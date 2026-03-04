校園天地｜旌旗漫捲井岡山　薪火相傳少年行

撰文：校園投稿
出版：更新：

為推動國民教育與歷史體驗，鐘聲慈善社胡陳金枝中學組織學生前往井岡山，展開為期五天的考察團，活動結合軍事訓練、歷史學習與團隊挑戰，讓學生親身感悟革命精神。（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

學生們換上軍服，親身感悟革命精神。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

行程中，學生們換上軍服，參與莊嚴的宣誓與閱兵儀式，並分團設計隊旗、口號，展現創意與合作。學生更踏上「挑糧小道」，體驗紅軍當年的艱辛；在拓展活動中通過「風雨同舟」，鍛煉協作與毅力。其中，炊事任務尤具挑戰：在有限預算下準備食材並合作烹調八菜一湯，從實踐中學習資源規劃與動手能力。晚間則安排井岡山歷史課堂，深化學生對革命鬥爭背景的理解。結業儀式上，學生分享心得，並獲頒證書與勳章，為旅程畫上圓滿句號。

結業儀式上，學生分享心得。（鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

劉德銘校長親自參與旅程，與學生們共同經歷艱苦，不僅展示出對學生的支持與關愛，更讓學生感受到領導者的身影與榜樣。在整個旅程中，校長與學生同吃同住，同擔風霜，共同經歷挑戰，這種親身參與讓學生對校長有更深刻的認識與尊重。籌辦活動的黎金志老師認為這次旅程對學生具有重要意義。他相信，活動中所面臨的挑戰、紀律要求及團隊合作，給予學生無法在課堂上學到的寶貴人生教訓，這種體驗式學習對學生的全面發展至關重要。

是次考察不僅強化學生對國家歷史的認識，更培養學生刻苦、團結的品質，體現「寓教育於體驗」的深層意義。

（內容由鐘聲慈善社胡陳金枝中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎按此瀏覽投稿須知及提交稿件

另外，《香港01》能就教育局透過優質教育基金推出的「我的行動承諾」加強版撥款計劃及「我的行動承諾」加強版撥款計劃（第二階段）提供舉辦活動、工作坊、專家講座、校外參觀支援，如對計劃有任何查詢，歡迎電郵至「education@hk01.com」（標題註明 『我的行動承諾加強版』），或WhatsApp / 電話（35828747）聯絡《香港01》代表黃先生。

校園天地︱九歲小手救百年蠔業　黃藻森小學奪2025世界機械人冠軍校園天地︱三語貫通「動感語文日」　促進學生語文應用與身心發展校園天地︱樂善堂劉德學校「小一成長禮讚」見證生命樹下幼苗茁壯校園天地︱亞斯理衞理小學多元學習週　體驗中成長　拓闊全人視野校園天地｜從綠茵場到航天城　董之英逾百師生北上研學校園天地︱亞斯理衞理小學「堅營2.0」親近大自然體驗中堅毅成長校園天地︱揚帆啟夢 — 深圳海洋文化考察及體驗之旅校園天地︱筲箕灣官小捕捉25年最後一個超級月亮和消失了的土星環校園天地︱愛在感恩與聖誕季綻放　亞小師生以行動傳遞關懷校園天地︱東華三院郭一葦中學30周年校慶　啟動基建發展新里程校園天地︱啟動楊校好精「晨」　早上託管計劃校園天地︱基督教聖約教會堅樂小學「國際文化日」 體驗多元文化校園天地︱佛教茂峰法師紀念中學　步操管樂團榮獲兩項國際冠軍校園天地︱蔡小AI融入英文課堂　小四學生寫作動機大增校園天地｜勇闖宇宙　與AI共舞　明道校慶AI體驗　譜寫教育新篇章校園天地︱「全運『薈』古今」學生從古今領略體育智慧與民族自信校園天地｜樂善堂梁銶琚學校(分校) 學生主導創作 AI成為學習工具校園天地︱馮梁結師生實踐基督之愛　以行動彰顯愛鄰舍精神校園天地︱眾志成城　上下一心　李中男排　勇戰精英
01教育
校園天地