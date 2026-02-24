3月新手爸媽講座｜嬴人體工學初生睡窩/零脹氣奶瓶/UV 消毒烘乾機
撰文：阿言 林荺晞
出版：更新：
《香港01》旗下「01親子」於2026年3月14日(星期六)再度舉辦「新手爸媽講座」，為一眾預備做父母、正等待BB出生的父母、BB剛出生的新手爸媽，解決懷孕及養育新生兒的各種疑問。
一連兩場新手爸媽免費講座，題目包攬媽媽及嬰幼兒保險、臍帶血及臍帶膜對寶寶的重要性、孕婦各樣痛症、妊娠紋處理及產後身體護理 等。現場設有 Q&A 歡迎家長即時提問，活動期間更加入突擊送禮環節。而當天出席並完成登記的家長亦可獲豐富母嬰產品福袋，登記從速！
講座大獎【1】b&h Helios UV LED消毒烘乾機
b&h Helios UV LED消毒烘乾機以六面36顆燈珠設計，當中有德國Osram頂尖UV LED燈珠，透過等離子強滲透性淨化技術及HEPA高效過濾網，令滅菌率高達99.999%。
1. 72小時無菌守護
2. LED觸控螢幕配備語音及畫面提示
3. 超薄機身大大節省家居空間
4. 高低温消毒不同材質
5. 夜間運行噪音低於40dB
講座大獎【2】Suavinex ZERØ.ZERØ™ 防脹氣母乳實感奶瓶
專利特殊矽膠奶袋在飲奶時收縮，防止吸進空氣，有助於預防脹氣！ 無空氣進入更可以避免母乳氧化，保留珍貴母乳營養！
講座大獎【3】Cocoonababy 人體工學初生睡窩
睡窩模仿子宮內的睡姿，為寶寶提供滿滿安全感，改善睡眠質素，減少驚跳反射，抑制胃食管道反流，防止扁頭綜合症。
