MissAV公佈2025年5月人氣女優TOP20 松本一香3甲不入慘輸J級女優
撰文：爆檸哥
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MissAV2025年5月最受歡迎女優排名已公佈，今次20強當中身材超豐滿的月野香澄最新打入榜，至於多次奪榜首的松本一香終於跌出神壇三甲不入，河北彩伽就強勢出擊爭回第二位，不過也未能挑戰冠軍位置，究竟今個月最強女優會是誰？
松本一香、彌生美月、美園和花和新人王瀨戶環奈是最新AV界4大天后，不過來到今年五月，形勢則有輕微變化。一直高鋸榜首，深受香港老司機喜愛的松本一香跌出神壇，雖保得住四大天后一席卻由第一變第四，反而河北彩伽「回血」得第２位。
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而最新入榜的H級女神月野香澄(月野 かすみ)又名月野霞，現年23歲，身高151公分，在2020年從片商DEEP'S專屬出道。來自鎌倉的她從小被呵護成長，最擅長茶道和書法。她暫時在榜中佔第18位，至於能否再上一層樓就看是否能保持熱度。至於冠軍是誰? 即loop落去睇結果！
2025年5月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
TOP 20 新井リマ
TOP 19 沙月芽衣
TOP 18 月野香澄IG@tsukino_kasumi
TOP 17 新村晶
TOP 16 森日向子
TOP 15 渚光希
TOP 14 倉本すみれ
TOP 13 椿莉香
TOP 12 天馬ゆい
TOP 11 木下日葵
2025年5月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP 10 乙愛麗絲
TOP 9 沙月惠奈
TOP 8 篠田優
TOP 7 波多野結衣
TOP 6 森澤佳奈( 飯岡佳奈子)
2025年5月最受歡迎女優TOP 1-5
+3
TOP 5 彌生美月
TOP 4 松本一香
TOP 3 河北彩伽
TOP 2 美園和花
TOP 1 瀨戶環奈
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