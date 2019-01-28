龍珠DBZ新ARPG Project Z預告現菲利經典場面　將加入原創故事

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《龍珠 Dragon Ball》系列最新ARPG Game《Project Z》預告片出爐。上周BANDAI NAMCO公開《龍珠》新遊戲計劃《Project Z》的「悟空抱子」懷舊溫馨視覺圖，並宣布新作為動作角色扮演遊戲ARPG。適逢《Dragon Ball Fighter Z》世界賽決賽日，《Project Z》首段預告片推出，3D動畫重現《龍珠Z》比達篇及菲利篇蒙太奇經典場面，更有少量遊戲畫面。看來正如官方所指，新作將「描繪前所未見、充滿懷舊而嶄新的《龍珠》世界」，玩家大有可能在開放世界模式中搜集龍珠，引發全新原創之《龍珠Z》故事走向。

龍珠最新Game《Project Z》將會是ARPG。《龍珠》縱橫遊戲界30多年，作品數十，大多是格鬥類，最新的《Dragon Ball Fighter Z》堪作典範。龍珠RPG Game不多，上次要追溯回超任年代。官方Twitter上周公佈悟空抱小悟飯拜訪龜屋的「時淚」視覺圖，「下個龍珠遊戲是Z世界的動作RPG遊戲！用前所未見的表現手法來描繪令人熟悉、同時也是全新的龍珠世界！」，因此今次ARPG模式呈現的玩法是如何，著實使人期待。

上周BANDAI NAMCO的《龍珠》遊戲官方Twitter發布之視覺圖，《龍珠Z》時代的悟空抱着小悟飯，十分懷舊。（Twitter@dbgame_official）

《Project Z》首輪預告片

新鮮出爐的《Project Z》預告內容雖短，卻充滿「時代的眼淚」。以3D動畫表現，華麗地還原很多朋友小時候在公仔箱看《龍珠二世》的經典場面。片中蒙太奇可見《龍珠Z》初段孫悟空重遇笛子魔童、戰死後（與親兄拿迪斯一戰）於界王星跟北界王學藝、擊敗立巴再跟比達決鬥等重要情節。高潮位自然是「菲利篇」，拿美星死鬥中戰友相繼重傷或陣亡，悟空目睹無限被菲利炸得粉身碎骨，盛怒下首次變身成超級撒亞人。

龍珠《Project Z》預告高潮位是「菲利篇」。

龍珠《Project Z》預告：「菲利篇」拿美星死鬥，悟空首次成為超級撒亞人，超晒班制霸菲利。

《Project Z》故事暫時很模糊，不過玩法顯然是要求玩家縱操主角孫悟空，聯同長子悟飯及一眾朋友尋找七顆龍珠，而作為動作系RPG，戰鬥當然是必修一環。畫面方面在預告中已隱約透露端倪，悟空單獨走過龜屋、膠囊企業等知名場景，似乎暗示了《Project Z》行開放世界冒險模式的可能性。《龍珠Z》篇幅之長大家都知，預告片只播出了最早期比達及菲利篇的情節，所謂「遊戲全新Z世界」會出現斯路和魔人布歐等重要反派嗎？目前仍未清晰，大家還是拭目期待官方未來幾個月公佈更多消息。

《Project Z》將於2019年內推出，預計登陸PC（Steam）、Xbox One和PlayStation 4平台。

龍珠超劇場版：布洛尼．2月香港上映　高達加Fate齊組另類賀歲片
《超級龍珠群雄：世界任務》第2彈PV公開玩法　過千龍珠卡收集！
【TpGS2019】《Sekiro隻狼》台KOL魯蛋現場挑終極大佬「破戒僧」
【TpGS2019】超級機器人大戰DD 最新情報《惡魔人》死麗濡將登場
【TpGS2019】《生化危機2重製版》製作人平林良章　親述視角設計
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：第四生還者﹑豆腐隱藏關開啟方法
【TpGS 2019】Division 2 全境封鎖2 台北試玩：無人機制霸
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：無限復活？ 喪屍真假死之分解說
ES合金 帝皇萬能俠 Mazin Kaizer　Q版魔神皇帝 簡單就是美
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：戰鬥刀 刀仔使用心得
【TpGS2019】ONE PIECE World Seeker：新角色＋更多遊戲畫面公開
【TpGS2019】《Sekiro隻狼》初推PC體驗版　化身獨臂忍者戰國撕殺
【TpGS 2019】台北電玩展Showgirl特集 Vol.3（多圖下載）
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Leon化學火焰噴射器及配件取得法
【TpGS2019】美少女Cosplay大晒冷！轉校生、約會大作戰，仲有…
【TpGS2019】怪物彈珠 AKB馬嘉伶登台演出　華麗回歸台北電玩展
【TpGS2019】帶你睇盡GOODSMILE展品　PERSONA5、FGO仲有趙靈兒！
《絕地求生PUBG》終於有雪地電單車！一文睇晒新月光模式同裝備
【TpGS 2019】台北電玩展Showgirl特集 Vol.2（多圖下載）
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：主線四條鎖匙﹑對應門位置公開！
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：特殊武器麥林手槍及配件取得法
BioHazard RE2 生化危機2 攻略：階磚鎖匙﹑階磚門位置
【Kingdom Hearts III】王國之心3 中文版發售日、豪華版特典公布
《King's Raid～王之逆襲》新英雄登場！6米火龍降臨TPGS 2019
【TpGS 2019】射擊手遊《Fight Lass 恙化裝甲》夏天推出
【神魔之塔】神魔女將陣容全面升級！「爭奪守護者」投票活動開放
【TpGS 2019】台北電玩展正式開放玩家區　大型佈景舞台情境試玩
【TpGS 2019】《十二神兵器 》今年開放參與測試　新統系養成女角
《聖鬥士星矢：覺醒》台、港、澳代理權確定！重現一代經典名場面
【PS4／Switch】迷宮探索 RPG《不可思議幻想鄉》系列新作7月推出
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。