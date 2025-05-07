MissAV公佈2025年5月人氣女優TOP20　松本一香3甲不入慘輸J級女優

MissAV2025年5月最受歡迎女優排名已公佈，今次20強當中身材超豐滿的月野香澄最新打入榜，至於多次奪榜首的松本一香終於跌出神壇三甲不入，河北彩伽就強勢出擊爭回第二位，不過也未能挑戰冠軍位置，究竟今個月最強女優會是誰？



H級女神月野香澄 (IG@tsukino_kasumi)

松本一香、彌生美月、美園和花和新人王瀨戶環奈是最新AV界4大天后，不過來到今年五月，形勢則有輕微變化。一直高鋸榜首，深受香港老司機喜愛的松本一香跌出神壇，雖保得住四大天后一席卻由第一變第四，反而河北彩伽「回血」得第２位。

瀨戸環奈被封最強新人 J級身材千年一遇！被看好可統治AV界10年

而最新入榜的H級女神月野香澄(月野 かすみ)又名月野霞，現年23歲，身高151公分，在2020年從片商DEEP'S專屬出道。來自鎌倉的她從小被呵護成長，最擅長茶道和書法。她暫時在榜中佔第18位，至於能否再上一層樓就看是否能保持熱度。至於冠軍是誰? 即loop落去睇結果！

2025年5月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP 20 新井リマ

TOP 19 沙月芽衣

TOP 18 月野香澄IG@tsukino_kasumi

TOP 17 新村晶

TOP 16 森日向子

TOP 15 渚光希

TOP 14 倉本すみれ

TOP 13 椿莉香

TOP 12 天馬ゆい

TOP 11 木下日葵

2025年5月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP 10 乙愛麗絲

TOP 9 沙月惠奈

TOP 8 篠田優

TOP 7 波多野結衣

TOP 6 森澤佳奈( 飯岡佳奈子)

2025年5月最受歡迎女優TOP 1-5

+ 3

TOP 5 彌生美月

TOP 4 松本一香

TOP 3 河北彩伽

TOP 2 美園和花

TOP 1 瀨戶環奈