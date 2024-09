THE TIFFANY BLUE BOX CAFÉ再現經典　品味紐約早午晚餐

柯德莉夏萍在電影《Breakfast at Tiffany’s》中,於Tiffany櫥窗前享用早餐的經典一幕,成為一代代人心目中難以忘懷的畫面,相信不少戲迷、品牌粉絲都為之嚮往!今日,你可蒞臨香港 THE TIFFANY BLUE BOX CAFÉ 感受經典電影中的浪漫情懷,親身體驗Breakfast at Tiffany’s之餘,甚至可以Dinner at Tiffany’s!餐廳推出「Breakfast at Tiffany’s」早午餐及五道菜晚餐,就以精緻美饌帶你重溫電影經驗典一幕!



現在更有《香港01》讀者獨家優惠,現首50位預訂指定時段下午茶的客人,更可以港幣 $408 優惠價入手全球獨家Tiffany Chocolate Bonbons禮盒,款款朱古力均使用法國頂級 Valrhona 朱古力製作,讓你將Tiffany的甜蜜滋味帶回家!

「Breakfast at Tiffany’s」早午餐 讓你重溫最經典一幕

體驗柯德莉夏萍在Tiffany櫥窗前享用早餐經典場景,相信是不少人To Do List內的其中一項。The Tiffany Blue Box Café就讓你夢想成真!”Breakfast at Tiffany’s” 早午餐體驗,就以1961年的經典電影為靈感,讓你穿越時空,化身柯德莉夏萍,在Tiffany的紐約氛圍中展開美好的一天。餐廳特別打造了全新的華麗銀器,讓你的視覺及味覺能同時品味到一系列由主廚精心設計的經典早午餐美點!以兩層華麗銀器層架載滿紐約經典,開啟你對紐約上流社會的無限想像。

要復刻經典當然少不了第五大道的Blue Box Cafe其中一道佳餚Tiffany’s雞蛋杯!為配合港人口味,主廚團隊更特別為這款經典的Tiffany’s雞蛋杯換上奢華新裝,以矜貴魚子醬搭配入口即融的鵝肝及鮮甜的櫻花蝦蒸蛋,令味道層次更豐富!而將煙燻牛肉與黑松露蛋黃醬融合在一起的迷你煙燻牛肉吐司,啖啖呈現經典美式滋味!下層的新餐肉拿破崙、時令水果丹麥酥、自家製穀物杯,則為你帶來滿滿健康新鮮感及新鮮度。

Tiffany’s雞蛋杯

除了Breakfast Tower層架,烘培師團隊以天然酵母新鮮烘培的Open Toasted Sandwich,共有三款味道選擇,你可以因應自己的口味及飲食習慣挑選,當中有松露旋風蛋開放式吐司、煙三文魚配牛油果開放式吐司,以及素食之選太陽蛋芝士蘑菇開放式吐司,款款都滋味無窮!套餐每位可配港幣$78或以下飲品,可選指定咖啡、茶或橙汁。想升級早午餐體驗?每位額外加港幣$280即可無限暢飲香檳!

“Breakfast at Tiffany’s” 早午餐體驗

供應時間︰逢星期五至星期日及公眾假期11am至2pm

價錢︰$258(一位)或 $488(兩位)

每位配$78或以下飲品,可選指定咖啡、茶或橙汁,每位額外加港幣$280可無限暢飲香檳。

延續電影浪漫「Dinner at Tiffany’s」五道菜晚餐

除了可以實現Breakfast at Tiffany’s,在夜幕低垂時,現在你更可以體驗Dinner at Tiffany’s!The Tiffany Blue Box Café 主廚團隊精心設計五道菜晚餐,讓你彷彿置身曼哈頓上城般,享受一場味蕾的盛宴,延續電影中的浪漫情懷。

晚餐由前菜、湯品、兩道主菜及甜品組成,並配以一杯香檳,為你締造難忘的餐饗體驗。先以鮮嫩豐腴的松葉蟹鉗配魚子醬揭開序幕,日本松葉蟹鉗的鮮甜與魚子醬的濃郁交織,帶來豐富的味覺層次。接下來的法式香茅清雞湯,以清澈透明的湯底,搭配嫩滑慢煮雞肉、清新檸檬葉和脆泰國茄子,為你打開胃口。接下來的香煎鵝肝黑松露羊肚菌意大利燉飯以柔軟嫩滑的鵝肝搭配鮮香羊肚菌,佐以黑松露的濃郁香氣,令人食指大動。

松葉蟹鉗配魚子醬(左)、 黑松露羊肚菌意大利燉飯煎餅(右)

主菜方面,慢煮開心果脆皮羊里脊及法國春雞伴松露慕斯,則展現主廚的精湛廚藝。長時間慢煮的羊里脊肉質鮮嫩柔軟,搭配香脆開心果仁,口感豐富,令人回味無窮;另一道主菜選擇法國春雞伴松露慕斯,鮮嫩多汁的法國春雞與珍貴松露慕斯完美融合,帶來極致味覺享受。最後,以芒果蒙布朗為這場味蕾盛宴畫上完美句號。芒果忌廉的香甜、新鮮芒果的清香,搭配香脆榛子蛋白脆餅,與下層的杏仁海綿蛋糕和雲呢拿雪糕交織出豐富層次,為您帶來甜蜜滿足的結尾。

慢煮開心果仁脆皮羊里脊肉(左)、法國春雞伴松露慕斯(右)

五道菜晚餐

供應時間︰6pm-9pm

價錢︰$738/位,包括一杯香檳

全球獨家 香港獨享Tiffany Chocolate Bonbons禮盒

想將Tiffany的甜蜜滋味帶回家?The Tiffany Blue Box Cafe 特別推出全球獨家的Tiffany Chocolate Bonbons禮盒,以法國Valrhona朱古力為基底,配搭多款特色食材,包括經典的海鹽焦糖、鮮奶咖啡,以及充滿特色的雙重開心果、香脆榛果、伯爵茶牛奶、热情果椰子、柚子等口味,打造出八款獨特口味的手工朱力,款款精致美味,令人一見傾心。禮盒以Tiffany經典的Tiffany藍為主調,配以白色緞帶,設計簡約優雅,猶如一件精美的珠寶盒,送禮自用皆宜。

現凡預訂指定時段下午茶並成為首50位客人,即可享港幣$408優惠價購買Tiffany Chocolate Bonbons禮盒(原價:港幣 $480),機會難得,萬勿錯過!

The Tiffany Blue Box Cafe

地址:尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

營業時間:星期一至五12nn- 9:30pm

星期六、日及公眾假期 11am- 9:30pm

(請向餐廳查詢最新營業時間)

WhatsApp:9852 7422

電話:2362 9828

網上預約:https://www.zh.tiffany.com/blue-box-cafe/one-peking-road/

