絡活血、止痛。

此外，針對過度使用滑鼠、手機造成的「電腦手」，按壓手肘外側的「手三里穴」、手掌側邊的「後谿穴」及肘部的「少海穴」，都能緩解手臂緊繃的良方。

相關文章：低頭族頸部僵硬痠痛又頭痛已患病？一文看清頸椎反弓症狀治療方法

揭密腸道與痠痛的神祕連結

《素問·痹論》曰：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」除了結構性因素外，痠痛也跟體質有關係。根據中醫理論，體內累積的風、寒、濕氣，是造成關節疼痛（痹症）的主因，而這些內在環境的失衡，常常和腸胃功能不佳相關。

「這與現代醫學發現的『腸腦軸（Gut-Brain Axis）』與『腸關節軸（Gut-Joint Axis）』概念不謀而合。」龔彥綸說明，腸道是人體的第二個大腦，當腸道菌叢失衡，不僅影響情緒，更會誘發全身性的發炎反應。

龔醫師強調，這些發炎物質隨著血液循環流動，就可能導致關節炎或加重肌肉痠痛。「不通則痛，不榮則痛」，腸胃不好，氣血生成不足，筋骨得不到滋養，自然容易痠痛。這正好解釋了腸道與痠痛的神祕連結。

面對慢性痠痛，在尋求專業中醫師進行針傷科治療之外，更要審視飲食習慣，少吃生冷、寒涼食物，養好腸胃，氣血充足，才能真正達到「筋骨流利」、遠離痠痛的健康人生。

