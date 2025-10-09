經前症候群｜月經前發熱又失眠　中醫指肝鬱化火體質這樣做助改善

月經前一周總是睡不好、感覺身體發熱，但月經一來又恢復正常？有些女性會有這樣的困擾，卻不知道問題出在哪裡。



其實，這背後可能與體質、荷爾蒙變化以及壓力息息相關。

經前發熱又失眠？不是更年期也可能有問題

台灣中醫師羅珮琳分享，一位40多歲女性，幾個月前因睡眠困擾前來就診，她描述：

「我不是更年期，月經周期規律，也沒什麼特別壓力，但這半年來，每次月經前一周就開始發熱、睡不好，即使每天同一時間上床，躺下卻總是翻來覆去，至少要花1、2個小時才能睡著。但奇怪的是，月經一來，當晚就能一覺到天亮，整個人恢復正常。」



除了失眠，她也提到經前會有乳房脹痛、便祕與情緒起伏，但一樣會隨著月經來潮迅速緩解。面對這些問題，患者忍不住懷疑：「是不是火氣太大？」羅珮琳表示，這類症狀可能與「肝鬱化火」體質有關，也與荷爾蒙變化密切相關。

8大經前症候群症狀👇👇👇

+ 4

相關文章：女性健康｜月經前身體出現諸多不適？一文細數經前症候群8大症狀

荷爾蒙牽動體溫與睡眠 中醫稱為「肝火內擾」

女性體內荷爾蒙在月經周期中會有明顯波動；排卵之後，體溫會自然上升，這是正常的生理現象。敏感的人甚至可以感覺到體溫的變化，不過當這種「發熱感」嚴重到影響睡眠品質，甚至伴隨情緒波動、腸胃不適，就不再只是生理變化，而是異常的病理情況。

在西醫上，這類症狀被歸類為「經前症候群」，常見包括乳房脹痛、下腹悶脹、頭痛、腰痠、便祕、皮膚出油、暴飲暴食等，情緒上也可能出現易怒、煩躁、焦慮、憂鬱或失眠等情形。

羅珮琳說，在中醫的觀點，這些經前不適症狀的出現，與體質有關，主要分為「虛證」與「實證」兩大類。其中，如果表現出的是情緒煩躁、易怒、乳房脹痛、皮膚出油、便祕與失眠等情形，通常屬於「肝鬱化火型」體質。

羅珮琳進一步說明，肝經鬱滯、火熱內擾，會讓熱氣往上衝，引發頭痛、發熱、長痘、失眠等一連串症狀。這類人常常表面看來沒有壓力，但實際上可能早已身心失衡。

生理期前中後怎麼補？👇👇👇

+ 6

相關文章：月經｜生理期前中後期症狀各不同！應該怎樣補？中醫教1湯品補血

經前症候群怎麼調？

中醫認為這與陰陽失衡、沖任失調有關；如果這時候沒有適當調理，肝氣長期鬱結將導致氣機不暢，進一步造成血瘀，嚴重時會出現經血不暢、血塊多、經色暗沉，甚至痛經。

羅珮琳提到，對於「肝鬱化火型」的經前症候群，中醫最常使用的處方是逍遙散類方，若火氣更明顯，則會加上牡丹皮與梔子的丹梔逍遙散；若合併下焦濕熱的情況，則可能會考慮使用龍膽瀉肝湯。

不過她提醒，雖然這些中藥以疏肝、清熱為主，但藥性偏寒，若使用劑量過重或體質不符，反而容易讓身體寒凝血瘀，導致月經疼痛、血塊增多，甚至加重月經問題。因此建議仍需在有經驗的中醫師辨證下調配劑量，不宜自行用藥。

6招擊退經前症候群👇👇👇

+ 7

相關文章：月經｜情緒不穩、腹部悶痛好困擾？6招調整飲食擊退經前症候群

壓力難自覺 身體「緊繃」也會影響睡眠

另外，羅珮琳指出，不少患者在面對「睡不好」的困擾時，並不覺得自己有壓力，這其實是另一種「不自覺的壓力」。許多人長期處於高壓或忙碌的狀態，即使心裡不認為自己有壓力，身體卻早已出現反應。

「這樣的患者往往個性急躁，脈象偏弦緊，但他們總說『我沒壓力』，其實是因為他們不習慣放鬆，自然也無法察覺緊繃的狀態。」她說。

經前睡不好 情緒低落 中醫推薦運動調肝氣

若希望改善經前失眠與情緒不穩，除了中藥調理，更應從生活習慣著手。羅珮琳建議，可以安排舒緩性運動，例如太極、氣功、瑜伽或皮拉提斯等，幫助身心放鬆、氣血流通；也應養成規律作息，避免熬夜，讓肝氣順暢、幫助睡眠。

羅珮琳說，前述的女性患者，在經過兩個月的中藥治療與生活調整後，經前發熱與失眠的情況大幅改善，連原本的乳房脹痛與情緒波動也獲得緩解。經前不適只要能夠及早察覺、對症處理，加上作息與心態的調整，大多數女性都能重新找回健康與穩定的身體節奏。

延伸閲讀：

才跪30秒就痛！41歲女膝蓋無法跪 醫警告「這樣走路」膝蓋提前報廢

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

