龍珠DBZ新ARPG Project Z預告現菲利經典場面　將加入原創故事

《龍珠 Dragon Ball》系列最新ARPG Game《Project Z》預告片出爐。上周BANDAI NAMCO公開《龍珠》新遊戲計劃《Project Z》的「悟空抱子」懷舊溫馨視覺圖，並宣布新作為動作角色扮演遊戲ARPG。適逢《Dragon Ball Fighter Z》世界賽決賽日，《Project Z》首段預告片推出，3D動畫重現《龍珠Z》比達篇及菲利篇蒙太奇經典場面，更有少量遊戲畫面。看來正如官方所指，新作將「描繪前所未見、充滿懷舊而嶄新的《龍珠》世界」，玩家大有可能在開放世界模式中搜集龍珠，引發全新原創之《龍珠Z》故事走向。

龍珠最新Game《Project Z》將會是ARPG。《龍珠》縱橫遊戲界30多年，作品數十，大多是格鬥類，最新的《Dragon Ball Fighter Z》堪作典範。龍珠RPG Game不多，上次要追溯回超任年代。官方Twitter上周公佈悟空抱小悟飯拜訪龜屋的「時淚」視覺圖，「下個龍珠遊戲是Z世界的動作RPG遊戲！用前所未見的表現手法來描繪令人熟悉、同時也是全新的龍珠世界！」，因此今次ARPG模式呈現的玩法是如何，著實使人期待。

上周BANDAI NAMCO的《龍珠》遊戲官方Twitter發布之視覺圖，《龍珠Z》時代的悟空抱着小悟飯，十分懷舊。（Twitter@dbgame_official）

《Project Z》首輪預告片

新鮮出爐的《Project Z》預告內容雖短，卻充滿「時代的眼淚」。以3D動畫表現，華麗地還原很多朋友小時候在公仔箱看《龍珠二世》的經典場面。片中蒙太奇可見《龍珠Z》初段孫悟空重遇笛子魔童、戰死後（與親兄拿迪斯一戰）於界王星跟北界王學藝、擊敗立巴再跟比達決鬥等重要情節。高潮位自然是「菲利篇」，拿美星死鬥中戰友相繼重傷或陣亡，悟空目睹無限被菲利炸得粉身碎骨，盛怒下首次變身成超級撒亞人。

龍珠《Project Z》預告高潮位是「菲利篇」。

龍珠《Project Z》預告：「菲利篇」拿美星死鬥，悟空首次成為超級撒亞人，超晒班制霸菲利。

《Project Z》故事暫時很模糊，不過玩法顯然是要求玩家縱操主角孫悟空，聯同長子悟飯及一眾朋友尋找七顆龍珠，而作為動作系RPG，戰鬥當然是必修一環。畫面方面在預告中已隱約透露端倪，悟空單獨走過龜屋、膠囊企業等知名場景，似乎暗示了《Project Z》行開放世界冒險模式的可能性。《龍珠Z》篇幅之長大家都知，預告片只播出了最早期比達及菲利篇的情節，所謂「遊戲全新Z世界」會出現斯路和魔人布歐等重要反派嗎？目前仍未清晰，大家還是拭目期待官方未來幾個月公佈更多消息。

《Project Z》將於2019年內推出，預計登陸PC（Steam）、Xbox One和PlayStation 4平台。