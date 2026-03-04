校園天地｜旌旗漫捲井岡山　薪火相傳少年行

為推動國民教育與歷史體驗，鐘聲慈善社胡陳金枝中學組織學生前往井岡山，展開為期五天的考察團，活動結合軍事訓練、歷史學習與團隊挑戰，讓學生親身感悟革命精神。（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）



學生們換上軍服，親身感悟革命精神。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

行程中，學生們換上軍服，參與莊嚴的宣誓與閱兵儀式，並分團設計隊旗、口號，展現創意與合作。學生更踏上「挑糧小道」，體驗紅軍當年的艱辛；在拓展活動中通過「風雨同舟」，鍛煉協作與毅力。其中，炊事任務尤具挑戰：在有限預算下準備食材並合作烹調八菜一湯，從實踐中學習資源規劃與動手能力。晚間則安排井岡山歷史課堂，深化學生對革命鬥爭背景的理解。結業儀式上，學生分享心得，並獲頒證書與勳章，為旅程畫上圓滿句號。

結業儀式上，學生分享心得。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

劉德銘校長親自參與旅程，與學生們共同經歷艱苦，不僅展示出對學生的支持與關愛，更讓學生感受到領導者的身影與榜樣。在整個旅程中，校長與學生同吃同住，同擔風霜，共同經歷挑戰，這種親身參與讓學生對校長有更深刻的認識與尊重。籌辦活動的黎金志老師認為這次旅程對學生具有重要意義。他相信，活動中所面臨的挑戰、紀律要求及團隊合作，給予學生無法在課堂上學到的寶貴人生教訓，這種體驗式學習對學生的全面發展至關重要。

是次考察不僅強化學生對國家歷史的認識，更培養學生刻苦、團結的品質，體現「寓教育於體驗」的深層意義。

（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

